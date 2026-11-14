Bei Volkswagen reiht sich eine schlechte Nachricht an die nächste. Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzugsaktien verloren 4,68 Prozent und landen auf Platz drei der Wochenverlierer – in einer Woche, in der der DAX um 3,6 Prozent zulegte. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 29 Prozent. Belastet haben vor allem ein Milliardenverlust bei der Großaktionärin Porsche SE und eine zurückhaltende Einschätzung der DZ Bank. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger dem Autokonzern trotz einer Dividendenrendite von zuletzt rund 7 Prozent nicht trauen.
Volkswagen-Aktie DAX Verlierer der Woche: Porsche-Milliardenverlust und Abschreibungs-Sorgen – die Vorzüge rutschen weiter ab
Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzugsaktien verloren 4,68 Prozent und landen auf Platz drei der Wochenverlierer im DAX. Ein Milliardenverlust der Porsche SE, eine vorsichtige Einschätzung der DZ Bank und die Nachwirkungen des Verlustquartals belasten. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Europas größter Autobauer an der Börse nicht vom Fleck kommt – und was für eine Erholung spricht.
Wochenanalyse
Porsche-Schock und Analysten-Skepsis: so lief die Woche des Wochenverlierers
Die Volkswagen-Aktie stand in dieser Woche gleich zweimal unter Druck – beide Male wegen Nachrichten, die das Verlustquartal noch einmal in Erinnerung riefen.
Dienstag – Milliardenverlust bei der Großaktionärin. Die VW-Vorzüge verloren 1,75 Prozent. Die Porsche SE, die über die Stammaktien die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen hält, meldete für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 2,8 Milliarden Euro. Grund sind Abschreibungen auf die Beteiligung an Volkswagen. Die Holding der Familien Porsche und Piëch forderte zugleich schnellere Reformen im Konzern.
Donnerstag – die DZ Bank bleibt vorsichtig. Am Tag des DAX-Rekords büßte die Volkswagen-Aktie 1,96 Prozent ein. DZ-Bank-Analyst Michael Punzet bestätigte sein Votum „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro. Er verwies auf die Abschreibungen bei Porsche, die Schwäche in China und den Margendruck bei Elektroautos.
Lichtblick ohne Kurswirkung. Positive Nachrichten wie der Serienstart des ID. Tiguan im Werk Emden gingen im Abwärtstrend unter.
Die Gründe für den Kursverlust
Abschreibungen, China, Elektromargen: warum der Wochenverlierer nicht vom Fleck kommt
Hinter der Schwäche steht ein historisch schlechtes Quartal. Am 29. Oktober meldete Volkswagen für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von minus 5,86 Milliarden Euro. Allein im dritten Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro an, nach neun Monaten sind es 8,7 Milliarden Euro. Den größten Teil macht eine Abschreibung von rund 6 Milliarden Euro auf die Sportwagentochter Porsche AG aus. Die operative Marge lag nach neun Monaten bei rund null Prozent, der Umsatz sank um 2,2 Prozent auf 233,4 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Volkswagen nur noch rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens 1 Prozent – ursprünglich waren 4,0 bis 5,5 Prozent geplant.
Porsche als Belastung
Die Sportwagentochter leidet unter schwacher Nachfrage in China, US-Zöllen und dem teuren Kurswechsel bei Elektroautos. Die Abschreibungen treffen Volkswagen und die Porsche SE gleichermaßen.
Einbruch in China
Die Auslieferungen in China sanken nach neun Monaten um 30,3 Prozent. Einheimische Hersteller wie BYD erobern den wichtigsten Einzelmarkt.
Druck auf die Elektromargen
Neue Modelle wie der ID. Tiguan sollen die Wende bringen, verdienen aber bislang deutlich weniger als Verbrenner.
Reformdruck der Eigentümer
Die Porsche SE verlangt mehr Tempo beim Umbau. Für Anleger heißt das: Weitere Kosten für Restrukturierung sind wahrscheinlich.
Einordnung
Hohe Dividende, niedrige Bewertung, wenig Vertrauen
Die Volkswagen-Aktie gehört zu den am niedrigsten bewerteten Werten im DAX. Auf Basis der letzten Ausschüttung errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Doch genau das ist der Haken: Bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent ist offen, ob die Dividende in dieser Höhe zu halten ist. Seit Jahresbeginn hat der Wochenverlierer rund 29 Prozent verloren und schneidet damit deutlich schlechter ab als der DAX. Anleger warten auf Belege, dass die Sparprogramme und die neuen Elektromodelle die Ertragskraft zurückbringen.
Die Analysten
DZ Bank sieht fairen Wert bei 73 Euro
Die DZ Bank bleibt bei „Halten“ und nennt einen fairen Wert von 73 Euro. Analyst Michael Punzet sieht die Belastungen durch Porsche, China und die Elektromobilität noch nicht ausgestanden. Die Experten erwarten erst dann eine nachhaltige Erholung, wenn die Kostensenkungen in der Kernmarke VW sichtbar in den Zahlen ankommen. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie
Warum ist die Volkswagen-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die Porsche SE meldete einen Neun-Monats-Verlust von 2,8 Milliarden Euro wegen Abschreibungen auf VW, und die DZ Bank blieb bei „Halten“. Die Vorzugsaktie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 4,68 Prozent.
Wie hoch war der Verlust von Volkswagen im dritten Quartal?
Volkswagen meldete einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro. Grund waren vor allem Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro, darunter eine Abschreibung auf Porsche.
Was erwartet Volkswagen für 2026?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens 1 Prozent.
Wie stark hat die VW-Aktie 2026 verloren?
Seit Jahresbeginn liegt die Vorzugsaktie rund 29 Prozent im Minus.
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