Die Vonovia Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Handelssymbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) gehört am Mittwoch zu den Profiteuren der Marktunsicherheit. Am Morgen notiert das Papier des Bochumer Wohnungskonzerns bei 17,35 Euro, ein Plus von 2,45 Prozent. Damit zählt Vonovia zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag hatte die Vonovia-Aktie unverändert bei 17,07 Euro geschlossen, am Freitag lag sie bei 16,89 Euro – nahe dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren.
Vonovia Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Zollangst? Nicht beim Wohnungsriesen, startet jetzt die Erholung vom Zehn-Jahres-Tief?
Die Vonovia Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,45 Prozent auf 17,35 Euro. Während Exporteure neue US-Zölle fürchten, gilt Deutschlands größter Wohnungskonzern als nahezu immun. Dazu lockt ein riesiger Abschlag auf den Substanzwert. Was hinter dem Anstieg der Vonovia Aktie steckt.
Der Auslöser
Immun gegen Zölle: warum die Vonovia Aktie steigt
Eine neue Zollrunde trifft Autobauer und Chemiekonzerne. Wohnungen in Bochum oder Berlin trifft sie nicht.
Laut CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow bahnt sich eine neue Runde von US-Strafzöllen gegen 16 Länder an. Eine Auswertung von Investing.com stuft das Zollrisiko für Vonovia als sehr gering ein – das Geschäft mit Mietwohnungen in Deutschland hängt nicht am Welthandel. Nach Einschätzung der Redaktion schichten Anleger deshalb in Werte um, die weder von Zöllen noch vom KI-Zyklus abhängen. Für die Vonovia Aktie kommt hinzu, dass sie nach dem langen Kursverfall extrem niedrig bewertet ist.
Kaum Zollrisiko
Das Mietgeschäft in Deutschland ist vom Welthandel unabhängig.
Riesiger Bewertungsabschlag
Der Kurs liegt rund 63 Prozent unter dem Substanzwert.
Steigende Mieten
Vonovia erwartet für 2026 ein organisches Mietwachstum von 3,8 Prozent.
Erholung vom Tief
Die Aktie notierte zuletzt nahe dem tiefsten Stand seit über zehn Jahren.
Die Fundamentaldaten
Mieten rauf, Prognose runter: ein Konzern mit zwei Gesichtern
Operativ wächst Vonovia: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern je Aktie sank dagegen um 8,9 Prozent auf 1,32 Euro, der Konzern hat seine Prognose gesenkt und der Finanzchef verlässt das Unternehmen. Höhere Zinsen erschweren zudem den Verkauf von Wohnungen. Skeptisch bleibt das Analysehaus Kempen: Es hob das Kursziel leicht auf 15,50 Euro an, empfiehlt aber weiterhin den Verkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Vonovia Aktie: 17 Euro zurückerobert
Charttechnisch hat die Vonovia Aktie die Marke von 17 Euro zurückerobert. Hält sie dieses Niveau, rückt die Zone um 18 Euro in den Blick. Nach unten bleibt der Freitagsschluss bei 16,89 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum ist die Vonovia Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger suchen Werte, die nicht von neuen US-Zöllen betroffen sind. Vonovia gilt als nahezu immun und ist zudem sehr niedrig bewertet.
Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J, das Handelssymbol VNA. In den USA wird ein ADR unter VONOY gehandelt.
Wie hoch ist der Substanzwert von Vonovia?
Der Substanzwert (EPRA NTA) liegt bei 46,31 Euro je Aktie.
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