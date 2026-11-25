Der Sprung kam sektorweit: Auch BMW und Mercedes legten zu. Als Auslöser gilt ein Bericht, wonach die EU-Kommission die Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus allen Herkunftsländern ab dem 1. Dezember deckeln will. Das könnte vor allem chinesische Hersteller treffen, die in Europa mit Plug-in-Hybriden Marktanteile gewinnen. Die Details und die Wirkung auf Volkswagen sind bislang unklar. Dazu kam eine Branchenstudie von JPMorgan zum Autojahr 2027 mit überwiegend freundlichem Grundton.

Schwächer sieht das Umfeld bei den Zöllen aus: Medienberichten zufolge bereitet Washington höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern vor. Satz und Zeitplan sind offen. Für ein Exportland wie Deutschland sind Autos besonders exponiert; dass die Volkswagen-Aktie trotzdem steigt, zeigt, wie tief die Erwartungen bereits gefallen waren.