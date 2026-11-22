Gemessen am Substanzwert (EPRA NTA) von 46,31 Euro je Aktie liegt der Abschlag der Vonovia Aktie bei rund 63 Prozent. Der Leerstand beträgt 2,3 Prozent, für 2027 wird ein Mietwachstum von etwa 4 Prozent erwartet. Die Beleihungsquote liegt bei 46,1 Prozent. Dennoch hat die Aktie seit Jahresbeginn etwa 30 Prozent verloren. Die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 15,40 bis 28,87 Euro.