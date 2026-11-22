Die Spanne der Einschätzungen ist groß. Das Analystenmittel lag zuletzt bei rund 99 Euro und damit weit über dem Kurs. Gleichzeitig kürzten Häuser wie JPMorgan und die Deutsche Bank ihre Ziele deutlich, JPMorgan von 110 auf 85 Euro. Der Markt fragt, ob die Gewinne nach dem Umbau zurückkehren oder ob die VW-Aktie eine Wertfalle ist, die nur auf dem Papier günstig aussieht.