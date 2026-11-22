Während der DAX in dieser Woche 7,28 Prozent verlor, stieg nur ein Wert: Die Vonovia Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Xetra-Symbol: VNA, US-Symbol: VONOY) legte um 0,81 Prozent auf 16,89 Euro zu. Der Wohnungskonzern profitiert davon, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen mit 3,30 Prozent nicht weiter steigt.
Vonovia Aktie: Als einziger DAX-Wert im Plus – warum 63 Prozent Abschlag auf den Substanzwert die Anleger locken
Die Vonovia Aktie steigt in einer Woche um 0,81 Prozent auf 16,89 Euro, während der DAX 7,28 Prozent verliert. Der Wohnungskonzern notiert rund 63 Prozent unter seinem Substanzwert.
Vonovia Aktie: Xetra-Schlusskurse der Woche
Euro
Vorwochenschluss 13.11.: 16,755 Euro
Quelle: Xetra, laut Wochenanalyse 21.11.
Daten als Tabelle
|Montag
|16,82
|Dienstag
|16,81
|Mittwoch
|17,15
|Donnerstag
|16,80
|Freitag
|16,89
Die Bewertung
Ein Abschlag von fast zwei Dritteln auf den Substanzwert
Gemessen am Substanzwert (EPRA NTA) von 46,31 Euro je Aktie liegt der Abschlag der Vonovia Aktie bei rund 63 Prozent. Der Leerstand beträgt 2,3 Prozent, für 2027 wird ein Mietwachstum von etwa 4 Prozent erwartet. Die Beleihungsquote liegt bei 46,1 Prozent. Dennoch hat die Aktie seit Jahresbeginn etwa 30 Prozent verloren. Die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 15,40 bis 28,87 Euro.
Zinsen
Die Bund-Rendite von 3,30 Prozent bleibt der wichtigste Treiber für Wohnungsaktien.
Termine
Die EZB entscheidet am 17.12.2026, die Jahreszahlen folgen am 18.2.2027.
Stammdaten: Vonovia Aktie – ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J, Symbol VNA, US-Symbol VONOY.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum steigt die Vonovia Aktie im Crash?
Der Wohnungskonzern war als einziger DAX-Wert im Plus: 0,81 Prozent auf 16,89 Euro. Die Bund-Rendite lag bei 3,30 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Vonovia Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J. Das Xetra-Symbol ist VNA.
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