Was fordert Volkswagen in der Tarifrunde? Nullrunden für 2027 und 2028, eine nach Auslastung flexible 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich und die Kürzung mehrerer Zuschläge.

Was fordert die IG Metall? Fünf Prozent mehr Lohn; die letzte Erhöhung gab es im Mai 2024.

Wann gibt es Warnstreiks bei VW? Frühestens nach Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember 2026.

Was heißt das für die Volkswagen Aktie? Eine Kursreaktion ist in den Quellen nicht belegt; der Ausgang der Tarifrunde beeinflusst Kosten und Planungssicherheit des Konzerns.