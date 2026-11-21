Die Gewerkschaft reagierte scharf. IG Metall und Betriebsrat sprechen von einem „Katalog des Grauens“ und kündigen heftigen Widerstand an. Die IG Metall selbst fordert laut Reuters 5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten des Haustarifs beginnen am Dienstag, 24. November, in Emden und sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Zum Jahresende läuft die Friedenspflicht aus – danach sind Streiks möglich.