Ein Verlust von 5,8 Milliarden Euro in einem Quartal, vier bedrohte Werke, 40.000 betroffene Beschäftigte: Die Volkswagen Aktienanalyse beginnt mit den härtesten Zahlen seit Jahren. Die VW-Aktie schloss am Freitag bei 62,62 Euro, 3,1 Prozent im Minus und unter dem 52-Wochen-Tief vom 18. November.
Volkswagen Aktienanalyse: 5,8 Milliarden Euro Verlust, 40.000 Jobs in Gefahr – ist die VW-Aktie Wende oder Wertfalle?
Die Volkswagen Aktienanalyse zeigt: Die VW-Aktie fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 62,62 Euro. Milliardenverlust, Werksschließungen und Tarifstreit prägen die kommenden Wochen. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0007664039
- WKN
- 766403
- Handelssymbol
- VOW3 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- VWAGY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 31 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Vorzugsaktie
Die Volkswagen Aktie hat auf Zwölf-Monats-Sicht rund ein Drittel verloren und bewegt sich auf einem Niveau, das für einen Weltkonzern ungewöhnlich ist. Am Montag beginnen in Emden die Tarifverhandlungen mit der IG Metall. Diese Aktienanalyse trennt, was operativ passiert und was die Börse einpreist.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: tief in den roten Zahlen
Volkswagen rutschte im dritten Quartal 2026 mit einem Ergebnis nach Steuern von minus 5,82 Milliarden Euro in die Verlustzone, nach minus 1,1 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis lag bei minus 5,86 Milliarden Euro nach minus 1,30 Milliarden Euro. Der Umsatz sank von 80,3 auf 75,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht ein Verlust von 2,7 Milliarden Euro.
Volkswagen-Aktie: Operatives Ergebnis im dritten Quartal
Mrd. €
Operatives Ergebnis laut Berichterstattung, inklusive Sonderbelastungen.
Quelle: Volkswagen, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Operatives Ergebnis
|Q3 2025
|-1,30
|Q3 2026
|-5,86
Als Gründe nennen die Berichte eine milliardenschwere Abschreibung bei Porsche, rote Zahlen in China und Kosten für den Konzernumbau. Die im September gesenkte Prognose für 2026 bestätigte Volkswagen dennoch: rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent.
Der Umbau
Werke, Stellen, Tarifstreit
Vier Werke im Fokus
Konzernchef Oliver Blume will schneller als geplant Klarheit über vier bedrohte Werke schaffen. Mehr als 40.000 Beschäftigte sind betroffen.
Kapazität runter
Die Produktionskapazitäten sollen um mindestens weitere 500.000 Fahrzeuge sinken. Bis Ende 2027 will VW die Kosten je nach Einheit um 20 bis 30 Prozent senken.
Tarifrunde ab 24. November
VW und IG Metall verhandeln ab 24. November in Emden über gekündigte Tarifverträge, die Fortsetzung ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Ziel des Konzerns ist eine schnelle Senkung der Arbeitskosten.
Die Bewertung
Wende oder Wertfalle?
Die Spanne der Einschätzungen ist groß. Das Analystenmittel lag zuletzt bei rund 99 Euro und damit weit über dem Kurs. Gleichzeitig kürzten Häuser wie JPMorgan und die Deutsche Bank ihre Ziele deutlich, JPMorgan von 110 auf 85 Euro. Der Markt fragt, ob die Gewinne nach dem Umbau zurückkehren oder ob die VW-Aktie eine Wertfalle ist, die nur auf dem Papier günstig aussieht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.