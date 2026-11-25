Die Volkswagen-Aktie (Vorzüge, Handelssymbol VOW3, ISIN DE0007664039) hat am Mittwoch gegen den schwachen Gesamtmarkt kräftig zugelegt: Mit 65,18 Euro schloss das Papier rund 4,5 Prozent über dem Vortag, während der DAX um 1,26 Prozent nachgab. Zwei Tage zuvor hatte die Aktie mit 61,62 Euro noch ein Jahrestief erreicht.
Volkswagen-Aktie springt auf 65 Euro – Brüssel gibt Rückenwind, doch der Umbau bleibt hart
Die Volkswagen-Aktie steigt um rund 4,5 Prozent auf 65 Euro, nachdem sie am Montag ein Jahrestief markiert hatte. Reicht der Hybrid-Deckel der EU für die Wende?
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG
- ISIN
- DE0007664039
- Handelssymbol
- VOW3 (Xetra)
- Kurs
- 65,18 €
- 52-Wochen-Tief
- 61,62 € (23.11.2026)
- 52-Wochen-Hoch
- 109,15 € (Dezember 2025)
- Dividende für 2025
- 5,26 € je Vorzugsaktie
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs der Vorzugsaktie
Es ist eine dieser Erholungen, die zeigen, wie viel Pessimismus in einem Kurs steckt. Volkswagen kostet an der Börse derzeit nur noch rund 33 Milliarden Euro, obwohl der Konzern Millionen Fahrzeuge baut und mehr als 33 Milliarden Euro Nettoliquidität ausweist. Doch die Frage bleibt: Ist das der Beginn einer Wende – oder nur ein Atemholen?
Warum steigt die Volkswagen-Aktie heute?
Der Sprung kam sektorweit: Auch BMW und Mercedes legten zu. Als Auslöser gilt ein Bericht, wonach die EU-Kommission die Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus allen Herkunftsländern ab dem 1. Dezember deckeln will. Das könnte vor allem chinesische Hersteller treffen, die in Europa mit Plug-in-Hybriden Marktanteile gewinnen. Die Details und die Wirkung auf Volkswagen sind bislang unklar. Dazu kam eine Branchenstudie von JPMorgan zum Autojahr 2027 mit überwiegend freundlichem Grundton.
Schwächer sieht das Umfeld bei den Zöllen aus: Medienberichten zufolge bereitet Washington höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern vor. Satz und Zeitplan sind offen. Für ein Exportland wie Deutschland sind Autos besonders exponiert; dass die Volkswagen-Aktie trotzdem steigt, zeigt, wie tief die Erwartungen bereits gefallen waren.
Wie tief ist die Volkswagen-Aktie in diesem Jahr gefallen?
Seit Jahresbeginn hat die Volkswagen-Aktie rund 36 Prozent verloren. Das Hoch lag im Dezember 2025 bei 109,15 Euro; heute notiert das Papier etwa 40 Prozent darunter. Die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 50 und 200 Tage liegen mit rund 69 und 80 Euro deutlich über dem Kurs – ein klassisches Zeichen für einen Abwärtstrend, den die Aktie erst überwinden müsste.
Wie schlecht sind die Volkswagen-Quartalszahlen wirklich?
Die Neunmonatszahlen vom 29. Oktober fielen dramatisch aus. Das operative Ergebnis schrumpfte auf nur noch 0,1 Milliarden Euro nach 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Hauptgrund sind Sonderbelastungen von 8,7 Milliarden Euro, davon 7,8 Milliarden im dritten Quartal. Darin steckt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf den Porsche-Firmenwert von 6,4 Milliarden Euro. Ohne Sondereffekte lag das operative Ergebnis bei 8,8 Milliarden Euro, die Marge bei 3,8 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 9 Monate 2026
|233,4 Mrd. € (rund −2 %)
|Operatives Ergebnis 9 Monate
|0,1 Mrd. € (Vorjahr 5,4 Mrd. €)
|Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte
|8,8 Mrd. € (Marge 3,8 %)
|Auslieferungen 9 Monate
|5,9 Mio. Fahrzeuge (−11 %)
|Automotive Net Cashflow
|4,4 Mrd. €
|Net Liquidity (30.9.)
|33,0 Mrd. €
|Prognose 2026
|Umsatz rund 315 Mrd. €, operative Marge bis 1 %
Quelle: Volkswagen AG, Neunmonatszahlen 2026 (über aktiencheck.de)
Ein Lichtblick ist der Cashflow: Der Automotive Net Cashflow stieg auf 4,4 Milliarden Euro, ein Plus von 145 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Volkswagen einen Net Cashflow von 3 bis 6 Milliarden Euro und eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Milliarden Euro an. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie.
Was sagen Analysten zur Volkswagen-Aktie und zum Kursziel?
Die Experten sind gespalten. JPMorgan bestätigte am Mittwoch im Branchenausblick 2027 die Einstufung „Neutral“ für Volkswagen mit einem Kursziel von 85 Euro; nach den Quartalszahlen war es von 110 Euro gesenkt worden. Als Favoriten der Branche nennt JPMorgan Porsche, Ferrari, Daimler Truck, Volvo, Continental und Michelin. Im Konsens von 18 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 98 Euro, die Spanne reicht von 67 bis 120 Euro; diese Daten gelten teils als veraltet. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Welche Termine sind für die Volkswagen-Aktie wichtig?
Am 1. Dezember soll der EU-Hybrid-Deckel greifen, sofern er wie berichtet kommt. Am 15. Dezember geht die Tarifrunde in Zwickau weiter, am 31. Dezember endet die Friedenspflicht. Bis dahin dürften Schlagzeilen zu Zöllen, Tarifstreit und Brüsseler Handelspolitik den Kurs der Volkswagen-Aktie stärker bewegen als jede Bilanzzahl.
Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie
Warum steigt die Volkswagen-Aktie am 25. November? Wegen eines Berichts über einen möglichen EU-Deckel für Hybrid-Importe und einer freundlichen JPMorgan-Branchenstudie; die Aktie schloss bei 65,18 Euro.
Wie hoch ist die Volkswagen-Dividende? Für 2025 wurden 5,26 Euro je Vorzugsaktie beschlossen.
Welches Kursziel haben Analysten für die Volkswagen-Aktie? JPMorgan nennt 85 Euro bei „Neutral“; der Konsens von 18 Analysten liegt bei rund 98 Euro.
Wie schnitt Volkswagen zuletzt ab? Das operative Ergebnis der ersten neun Monate lag bei 0,1 Milliarden Euro, ohne Sondereffekte bei 8,8 Milliarden Euro.
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