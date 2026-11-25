Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN DE0007664039, Ticker VOW3) gehört am Mittwoch zu den gefragtesten DAX-Werten: An der Xetra kostet das Papier um 12:59 Uhr 66,15 Euro, ein Plus von 6,1 Prozent. Die Volkswagen Aktienprognose der Analysten liegt deutlich darüber: Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 99 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro.
Volkswagen Aktie Prognose: Kursziele zwischen 70 und 120 Euro, Aktie bei rund 66 Euro – wer hat bei VW recht, Analysten oder Anleger?
Die Volkswagen Aktie springt am 25. November um gut 5 Prozent auf rund 66 Euro, die Volkswagen Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei etwa 99 Euro. Was die Unternehmensprognose für 2026 sagt, wie weit die Kursziele auseinanderliegen und welche Risiken bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG, Vorzugsaktie
- Ticker
- VOW3 (Xetra)
- ISIN
- DE0007664039
- Dividende für 2025
- 5,26 EUR je Vorzugsaktie
- Jahreszahlen 2026
- 9. März 2027
Stand: 25.11.2026, Xetra-Zwischenstand 12:59 Uhr; Schlusskurs bei Redaktionsschluss nicht abschließend geprüft
Der Hintergrund: Die Volkswagen Aktie hatte am 23. November mit 61,62 Euro ein neues Jahrestief markiert und liegt seit Jahresbeginn noch immer rund 36 Prozent im Minus. Am Mittwoch half ein Bericht, wonach die EU-Kommission ab dem 1. Dezember Importe von Hybridfahrzeugen, vor allem aus China, über Länderquoten begrenzen will, sowie eine Erholung der gesamten Autobranche nach dem tiefsten Stand des europäischen Branchenindex seit über sechs Jahren. Der DAX schloss dagegen 1,26 Prozent tiefer bei 24.702,13 Punkten.
Konsens über dem Kurs
Laut Analysten-Konsens empfehlen 6 Häuser den Kauf, 5 raten zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 99,30 Euro, rechnerisch rund 50 Prozent über dem Kurs von 66,15 Euro.
Ziele sind teilweise veraltet
Viele Kursziele stammen aus der Zeit vor den Abschreibungen im dritten Quartal. Zuletzt kürzten unter anderem Kepler Cheuvreux (70 Euro) und J.P. Morgan (85 Euro).
Die Unternehmensprognose ist zurückhaltend
Für 2026 rechnet Volkswagen mit rund 315 Milliarden Euro Umsatz, einer operativen Marge von bis zu 1 Prozent und einem Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro.
Viele offene Baustellen
Gewinnrückgang, China-Schwäche, Tarifkonflikt, Dieselprozess und Zölle prägen das Risikobild.
Auslöser
Was bewegt die Volkswagen Aktie am Mittwoch?
Nach Berichten will die Brüsseler Kommission die Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China begrenzen. Für europäische Hersteller wäre das ein Schutz vor billiger Konkurrenz, auch wenn Details und Wirkung auf Volkswagen noch unklar sind. Dazu kamen Käufe nach dem Kursrückgang der vergangenen Wochen. Ein Branchenstudie von J.P. Morgan für 2027 fiel überwiegend positiv aus, Volkswagen zählte allerdings nicht zu den Favoriten.
Gegenwind gibt es genug: Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus China und der EU, eine erste Tarifrunde in Emden ohne Annäherung (nächste Verhandlung am 15. Dezember) und der Beginn des letzten großen Dieselprozesses am 24. November. Entsprechend schwankungsanfällig bleibt die Volkswagen Aktie.
Das Unternehmen
Wie verdient Volkswagen Geld – und wo drückt es?
Der Volkswagen-Konzern vereint Marken wie Volkswagen, Audi, Škoda, Seat/Cupra und Porsche sowie die Nutzfahrzeugsparte Traton und Finanzdienstleistungen. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro, der Absatz brach um 15,1 Prozent auf 1,88 Millionen Fahrzeuge ein. Das operative Ergebnis lag bei minus 5,86 Milliarden Euro, belastet von Sondereffekten von 7,8 Milliarden Euro; im Neunmonatszeitraum entfielen 6,4 Milliarden Euro auf Abschreibungen auf den Firmenwert von Porsche.
Zahlen und Guidance
Wie sieht die Volkswagen Aktienprognose des Unternehmens aus?
Über die ersten neun Monate 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 233,4 Milliarden Euro (minus 2,2 Prozent) und ein operatives Ergebnis von nur 71 Millionen Euro. Vor Sondereffekten waren es 8,8 Milliarden Euro, eine Marge von 3,8 Prozent. Positiv fällt der Cashflow aus: Der Netto-Cashflow der Automobile lag bei 4,4 Milliarden Euro, die Nettoliquidität bei knapp 33 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt Volkswagen rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und einen Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro an.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Konzernumsatz 2026, Guidance
|rund 315 Mrd. EUR
|29.10.2026
|Operative Marge 2026, Guidance
|bis zu 1 %
|29.10.2026
|Netto-Cashflow Automobile 2026, Guidance
|3 bis 6 Mrd. EUR
|29.10.2026
|Umsatz 2026, Konsens
|rund 317 Mrd. EUR
|25.11.2026
|Gewinn je Aktie 2027, Konsens
|18,07 EUR
|25.11.2026
|Gewinn je Aktie 2028, Konsens
|21,28 EUR
|25.11.2026
|Dividende für 2025
|5,26 EUR je Vorzugsaktie
|2026
Die Gewinnschätzungen stammen aus dem Analysten-Konsens und sind teils älter als die Abschreibungen des dritten Quartals; sie dürften nach unten angepasst werden.
Quelle: Volkswagen-Mitteilung vom 29.10.2026; Analysten-Konsens
Analysten
Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?
Die Volkswagen Aktienprognose der Analysten ist gespalten, aber im Schnitt klar positiv: 6 Kaufempfehlungen stehen 5 Halten-Voten gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Die Spanne der Kursziele reicht von 70 Euro (UBS, Kepler Cheuvreux) bis 120 Euro (Jefferies, Barclays). Weil die Abdeckung dünn ist und viele Ziele aus der Zeit vor den Abschreibungen stammen, ist der Durchschnitt von 99,30 Euro mit Vorsicht zu lesen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|70 EUR (zuvor 75)
|23.11.2026
|UBS
|Neutral
|70 EUR
|19.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|80 EUR
|05.11.2026
|HSBC
|Buy
|107 EUR (zuvor 115)
|05.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|100 EUR (zuvor 105)
|02.11.2026
|J.P. Morgan
|Neutral
|85 EUR (zuvor 110)
|Ende Oktober 2026
|Jefferies
|Buy
|120 EUR
|29.10.2026
|Barclays
|Overweight
|120 EUR
|23.06.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Weitere Häuser siehe Hinweis zur Weitergabe.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Bewertung
Ist die Volkswagen Aktie im Branchenvergleich günstig?
Nach den Schätzungen von Marktdatenanbietern notiert Volkswagen bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 5 für 2026 und damit unter Mercedes-Benz (rund 8) und BMW (rund 12). Dass der Abschlag nicht allein Chance bedeutet, zeigt die Gewinnentwicklung: Die Schätzungen für 2026 sind in den vergangenen 60 Tagen laut Marktdaten um fast die Hälfte gefallen. Auch die Dividendenrendite wird von Anlegern genau beobachtet; auf Basis der Dividende von 5,26 Euro für 2025 liegt sie bei rund 8 Prozent des aktuellen Kurses (eigene Rechnung).
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Volkswagen Vz.
|rund 5,2
|–
|Mercedes-Benz
|rund 8,2
|rund 7,3
|BMW
|rund 11,6
|rund 7,4
|Renault
|rund 4,9
|rund 5,0
Schätzungen unterschiedlichen Stands (Mercedes 12.11., BMW und Renault ohne einheitliches Datum); nur als Größenordnung zu verstehen.
Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Marktdaten
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Volkswagen Aktie?
Die Volkswagen Aktie notiert unter der 50-Tage-Linie (rund 69,20 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 80,20 Euro). Als Unterstützung gilt das Jahrestief bei 61,62 Euro vom 23. November, als nächste Marke 65,92 Euro, die Mitte November unterschritten wurde und nun als Widerstand zwischen 65 und 66 Euro gesehen wird. Darüber liegt die 50-Tage-Linie. Bleibt der Kurs unter 61,62 Euro, würde sich nach Einschätzung von Charttechnikern der Abwärtstrend bestätigen. Das ist eine Beschreibung, keine Prognose.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was Analysten diskutieren
|Szenario
|Argumentation laut Analysten
|Kursziel-Marke Dritter
|Bull
|Hohe Liquidität, Dividende, EU-Schutz vor Importen, überverkaufter Sektor
|bis 120 EUR (Jefferies, Barclays)
|Base
|Sparprogramm greift langsam, Marge bleibt niedrig, Aktie erholt sich teilweise
|rund 99 EUR (Konsens)
|Bear
|China-Druck, Rabatte, Tarifkonflikt, schwacher Absatz, weitere Sonderlasten
|70 EUR (UBS, Kepler Cheuvreux)
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursmarken sind Ziele der genannten Häuser und kein Versprechen.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser, Analysten-Konsens
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Volkswagen Aktie jetzt?
1. Dezember: Beginn der geplanten EU-Quoten für Hybrid-Importe, laut Bericht.
15. Dezember: nächste Tarifverhandlung bei Volkswagen.
9. März 2027: Jahreszahlen 2026.
29. April 2027: erstes Quartal 2027.
Laufend: Anpassungen der Kursziele und Gewinnschätzungen nach den Abschreibungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die Volkswagen Aktie? Laut Analysten-Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 99 Euro; die Einzelziele reichen von 70 bis 120 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was sagt die Volkswagen Aktie Prognose des Unternehmens für 2026? Volkswagen erwartet rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und einen Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro.
Warum steigt die Volkswagen Aktie am Mittwoch? Nach Berichten über geplante EU-Quoten für Hybrid-Importe und einer Erholung der Autobranche nach dem Sechsjahrestief.
Wie lautet die Volkswagen Aktie Prognose für 2027? Analysten rechnen laut Konsens mit einem Gewinn von 18,07 Euro je Aktie; die Schätzungen stammen teils aus der Zeit vor den Abschreibungen und können sich verändern.
Wann veröffentlicht Volkswagen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 9. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: UBS, Kepler Cheuvreux, Bernstein, HSBC, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Volkswagen AG Vorzugsaktie (VOW3): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser, u. a. UBS, Kepler Cheuvreux, Bernstein, HSBC, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser, u. a. UBS, Kepler Cheuvreux, Bernstein, HSBC, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.