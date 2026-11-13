Volkswagen Aktie: Wann kommt die große Wende?

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 14:49 13 Min.

DZ BANK warnt vor einer Margenfalle

Die Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) steht vor einer der größten Bewährungsproben ihrer jüngeren Geschichte! Milliardenbelastungen, schwache Absatzzahlen, ein erbitterter Wettbewerb in China und der kostspielige Umbau zur Elektromobilität setzen Europas größten Automobilhersteller unter Druck. Während manche Anleger angesichts des gefallenen Aktienkurses auf eine spektakuläre Erholung hoffen, bleibt die DZ BANK zurückhaltend. In seiner Volkswagen-Aktienanalyse vom 12. November 2026 bestätigt Analyst Michael Punzet den fairen Wert von 73 Euro und das Rating "halten" unverändert. Am Freitag notiert die Volkswagen-Vorzugsaktie auf Xetra bei 67,78 Euro und gewinnt 0,1 Prozent. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von lediglich 7,7 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Ist Volkswagen nach dem massiven Gewinneinbruch bereits günstig genug bewertet, oder könnte der Konzern auch 2027 mit erheblichen Problemen kämpfen? Die jüngsten Geschäftszahlen und die Einschätzung von Michael Punzet liefern ernüchternde Antworten.

DZ-BANK-Aktienanalyse: Michael Punzet bestätigt Rating "halten" und fairen Wert von 73 Euro

Die aktuelle Volkswagen-Aktienanalyse der DZ BANK fällt vorsichtig aus. Analyst Michael Punzet bestätigt den fairen Wert von 73 Euro und das Rating "halten" unverändert. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung stehen die erheblichen Sonderbelastungen bei der Sportwagentochter Porsche und im China-Geschäft. Zudem sieht Michael Punzet die Aussichten auf eine nachhaltige Margenerholung weiterhin eingeschränkt. Die öffentlich verbreitete Zusammenfassung seiner Studie nennt drei zentrale Argumente: Wertminderungen belasten die Ergebnisse, die Sparmaßnahmen benötigen noch Zeit und der wachsende Elektroautoabsatz erhöht den Margendruck. Besonders bemerkenswert ist die zeitliche Perspektive. Selbst 2027 könnte eine überzeugende Erholung schwierig bleiben, solange die Kostensenkungsprogramme nicht vollständig wirken. Das Kursziel 73 Euro liegt zwar über dem aktuellen Börsenkurs. Doch das Rating "halten" zeigt, dass die DZ BANK gegenwärtig keine ausdrückliche Kaufempfehlung ausspricht. Für Anleger ist diese Einschätzung ein Warnsignal: Ein niedriger Aktienkurs allein macht noch kein attraktives Investment.

Quartalszahlen schockieren: Volkswagen schreibt Milliardenverluste

Die Geschäftszahlen vom 29. Oktober 2026 zeigen das Ausmaß der Herausforderungen. Im dritten Quartal sank der Konzernumsatz um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen noch 80,3 Milliarden Euro umgesetzt. Besonders dramatisch entwickelte sich das operative Ergebnis. Nach einem Verlust von rund 1,3 Milliarden Euro im dritten Quartal 2025 vergrößerte sich das Minus auf 5,86 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite lag damit bei minus 7,8 Prozent. Verantwortlich waren insbesondere hohe Sonderbelastungen. Diese summierten sich im dritten Quartal auf rund 7,76 Milliarden Euro. Ohne diese Sondereinflüsse sähe die operative Entwicklung deutlich besser aus. Dennoch bleibt der Befund problematisch: Volkswagen muss erhebliche wirtschaftliche Belastungen verarbeiten und gleichzeitig sein Geschäftsmodell modernisieren. Die DZ BANK bestätigt in ihrer Volkswagen-Aktienanalyse den fairen Wert von 73 Euro und das Rating "halten". Michael Punzet sieht vor allem bei der nachhaltigen Verbesserung der Margen erhebliche Schwierigkeiten.

Neunmonatszahlen: Der operative Gewinn ist praktisch verschwunden

Noch deutlicher wird die Krise beim Blick auf die ersten neun Monate 2026. Volkswagen erzielte einen Konzernumsatz von 233,4 Milliarden Euro nach 238,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang um 2,2 Prozent. Das operative Ergebnis brach dagegen von 5,4 Milliarden Euro auf lediglich 71 Millionen Euro ein. Damit ist die operative Gewinnmarge auf nahezu null gesunken. In den ersten neun Monaten 2025 hatte sie noch 2,3 Prozent betragen. Die Sonderbelastungen summierten sich auf rund 8,69 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen, dass die schwache Profitabilität nicht allein durch geringere Umsätze erklärt werden kann. Volkswagen kämpft gleichzeitig mit außergewöhnlichen Belastungen und strukturellen Herausforderungen. Für die Volkswagen-Aktie ist deshalb entscheidend, ob sich die operative Ertragskraft nach Bereinigung der Sondereffekte nachhaltig verbessern lässt. Das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten" der DZ BANK spiegeln die Unsicherheit wider. Analyst Michael Punzet bleibt vorsichtig, solange die angekündigten Sparmaßnahmen noch nicht ihre volle Wirkung entfalten.

Porsche wird zur Belastung: Wenn die Premiummarke zum Sorgenkind wird

Besonders problematisch ist die Entwicklung der Sportwagentochter Porsche. Lange galt das Unternehmen als wichtiger Gewinnmotor des Volkswagen-Konzerns. Hohe Verkaufspreise, eine starke Markenposition und attraktive Margen sorgten für erhebliche Ergebnisbeiträge. Doch die schwierige Nachfrageentwicklung und strategische Anpassungen haben das Bild verändert. Wertminderungen und andere Sonderbelastungen beeinträchtigen die Konzernbilanz erheblich. Für Volkswagen ist dies besonders schmerzhaft, weil die Ertragskraft der Premiummarken eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des Konzernumbaus spielt. Gleichzeitig muss Porsche seine Modellstrategie an veränderte Kundenpräferenzen anpassen. Die Herausforderungen betreffen sowohl den Wettbewerb als auch die Kosten neuer Technologien. Michael Punzet von der DZ BANK nennt die Wertminderungen bei der Sportwagentochter ausdrücklich als Belastungsfaktor. Seine Volkswagen-Aktienanalyse mit dem fairen Wert von 73 Euro und dem Rating "halten" zeigt, dass eine schnelle Rückkehr zu früheren Gewinnmargen keineswegs selbstverständlich ist.

China: Volkswagen kämpft um seine frühere Stärke

China bleibt einer der wichtigsten strategischen Märkte für Volkswagen. Gleichzeitig hat sich der Wettbewerb dort grundlegend verändert. Heimische Hersteller gewinnen mit modernen Elektroautos, digitaler Ausstattung und aggressiver Preispolitik Marktanteile. Für Volkswagen bedeutet dies erheblichen Anpassungsdruck. Der Konzern muss neue Fahrzeuge entwickeln, Produktionsstrukturen modernisieren und gleichzeitig seine Kosten senken. Hinzu kommen Wertminderungen im China-Geschäft, die Michael Punzet in seiner DZ-BANK-Aktienanalyse ausdrücklich hervorhebt. Besonders schwierig ist die Verbindung aus hoher technologischer Veränderungsgeschwindigkeit und intensivem Preiswettbewerb. Neue Modelle müssen nicht nur technisch überzeugen, sondern auch wirtschaftlich attraktiv produziert werden. Volkswagen setzt deshalb verstärkt auf lokale Entwicklung und Partnerschaften. Diese Strategie könnte langfristig helfen, schneller auf die Anforderungen chinesischer Kunden zu reagieren. Kurzfristig bleiben jedoch hohe Investitionen und Unsicherheiten. Die DZ BANK bestätigt das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten", während Michael Punzet die Belastungen durch das China-Geschäft kritisch bewertet.

Elektroautos verkaufen sich besser – warum das trotzdem ein Problem sein kann

Eine besonders interessante Aussage der DZ BANK betrifft die Elektromobilität. Volkswagen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen. Im europäischen Auftragsbestand entfielen zuletzt rund 40 Prozent auf reine Elektroautos. Grundsätzlich ist dies ein positives Signal für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings können Elektrofahrzeuge derzeit niedrigere Margen erzielen als vergleichbare Verbrennermodelle. Hohe Entwicklungskosten, teure Batterien und intensiver Preiswettbewerb belasten die Wirtschaftlichkeit. Genau darauf weist Michael Punzet hin. Der steigende Absatz reiner Elektrofahrzeuge verschärfe den Margendruck. Damit entsteht für Volkswagen ein schwieriger Zielkonflikt: Der Konzern muss seine Elektroautopräsenz ausbauen, gleichzeitig aber die Profitabilität sichern. Für die Volkswagen-Aktie ist deshalb nicht allein entscheidend, wie viele Elektroautos verkauft werden. Ebenso wichtig ist, wie viel Gewinn pro Fahrzeug erwirtschaftet wird. Das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten" der DZ BANK berücksichtigen diese Herausforderung.

Sparprogramme: Warum die große Ergebniswende auf sich warten lässt

Volkswagen arbeitet an umfassenden Maßnahmen zur Verbesserung seiner Kostenstruktur. Dazu gehören effizientere Produktionsprozesse, organisatorische Vereinfachungen und Anpassungen der Kapazitäten. Langfristig könnten diese Schritte erhebliche Einsparungen ermöglichen. Allerdings benötigen Restrukturierungen Zeit und verursachen teilweise zunächst zusätzliche Kosten. Zudem müssen vereinbarte Maßnahmen operativ umgesetzt werden, bevor sie sich vollständig in den Geschäftszahlen niederschlagen. Michael Punzet sieht deshalb selbst für 2027 nur eingeschränkte Perspektiven auf eine nachhaltige Margenerholung. Diese Einschätzung ist der Kern seiner Volkswagen-Aktienanalyse. Denn für eine überzeugende Neubewertung der Volkswagen-Aktie reicht es nicht, kurzfristige Sonderbelastungen abzubauen. Der Konzern muss auch im laufenden Geschäft wieder deutlich profitabler werden. Das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten" zeigen, dass die DZ BANK derzeit keine schnelle Rückkehr zu früheren Renditen erwartet.

Absatzrückgang: Volkswagen verkauft deutlich weniger Fahrzeuge

Auch die Verkaufszahlen liefern wenig Anlass zur Euphorie. In den ersten neun Monaten 2026 lieferte Volkswagen rund 6,01 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang um 9,0 Prozent. Im dritten Quartal gingen die Auslieferungen sogar um 14,3 Prozent auf rund 1,89 Millionen Fahrzeuge zurück. Die im Konzernabschluss erfassten Fahrzeugverkäufe sanken in den ersten neun Monaten um 10,6 Prozent auf 5,88 Millionen Einheiten. Für Volkswagen sind diese Rückgänge besonders relevant, weil die Automobilproduktion hohe Fixkosten verursacht. Werden weniger Fahrzeuge verkauft, verteilen sich bestimmte Kosten auf eine kleinere Stückzahl. Das kann die Profitabilität zusätzlich belasten. Zwar entwickelten sich einzelne Regionen wie Europa und Südamerika vergleichsweise stabiler. Doch die globale Absatzschwäche bleibt eine Herausforderung. Die DZ BANK bestätigt das Rating "halten" und den fairen Wert von 73 Euro. Michael Punzet sieht weiterhin erhebliche Hürden auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ergebnisverbesserung.

Die Marke Volkswagen unter Druck: Selbst das Kerngeschäft verliert Geld

Besonders alarmierend ist die Entwicklung der Kernmarke Volkswagen Pkw. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie einen Umsatz von rund 19,65 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis lag bei minus 181 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte die Marke noch einen operativen Gewinn von 373 Millionen Euro erzielt. Die operative Marge verschlechterte sich damit von plus 1,8 auf minus 0,9 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie groß die Herausforderung für das Kerngeschäft geworden ist. Volkswagen muss gleichzeitig wettbewerbsfähige Fahrzeuge anbieten, Produktionskosten senken und erhebliche Mittel in neue Technologien investieren. Positiv entwickelte sich dagegen Skoda. Die tschechische Konzernmarke erzielte im dritten Quartal einen operativen Gewinn von 557 Millionen Euro und eine Marge von 7,8 Prozent. Das zeigt, dass innerhalb des Konzerns weiterhin profitable Geschäftsmodelle bestehen. Für die Volkswagen-Aktie bleibt jedoch entscheidend, ob auch die Kernmarke wieder nachhaltig Geld verdient. Michael Punzet von der DZ BANK bleibt mit dem Kursziel 73 Euro und dem Rating "halten" zurückhaltend.

7,7 Prozent Kurspotenzial: Warum die DZ BANK keine Kaufempfehlung ausspricht

Beim aktuellen Xetra-Kurs von 67,78 Euro und dem fairen Wert von 73 Euro ergibt sich für die Volkswagen-Aktie eine rechnerische Differenz von 5,22 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 7,70 Prozent. Dieser Abstand ist deutlich geringer als bei zahlreichen optimistischeren Analystenschätzungen. Zudem handelt es sich um einen fairen Wert, der keine Garantie für die zukünftige Kursentwicklung darstellt. Die DZ BANK bestätigt deshalb das Rating "halten". Analyst Michael Punzet berücksichtigt die erheblichen Risiken aus der schwachen Profitabilität, den Wertminderungen und der schwierigen Transformation des Konzerns. Selbst wenn die Sonderbelastungen künftig geringer ausfallen, müssen sich die operativen Margen erst nachhaltig verbessern. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Volkswagen die Kostenprogramme erfolgreich umsetzt und gleichzeitig seine Wettbewerbsfähigkeit in wichtigen Märkten stärkt. Das Kursziel 73 Euro signalisiert begrenztes Bewertungspotenzial, aber keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung.

Andere Analysten optimistischer: Die Bewertungen gehen weit auseinander

Die Einschätzung der DZ BANK unterscheidet sich deutlich von einigen anderen Analystenmeinungen. Deutsche Bank Research senkte Anfang November ihr Kursziel für Volkswagen auf 100 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Jefferies hatte Ende Oktober ein Kursziel von 120 Euro und das Rating "buy" bekräftigt. UBS blieb dagegen bei einer neutralen Einstufung mit einem Kursziel von 70 Euro. Bernstein Research nahm die Bewertung Anfang November mit dem Rating "market perform" und einem Kursziel von 80 Euro wieder auf. Die unterschiedlichen Einschätzungen verdeutlichen, wie unsicher die zukünftige Ertragsentwicklung ist. Optimistischere Analysten sehen möglicherweise größere Chancen durch Kostensenkungen und eine operative Erholung. Vorsichtigere Bewertungen berücksichtigen stärker die kurzfristigen Belastungen und die Risiken des Konzernumbaus. Michael Punzet von der DZ BANK bleibt mit dem fairen Wert von 73 Euro und dem Rating "halten" zurückhaltend. Für Anleger ist deshalb weniger die höchste Kurszielschätzung entscheidend als die Frage, welche Gewinnentwicklung Volkswagen tatsächlich erreichen kann.

Die größten Chancen für die Volkswagen-Aktie

Trotz der erheblichen Herausforderungen besitzt Volkswagen weiterhin wichtige Stärken. Erstens verfügt der Konzern über weltweit etablierte Marken und eine große industrielle Basis. Zweitens könnten die Sparprogramme langfristig die Profitabilität verbessern. Drittens eröffnet die wachsende Nachfrage nach Elektroautos neue Absatzmöglichkeiten. Viertens könnten lokale Entwicklungsstrategien die Wettbewerbsposition in China stärken. Fünftens zeigen profitable Konzernmarken wie Skoda, dass attraktive operative Margen grundsätzlich möglich bleiben. Sechstens könnte eine Normalisierung außergewöhnlicher Sonderbelastungen die ausgewiesenen Ergebnisse deutlich verbessern. Besonders interessant wäre eine Entwicklung, bei der die Kernmarke Volkswagen wieder Gewinne erzielt und gleichzeitig die Kosten des Konzernumbaus sinken. Allerdings müssen diese Chancen erst in belastbaren Geschäftszahlen sichtbar werden. Die DZ BANK bestätigt das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten". Michael Punzet sieht die Voraussetzungen für eine nachhaltige Margenerholung bislang nur eingeschränkt erfüllt.

Die größten Risiken: Was die Volkswagen-Aktie weiter belasten könnte

Die Risiken bleiben erheblich. Besonders problematisch ist die schwache Profitabilität des Konzerns. Weitere Wertminderungen könnten das Ergebnis erneut belasten. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb in China, wo lokale Hersteller mit attraktiven Elektroautos Marktanteile gewinnen. Auch in Europa bleibt der Preisdruck hoch. Die Umstellung auf Elektromobilität erfordert umfangreiche Investitionen, während die Margen vieler Elektrofahrzeuge noch nicht das Niveau profitabler Verbrennermodelle erreichen. Weitere Risiken entstehen durch Handelskonflikte, mögliche Zölle, steigende Produktionskosten und Verzögerungen bei der Umsetzung der Sparprogramme. Besonders kritisch wäre eine Entwicklung, bei der die Fahrzeugverkäufe weiter sinken und gleichzeitig die Fixkosten hoch bleiben. Für die Volkswagen-Aktie könnte dies zusätzlichen Ergebnisdruck bedeuten. Michael Punzet von der DZ BANK verweist deshalb auf die schwierigen Perspektiven einer nachhaltigen Margenerholung. Das Kursziel 73 Euro und das Rating "halten" spiegeln diese vorsichtige Einschätzung wider.

Fazit: Volkswagen-Aktie mit begrenztem Kurspotenzial – DZ BANK warnt vor anhaltendem Margendruck