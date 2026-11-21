Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol Xetra: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY, OTC) rutscht immer tiefer. Am Freitag, 20. November 2026, schloss die Vorzugsaktie auf Xetra bei 62,62 Euro, ein Minus von 3,13 Prozent. Mit 1,4 Millionen Aktien war der Umsatz hoch.
Volkswagen Aktie: Tiefster Stand seit Jahren, Nullrunden-Hammer vor dem Tarifstart – droht jetzt der heißeste Winter in Wolfsburg?
Die Volkswagen Aktie fällt am Freitag auf 62,62 Euro und markiert ein neues Mehrjahrestief. Am Dienstag beginnen die Tarifverhandlungen, VW fordert zwei Nullrunden und mehr Arbeitszeit. Die IG Metall spricht von einem „Katalog des Grauens“. Was das für Anleger bedeutet.
Der Kurs
Über 40 Prozent weg in elf Monaten
Im Dezember 2025 kostete die Volkswagen Aktie noch 109,15 Euro. Heute ist es gut 40 Prozent weniger. Am Freitag fiel sie auf ein neues 52-Wochen-Tief, laut boerse.de sogar auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Auf Wochensicht verlor die Vorzugsaktie knapp 5 Prozent.
Tarifstreit
Zwei Nullrunden und ein „Katalog des Grauens“
Im Mittelpunkt steht die anstehende Tarifrunde. Am Donnerstag übergab Volkswagen der IG Metall seine Forderungen – und die haben es in sich. Der Konzern verlangt für 2027 und 2028 jeweils eine Nullrunde bei den Entgelten, will eine Zusatzvergütung streichen und die 35-Stunden-Woche öffnen. VW begründet das mit dem gestiegenen Wettbewerbsdruck seit den Verhandlungen 2024.
Die Gewerkschaft reagierte scharf. IG Metall und Betriebsrat sprechen von einem „Katalog des Grauens“ und kündigen heftigen Widerstand an. Die IG Metall selbst fordert laut Reuters 5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten des Haustarifs beginnen am Dienstag, 24. November, in Emden und sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Zum Jahresende läuft die Friedenspflicht aus – danach sind Streiks möglich.
Einordnung der Redaktion: Für Anleger ist der Tarifstreit zweischneidig. Gelingt VW eine deutliche Senkung der Arbeitskosten, würde das die Marge stützen. Ein langer Arbeitskampf mit Streiks würde dagegen Produktion und Image belasten.
Analysten
RBC sieht fast doppelten Kurs
Nicht alle sind pessimistisch. Tom Narayan von RBC bestätigte am 19. November die Einstufung „Outperform“ und ein Kursziel von 115 Euro für die Volkswagen Vorzugsaktie. Er sieht in den Kostensenkungen den größten Hebel für den Gewinn. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Ab Dienstag zählt Emden
Der Auftakt der Tarifverhandlungen am 24. November dürfte die Volkswagen Aktie in den kommenden Wochen bestimmen. Signalisiert die IG Metall Kompromissbereitschaft, könnte das die Aktie entlasten. Eskaliert der Streit, droht ein unruhiger Winter – für Beschäftigte wie für Anleger.
FAQ
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum fällt die Volkswagen Aktie?
Schwache Geschäfte in China, der Tarifstreit mit der IG Metall und die allgemeine Marktschwäche belasten. Die Vorzugsaktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief.
Wann beginnen die Tarifverhandlungen bei VW?
Am Dienstag, 24. November 2026, in Emden. Fortgesetzt wird am 15. Dezember in Zwickau.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Volkswagen Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol Xetra VOW3, US-Handelssymbol VWAPY (OTC).
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