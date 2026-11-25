Wie hoch ist das Kursziel für die Volkswagen Aktie? Laut Analysten-Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 99 Euro; die Einzelziele reichen von 70 bis 120 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.

Was sagt die Volkswagen Aktie Prognose des Unternehmens für 2026? Volkswagen erwartet rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und einen Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro.

Warum steigt die Volkswagen Aktie am Mittwoch? Nach Berichten über geplante EU-Quoten für Hybrid-Importe und einer Erholung der Autobranche nach dem Sechsjahrestief.

Wie lautet die Volkswagen Aktie Prognose für 2027? Analysten rechnen laut Konsens mit einem Gewinn von 18,07 Euro je Aktie; die Schätzungen stammen teils aus der Zeit vor den Abschreibungen und können sich verändern.

Wann veröffentlicht Volkswagen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 9. März 2027 angekündigt.