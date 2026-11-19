Volkswagen geht in die Haustarifrunde mit harten Forderungen: Laut Handelsblatt und dpa (19. November 2026, 17:13 Uhr) will der Konzern für 2027 und 2028 eine Nullrunde, eine 35-Stunden-Woche, die sich ohne Lohnausgleich an die Auslastung anpassen lässt, und weniger Zuschläge. Betroffen sind rund 120.000 Beschäftigte an neun Standorten. Für die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) und für Autoaktien im DAX ist die Frage, ob der Konzern seine Kosten senken kann, ohne dass ein Arbeitskampf den Betrieb belastet. Einen Kurs oder eine Marktreaktion zu der Meldung nennt keine der gelesenen Quellen.
Volkswagen Aktie: Nullrunde bis 2028, flexible 35-Stunden-Woche und 12.000 weitere Stellen – wie viel Sparkurs verträgt die Tarifrunde bei VW?
Volkswagen fordert in der Haustarifrunde Nullrunden für 2027 und 2028 und eine nach Auslastung flexible 35-Stunden-Woche. Die IG Metall spricht von einem Messer im Rücken. Was die Forderungen, der Termin am 24. November und die Friedenspflicht bis Jahresende für die Volkswagen Aktie und Autoaktien bedeuten.
Der DAX schloss am Donnerstag nach dpa-AFX bei 25.463,81 Punkten und damit 1,06 Prozent im Minus (onvista, 19. November 2026, 17:11 Uhr). Die Tarifrunde bei VW läuft parallel zur Metall-Tarifrunde, in der die IG Metall bereits Warnstreiks organisiert.
Die Forderungen
Was fordert Volkswagen in der Tarifrunde?
Nach dem Bericht verlangt der Konzern für 2027 und 2028 jeweils eine Nullrunde. Die 35-Stunden-Woche soll „nach Bedarf an die betriebliche Auslastung“ angepasst werden können, ohne Entgeltausgleich. Zusätzlich will VW die tarifliche Zusatzvergütung von 27,5 Prozent kürzen, die sich in sechs freie Tage umwandeln lässt, und die monatliche Zulage von 167 Euro. Nach Angaben der IG Metall möchte das Unternehmen außerdem Jubiläumszahlungen, die bezahlte 20-Minuten-Pause in der Dreischichtarbeit, die freien Tage an Heiligabend und Silvester, die Ergebnisbeteiligung und die Übernahmegarantie für Auszubildende streichen.
|Punkt
|Stand
|Forderung VW
|Nullrunde 2027 und 2028, flexible 35-Stunden-Woche, Kürzung von Zuschlägen
|Forderung IG Metall
|5 Prozent mehr Lohn (letzte Erhöhung im Mai 2024)
|Erste Runde
|Dienstag, 24. November, Emden
|Zweite Runde
|15. Dezember, Zwickau
|Friedenspflicht
|endet am 31. Dezember, danach Warnstreiks möglich
|Stellen
|12.000 zusätzliche Streichungen, 35.000 bereits bis 2030 vereinbart
Termin am 24.11. ist aus der Angabe „kommenden Dienstag“ berechnet.
Quelle: Handelsblatt/dpa, 19.11.2026
Die Reaktionen
Wie reagieren IG Metall und Betriebsrat?
Die IG Metall weist die Forderungen scharf zurück. Bezirksleiter Thorsten Gröger sagte laut Handelsblatt: „Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken.“ Er rechnet nicht mit einer Einigung noch in diesem Jahr. Betriebsratschefin Daniela Cavallo wirft dem Vorstand vor, es auf die harte Tour zu versuchen. Verhandlungsführerin Kerstin Scholz betonte demgegenüber, die bestehenden Regelungen stelle das Unternehmen nicht leichtfertig infrage. VW begründet den Kurs mit Zöllen, einem schrumpfenden China-Geschäft, europäischer Konkurrenz und dem „Zukunftsplan 2030“.
Das große Bild
Was bedeutet die Tarifrunde für Autoaktien und den DAX?
Die Autoindustrie steht gleich an mehreren Fronten unter Druck: Zölle, ein schwächerer chinesischer Markt und die Debatte über das Verbrenner-Aus in der EU. Für die Volkswagen Aktie kommt ein Tarifkonflikt hinzu, der Personalkosten, Standorte und Arbeitszeit zugleich berührt. Ein Abschluss mit Verzicht könnte die Kostenbasis entlasten; ein langer Streit könnte Produktion und Image belasten. Welche Variante eintritt, ist offen. Die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion; Zahlen zu den angestrebten Einsparungen nennt Volkswagen in den gelesenen Quellen nicht.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Dienstag, 24. November: erste Verhandlungsrunde in Emden.
15. Dezember: zweite Runde in Zwickau.
31. Dezember: Ende der Friedenspflicht, danach mögliche Warnstreiks.
FAQ
Häufige Fragen zur VW-Tarifrunde
Was fordert Volkswagen in der Tarifrunde? Nullrunden für 2027 und 2028, eine nach Auslastung flexible 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich und die Kürzung mehrerer Zuschläge.
Was fordert die IG Metall? Fünf Prozent mehr Lohn; die letzte Erhöhung gab es im Mai 2024.
Wann gibt es Warnstreiks bei VW? Frühestens nach Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember 2026.
Was heißt das für die Volkswagen Aktie? Eine Kursreaktion ist in den Quellen nicht belegt; der Ausgang der Tarifrunde beeinflusst Kosten und Planungssicherheit des Konzerns.
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