Neben der Zinsentwicklung spielen die Bewertung des Immobilienportfolios und die Verschuldung eine zentrale Rolle. Vonovia verfügt über einen umfangreichen Wohnimmobilienbestand, dessen wirtschaftlicher Wert von Faktoren wie Mieteinnahmen, Bewirtschaftungskosten, Marktrenditen und langfristigen Wachstumserwartungen beeinflusst wird. Veränderungen der Immobilienbewertungen können Auswirkungen auf wichtige Bilanzkennzahlen haben. Für Investoren ist insbesondere das Verhältnis zwischen Verschuldung und Immobilienvermögen relevant. Eine Verbesserung der Bilanzstruktur könnte das Vertrauen in die finanzielle Stabilität stärken. Weitere Bewertungsrückgänge oder steigende Finanzierungskosten könnten dagegen die Handlungsspielräume einschränken. Auch Immobilienverkäufe können eine wichtige Rolle spielen, wenn sie zur Reduzierung der Verschuldung beitragen. Dabei kommt es allerdings darauf an, welche Verkaufspreise erzielt werden und wie sich die Transaktionen auf die zukünftigen Erträge auswirken. Ob die institutionellen Shortseller speziell auf diese Risiken setzen, lässt sich aus ihren Positionsmeldungen nicht erkennen.