Bei Volkswagen reiht sich eine schlechte Nachricht an die nächste. Im dritten Quartal schrieb Europas größter Autobauer einen Nettoverlust von 5,8 Milliarden Euro, die Renditeprognose liegt nur noch bei höchstens einem Prozent. Die VW-Aktie schloss am Freitag bei 67,48 Euro – rund 29 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Diese Volkswagen Aktienanalyse zeigt, ob der Konzern ein Schnäppchen oder eine Wertfalle ist und was die Volkswagen Aktienprognose bestimmt.
Volkswagen Aktienanalyse: 5,8 Milliarden Verlust, 7 Prozent Dividendenrendite – Value-Chance oder Wertfalle?
Volkswagen hat im dritten Quartal 5,8 Milliarden Euro Verlust geschrieben, die Renditeprognose auf höchstens ein Prozent gesenkt und in China fast ein Drittel des Absatzes verloren. Die VW-Aktie ist so billig wie selten – mit einem KGV unter 8 und einer Dividendenrendite um 7 Prozent. Unsere Volkswagen Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt, ob die Dividende hält und was die Volkswagen Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG
- Sitz
- Wolfsburg
- Ticker
- VOW3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- DAX
- Kurs
- 67,48 Euro
- Börsenwert
- rund 34 Milliarden Euro
- KGV
- rund 8
- Dividendenrendite
- rund 7 Prozent
- Vorstandschef
- Oliver Blume
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 (Vorzugsaktie); KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Porsche, China, Elektromargen
Die Volkswagen Aktie leidet an drei Fronten gleichzeitig – und keine davon ist schnell geschlossen.
Die Sportwagentochter Porsche AG leidet unter schwacher Nachfrage in China, US-Zöllen und einem teuren Kurswechsel bei Elektroautos – Volkswagen musste rund 6 Milliarden Euro auf die Beteiligung abschreiben. In China sanken die Auslieferungen nach neun Monaten um 30,3 Prozent, einheimische Hersteller wie BYD erobern den wichtigsten Einzelmarkt. Und neue Elektromodelle wie der ID. Tiguan verdienen bislang deutlich weniger als Verbrenner. Großaktionärin Porsche SE fordert schnellere Reformen.
Die Zahlen
Ein historisch schlechtes Quartal
Für die Volkswagen Aktienanalyse zählt die Unterscheidung zwischen Buchverlust und operativer Schwäche.
Im dritten Quartal meldete Volkswagen einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von minus 5,86 Milliarden Euro. Allein im Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro an, nach neun Monaten 8,7 Milliarden Euro. Den größten Teil macht die Porsche-Abschreibung aus, die nicht zahlungswirksam ist. Doch auch ohne Sondereffekte ist das Bild schwach: Der Umsatz sank nach neun Monaten um 2,2 Prozent auf 233,4 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei rund null Prozent.
Volkswagen: Operative Rendite 2026
Prozent
Quelle: Volkswagen, Prognosen 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Rendite
|Ursprünglich (Untergrenze)
|4
|Ursprünglich (Obergrenze)
|5,5
|Aktuell (höchstens)
|1
Der Ausblick
Höchstens ein Prozent Rendite
Für 2026 erwartet Volkswagen nur noch rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens einem Prozent – ursprünglich waren 4,0 bis 5,5 Prozent geplant. Hoffnung machen die Sparprogramme in Deutschland, die ab 2027 stärker wirken sollen, und neue Elektromodelle. Weitere Restrukturierungskosten sind allerdings wahrscheinlich, zumal die Porsche SE mehr Tempo beim Umbau verlangt.
Die Bewertung
KGV unter 8: billig aus gutem Grund?
Die Volkswagen Aktie gehört mit einem KGV von rund 8 zu den am niedrigsten bewerteten Werten im DAX. Auf Basis der letzten Ausschüttung errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Genau das ist der Haken: Bei der aktuellen Ertragslage ist offen, ob die Dividende in dieser Höhe zu halten ist. Die niedrige Bewertung spiegelt wider, dass Anleger an der Rückkehr zu alter Ertragskraft zweifeln.
Die Analysten
Vorsichtige Stimmen
Die DZ Bank bestätigte zuletzt ihr Votum „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro. Analyst Michael Punzet sieht die Belastungen durch Porsche, China und die Elektromobilität noch nicht ausgestanden. Eine nachhaltige Erholung erwarten viele Experten erst, wenn die Kostensenkungen sichtbar in den Zahlen ankommen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Volkswagen Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Sparprogramme greifen
Kostensenkungen wirken 2027, die Dividende bleibt stabil. Dann könnte die Aktie Richtung 80 Euro steigen.
Szenario 2: Bodenbildung auf niedrigem Niveau
Die Lage stabilisiert sich, ohne echte Wende. Die Aktie pendelt zwischen 60 und 75 Euro.
Szenario 3: Dividendenkürzung
Volkswagen kürzt die Ausschüttung deutlich, China bricht weiter ein. Dann droht ein Rückfall unter 60 Euro.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktienanalyse
Wie hoch war der Verlust von Volkswagen im dritten Quartal?
5,82 Milliarden Euro, vor allem wegen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro.
Was erwartet Volkswagen für 2026?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens einem Prozent.
Ist die Dividende der VW Aktie sicher?
Das ist offen. Bei der aktuellen Ertragslage gilt eine Kürzung als Risiko.
Warum schwächelt VW in China?
Einheimische Hersteller wie BYD gewinnen Marktanteile, die Auslieferungen sanken nach neun Monaten um 30,3 Prozent.
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