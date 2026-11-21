Montag – leichtes Plus. Während der DAX um 0,57 Prozent nachgab, stieg die Vonovia-Aktie um 0,36 Prozent auf 16,82 Euro.

Dienstag – stabil im Sturm. Der DAX brach um 2,08 Prozent ein, Deutsche Bank und SAP verloren rund 6 Prozent. Vonovia schloss nahezu unverändert bei 16,81 Euro.

Mittwoch – der stärkste Tag. Mit einem Plus von 2,02 Prozent auf 17,15 Euro gehörte die Vonovia-Aktie zu den größten DAX Gewinnern des Tages, während der Index um 1,19 Prozent fiel.

Donnerstag – Gewinnmitnahmen. Am Tag des Anthropic-Börsengangs gab die Aktie 2,04 Prozent auf 16,80 Euro ab.

Freitag – Zinshoffnung im Crash. Der DAX fiel um 2,60 Prozent unter 25.000 Punkte. Die Vonovia-Aktie stieg dagegen um 0,54 Prozent auf 16,89 Euro und sicherte sich damit den Titel des einzigen DAX Wochengewinners im Plus.