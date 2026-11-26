Der Anlass des heutigen Interesses ist eine Studie der HUK-Coburg zum Markt für Elektroautos, die dpa-AFX im Unternehmensüberblick von 15:15 Uhr meldet. Danach gewinnt Tesla Marktanteile, während Volkswagen, BMW, Skoda, Cupra und Porsche verlieren. Für Volkswagen passt das zu einer Serie schwieriger Nachrichten.

Am 24. November begannen in Emden die Tarifverhandlungen mit der IG Metall. Das Unternehmen will nach Berichten die Arbeitskosten schnell senken, die Gespräche gehen am 15. Dezember in Zwickau weiter. Dazu kommen der Rückzug der Tochter Elli aus der Ladehardware mit Gesprächen über Stellenstreichungen bei rund 400 Beschäftigten und die Belastung durch US-Zölle im dritten Quartal. Nach den Neun-Monats-Zahlen vom Ende Oktober hatte die Aktie bereits nachgegeben.