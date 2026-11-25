Operativ wächst Vonovia: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern je Aktie sank dagegen um 8,9 Prozent auf 1,32 Euro, der Konzern hat seine Prognose gesenkt und der Finanzchef verlässt das Unternehmen. Höhere Zinsen erschweren zudem den Verkauf von Wohnungen. Skeptisch bleibt das Analysehaus Kempen: Es hob das Kursziel leicht auf 15,50 Euro an, empfiehlt aber weiterhin den Verkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.