Es war eine Woche, in der an der Börse Frankfurt fast nichts mehr funktionierte. Der DAX stürzte um 7,28 Prozent ab, 39 der 40 Indexwerte schlossen im Minus. Eine einzige Aktie hielt dagegen: Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Xetra-Kürzel: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) ist der DAX Gewinner der Woche und legte um 0,81 Prozent auf 16,89 Euro zu. Ausgerechnet der Wohnungskonzern, der seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren hat und zu den großen Verlierern des Jahres zählt, wurde in der Crash-Woche zum sicheren Hafen. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum.
Vonovia-Aktie DAX Gewinner: Einziges Plus im 7-Prozent-Crash – wie der Wohnungsriese zum Fels in der Brandung wurde
Die Vonovia-Aktie ist der DAX Gewinner der Woche: Während der DAX um 7,28 Prozent einbrach und 39 von 40 Werten fielen, legte der Wohnungskonzern um 0,81 Prozent auf 16,89 Euro zu. Fallende Anleiherenditen, ein riesiger Abschlag auf den Substanzwert und die Flucht aus KI-Aktien machten Vonovia zum einzigen Wochengewinner mit Plus. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Zahlen und die Risiken.
Wochenanalyse
Fünf Tage gegen den Strom: so lief die Woche der Vonovia-Aktie
Die Vonovia-Aktie war in dieser Woche kein Überflieger. Sie war etwas Wertvolleres: ein Ruhepol in einem Markt, der an jedem Tag tiefer fiel.
Montag – leichtes Plus. Während der DAX um 0,57 Prozent nachgab, stieg die Vonovia-Aktie um 0,36 Prozent auf 16,82 Euro.
Dienstag – stabil im Sturm. Der DAX brach um 2,08 Prozent ein, Deutsche Bank und SAP verloren rund 6 Prozent. Vonovia schloss nahezu unverändert bei 16,81 Euro.
Mittwoch – der stärkste Tag. Mit einem Plus von 2,02 Prozent auf 17,15 Euro gehörte die Vonovia-Aktie zu den größten DAX Gewinnern des Tages, während der Index um 1,19 Prozent fiel.
Donnerstag – Gewinnmitnahmen. Am Tag des Anthropic-Börsengangs gab die Aktie 2,04 Prozent auf 16,80 Euro ab.
Freitag – Zinshoffnung im Crash. Der DAX fiel um 2,60 Prozent unter 25.000 Punkte. Die Vonovia-Aktie stieg dagegen um 0,54 Prozent auf 16,89 Euro und sicherte sich damit den Titel des einzigen DAX Wochengewinners im Plus.
Die Gründe für den Kursanstieg
Zinsen, Substanz, Sicherheit: was den Wochengewinner antreibt
Der wichtigste Treiber kam nicht aus Bochum, sondern vom Anleihemarkt. Als Anleger in Panik Aktien verkauften, flüchteten sie in sichere Bundesanleihen. Die Kurse der Anleihen stiegen, ihre Renditen fielen: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zum Wochenschluss mit 3,30 Prozent, rund sechs Basispunkte weniger als eine Woche zuvor. Für Vonovia ist das die wichtigste Zahl überhaupt. Der Konzern refinanziert in diesem Jahr Schulden von rund 4,7 Milliarden Euro, jeder Zehntelprozentpunkt weniger Zins macht sich in der Bilanz bemerkbar. Zudem stützen niedrigere Renditen die Bewertung der Immobilien.
Flucht aus KI-Aktien
Die Wochenverlierer SAP, Siemens Energy, Infineon und Hochtief hängen am KI-Boom. Vonovia vermietet Wohnungen – ein Geschäft, das mit Rechenzentren und KI-Agenten nichts zu tun hat. Genau das machte die Aktie in dieser Woche attraktiv.
Fallende Anleiherenditen
Die Flucht in Bundesanleihen drückte die Renditen. Immobilienaktien gelten als besonders zinssensibel und profitieren direkt davon.
Riesiger Abschlag auf die Substanz
Der Substanzwert (EPRA NTA) lag Ende September bei 46,31 Euro je Aktie. Mit 16,89 Euro notiert die Vonovia-Aktie rund 63 Prozent darunter – viel Pessimismus ist bereits eingepreist.
Stabiles Mietgeschäft
Der Leerstand liegt bei nur 2,3 Prozent, für 2027 erwartet Vonovia ein Mietwachstum von rund 4 Prozent. Die Mieteinnahmen fließen auch in einer Rezession.
Hohe Ausschüttung
Für 2025 zahlte Vonovia 1,25 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das rechnerisch einer Rendite von rund 7,4 Prozent.
Einordnung
Ein Wochengewinner mit einer schwierigen Vorgeschichte
Das Wochenplus darf nicht darüber hinwegtäuschen, wie schwer das Jahr für die Vonovia-Aktie war. Seit Jahresbeginn hat sie rund 30 Prozent verloren, das 52-Wochen-Hoch lag bei 28,87 Euro, das Tief bei 15,40 Euro Ende Oktober. Ende Oktober hatte Vonovia die Prognose gedämpft: Beim bereinigten EBITDA erwartet der Konzern für 2026 nur noch die untere Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro, beim bereinigten Ergebnis vor Steuern das untere Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro. Die Beleihungsquote stieg auf 46,1 Prozent. Der DAX Gewinner der Woche ist also kein Wachstumswert, sondern eine Wette auf sinkende Zinsen und eine Erholung der Immobilienbewertungen.
Häufige Fragen zur Vonovia-Aktie
Warum ist die Vonovia-Aktie der DAX Gewinner der Woche?
Die Vonovia-Aktie stieg in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 um 0,81 Prozent auf 16,89 Euro und war damit der einzige DAX-Wert im Plus. Fallende Anleiherenditen und die Flucht aus KI-Aktien stützten den Wohnungskonzern.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vonovia-Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J. Auf Xetra wird die Aktie unter dem Kürzel VNA gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter VONOY.
Wie hoch ist der Substanzwert der Vonovia-Aktie?
Der EPRA NTA lag zum 30. September 2026 bei 46,31 Euro je Aktie. Der Kurs von 16,89 Euro liegt rund 63 Prozent darunter.
Wann legt Vonovia die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 18. Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.