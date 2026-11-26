Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie VOW3, ISIN DE0007664039) lag am späten Mittwochabend, 25. November 2026, bei 65,66 Euro (L&S, 22:52 Uhr), ein Plus von 4,22 Prozent nach 63,00 Euro am Vortag. Damit notiert sie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 62,88 Euro und rund 40 Prozent unter dem Hoch von 108,40 Euro. Heute fällt die Volkswagen Aktie durch eine neue Marktanteilsstudie auf. Diese Volkswagen Aktienanalyse ordnet ein, was dahintersteckt.
Volkswagen Aktienanalyse: 233 Milliarden Euro Umsatz, aber nur 71 Millionen Euro operativ – wie viel Pessimismus steckt im Kurs von 65 Euro?
Volkswagen hat in neun Monaten 233,4 Milliarden Euro umgesetzt, das operative Ergebnis schrumpfte auf 71 Millionen Euro. Die Volkswagen Aktie liegt rund ein Drittel unter Vorjahr, dazu kommen Tarifstreit und Marktanteilsverluste. Was Zahlen, Bewertung und Konsens zur Volkswagen Aktienprognose sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG
- Wertpapier
- Vorzugsaktie (VOW3)
- ISIN
- DE0007664039
- Börse
- Xetra (EUR), Kurs hier von L&S
- 52-Wochen-Spanne
- 62,88 bis 108,40 EUR
- Letzter Bericht
- Ende Oktober 2026 (neun Monate)
- Prognose 2026
- Umsatz rund 315 Mrd. EUR, operative Umsatzrendite bis 1 %
Stand: 25.11.2026, Letzter belegter Kurs; ein Xetra-Kurs vom 26.11.2026 liegt der Redaktion nicht vor
Der Auslöser
Was ist bei der Volkswagen Aktie zuletzt passiert?
Der Anlass des heutigen Interesses ist eine Studie der HUK-Coburg zum Markt für Elektroautos, die dpa-AFX im Unternehmensüberblick von 15:15 Uhr meldet. Danach gewinnt Tesla Marktanteile, während Volkswagen, BMW, Skoda, Cupra und Porsche verlieren. Für Volkswagen passt das zu einer Serie schwieriger Nachrichten.
Am 24. November begannen in Emden die Tarifverhandlungen mit der IG Metall. Das Unternehmen will nach Berichten die Arbeitskosten schnell senken, die Gespräche gehen am 15. Dezember in Zwickau weiter. Dazu kommen der Rückzug der Tochter Elli aus der Ladehardware mit Gesprächen über Stellenstreichungen bei rund 400 Beschäftigten und die Belastung durch US-Zölle im dritten Quartal. Nach den Neun-Monats-Zahlen vom Ende Oktober hatte die Aktie bereits nachgegeben.
Medien, die Reuters-Meldungen aufgreifen, berichteten im Oktober außerdem von einem geplanten Lohnstopp bis 2030, einer Streikdrohung ab Januar und einer möglichen Schließung des Audi-Werks Neckarsulm. Wir konnten diese Meldungen nicht im Original prüfen und führen sie nur als Hinweise auf die Stimmung rund um den Tarifstreit an.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Volkswagen sein Geld?
Volkswagen ist einer der größten Autohersteller der Welt. Zum Konzern gehören unter anderem die Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra und Porsche sowie die Finanzdienstleistungen. Das Geld kommt aus dem Verkauf von Fahrzeugen, aus Finanzierungen und aus Services. Der Konzern steckt mitten in einem Umbau: Er soll Elektroautos und Software ausbauen, während zugleich Zölle, hohe Arbeitskosten und der Preiskampf in China Druck machen.
Dass der Druck wirkt, zeigen die Absatzzahlen. Laut einer Schlagzeile des Wall Street Journal von Mitte Oktober, die wir nicht im Volltext prüfen konnten, lagen die Auslieferungen nach neun Monaten rund 14 Prozent unter Vorjahr. Der Preis für den Umbau ist hoch: Im dritten Quartal stand laut Medienberichten ein operativer Verlust von 5,9 Milliarden Euro.
Zahlen und Bewertung
Wie schwach sind die Zahlen – und wie günstig ist die Volkswagen Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz (neun Monate)
|233,4 Mrd. EUR
|Operatives Ergebnis
|71 Mio. EUR (Vorjahr: 5.408 Mio. EUR)
|Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte
|8,8 Mrd. EUR
|Sondereffekte
|8,7 Mrd. EUR
|Operatives Ergebnis im dritten Quartal
|-5,9 Mrd. EUR
|Prognose 2026
|Umsatz rund 315 Mrd. EUR, Umsatzrendite bis 1 %
Das operative Ergebnis nach Sondereffekten wird je nach Quelle mit 0,1 Mrd. EUR bzw. 71 Mio. EUR angegeben (Rundung). Ein Nettoergebnis liegt der Redaktion nicht vor.
Quelle: boerse-global.de (06./07.11.2026), finanztrends.de (03.11.2026), Unternehmensangaben laut diesen Berichten
Ohne Sondereffekte stünde ein operatives Ergebnis von 8,8 Milliarden Euro, belastet wird es durch Sonderposten von 8,7 Milliarden Euro. Aus dieser Differenz erklärt sich die Schlagzeile. Operativ lag die Marge nach neun Monaten bei rund 0,03 Prozent (eigene Berechnung aus 71 Millionen Euro und 233,4 Milliarden Euro).
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte zwölf Monate)
|6,6
|KGV (erwartet)
|3,5
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|0,11
|EV/EBITDA
|12,0
|Dividende (Ex-Tag 19.06.2026)
|5,26 EUR
|Ausschüttungsquote
|57 %
|Freier Cashflow (zwölf Monate, Konzern)
|3,13 Mrd. EUR
|Gesamtschulden (Konzern)
|280,9 Mrd. EUR
Die Werte stammen von Ende Oktober und passen nicht mehr zum aktuellen Kurs. Marktkapitalisierung auf Basis von 501,3 Mio. Aktien (Stamm- und Vorzugsaktien). Verschuldung umfasst laut Quelle möglicherweise Finanzdienstleistungen.
Quelle: stockanalysis.com (Statistik, aktualisiert 27.10.2026)
Optisch ist die Volkswagen Aktie billig: ein erwartetes KGV von rund 3,5 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,11. Bei dem aktuellen Kurs von 65,66 Euro ergäbe die Dividende von 5,26 Euro rechnerisch eine Rendite von rund 8 Prozent. Beides sind jedoch Rückblick-Werte: Die Gewinnschätzungen sind seit Ende Oktober gefallen, und eine Schlagzeile von finanztrends.de vom 3. November deutet an, dass eine Streichung der Dividende nicht vom Tisch sei. Vergleichswerte zu BMW, Mercedes und Stellantis liegen uns nicht belegt vor.
Der Analystenkonsens
Wie steht es um die Volkswagen Aktienprognose?
Die Datenlage zum Konsens ist uneinheitlich. Je nach Quelle und Zeitpunkt ergeben sich deutlich verschiedene Werte, wie die Tabelle zeigt.
|Quelle
|Analysten
|Urteil
|Ø Kursziel
|stockanalysis.com (26.10.)
|18
|Buy
|101,96 EUR
|ariva.de (undatiert)
|10
|5 Buy, 5 Hold, 0 Sell
|97,60 EUR (Spanne 70–120 EUR)
|boerse-express.com (Stand unklar)
|7
|3 Buy, 4 Hold, 0 Sell
|85,00 EUR
Die Quellen unterscheiden sich bei Zeitpunkt und Methode. Die Zahl der Analysten und das Durchschnittsziel sind nicht vergleichbar.
Quelle: stockanalysis.com (26.10.2026), ariva.de (undatiert), boerse-express.com (Stand unklar)
Nach den Quartalszahlen haben mehrere Häuser ihre Kursziele nach unten angepasst, die Berichte darüber stammen vom 30. Oktober bis 5. November. Der Durchschnitt aller Quellen liegt klar über dem aktuellen Kurs. Diese Volkswagen Aktienprognose ist die Sicht Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de. Kursziele sind Schätzungen und können deutlich verfehlt werden.
Wir haben bewusst keine einzelnen Analystenhäuser mit Rating und Ziel aufgeführt, weil wir die Daten nicht tagesaktuell belegen können.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Volkswagen Aktie aus?
Mit 65,66 Euro liegt die Volkswagen Aktie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 62,88 Euro. Die 50-Tage-Linie stand Ende Oktober bei 73,46 Euro, die 200-Tage-Linie bei 83,99 Euro, der Kurs liegt damit unter beiden Marken (Stand Oktober, aktuelle Werte liegen uns nicht vor). Marktbeobachter beachten das Jahrestief als Unterstützung und die Durchschnittslinien als Widerstand. Das ist eine Beschreibung des Chartbilds, keine Handlungsempfehlung.
Pro und Contra
Was spricht für die Volkswagen Aktie – und was dagegen?
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Volkswagen Aktie?
Am Markt stehen sich zwei Sichtweisen gegenüber. Die erste sieht in der niedrigen Bewertung und in den möglichen Kostensenkungen einen Puffer: Greifen die Sparprogramme und lockert die EU das Verbrenner-Aus, könnte sich die Marge stabilisieren. Die zweite verweist auf das Quartalsverlust, die schwächeren Auslieferungen und den Tarifstreit, die die Umsatzrendite unter das Ziel drücken könnten.
Wichtig für beide Lager ist die Dividende. Weil die Ausschüttungsquote mit 57 Prozent hoch ist, hängt die Rendite der Aktie davon ab, ob der Konzern sie auch bei schwachen Gewinnen halten kann.
Termine
Was sollten Anleger bei Volkswagen jetzt beobachten?
Beobachten lohnt sich vor allem der Ausgang der Tarifrunde, jede Aussage zur Dividende und die Entscheidung des EU-Parlaments. Auch die nächsten Absatzzahlen zeigen, ob die Marktanteilsverluste anhalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Volkswagen Aktie? Die Vorzugsaktie stand am 25. November 2026 um 22:52 Uhr bei 65,66 Euro (L&S), ein Plus von 4,22 Prozent. Einen Xetra-Kurs für heute liegt der Redaktion nicht vor.
Was sagt die Volkswagen Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV lag Ende Oktober bei rund 3,5, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 0,11. Die Gewinnschätzungen sind seither gefallen.
Wie fällt die Volkswagen Aktienprognose der Analysten aus? Die Quellen nennen zwischen 7 und 18 Analysten und Durchschnittsziele von 85 bis rund 102 Euro, die Datenlage ist uneinheitlich.
Zahlt Volkswagen eine Dividende? Ja, zuletzt 5,26 Euro je Vorzugsaktie (Ex-Tag 19. Juni 2026). Ob sie im nächsten Jahr gehalten wird, ist offen.
Warum fiel die Volkswagen Aktie in diesem Jahr? Die Gründe liegen laut Berichten in Zöllen, schwachen Auslieferungen, Sondereffekten und dem Quartalsverlust, hinzu kommen Sparprogramme und der Tarifstreit.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.