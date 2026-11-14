Volkswagen Aktienanalyse: 5,8 Milliarden Verlust, 7 Prozent Dividendenrendite – Value-Chance oder Wertfalle?

Wie hoch war der Verlust von Volkswagen im dritten Quartal?

5,82 Milliarden Euro, vor allem wegen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro.

Was erwartet Volkswagen für 2026?

Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens einem Prozent.

Ist die Dividende der VW Aktie sicher?

Das ist offen. Bei der aktuellen Ertragslage gilt eine Kürzung als Risiko.

Warum schwächelt VW in China?

Einheimische Hersteller wie BYD gewinnen Marktanteile, die Auslieferungen sanken nach neun Monaten um 30,3 Prozent.