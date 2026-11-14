Volkswagen-Aktie DAX Verlierer der Woche: Porsche-Milliardenverlust und Abschreibungs-Sorgen – die Vorzüge rutschen weiter ab

Dienstag – Milliardenverlust bei der Großaktionärin. Die VW-Vorzüge verloren 1,75 Prozent. Die Porsche SE, die über die Stammaktien die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen hält, meldete für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 2,8 Milliarden Euro. Grund sind Abschreibungen auf die Beteiligung an Volkswagen. Die Holding der Familien Porsche und Piëch forderte zugleich schnellere Reformen im Konzern.

Donnerstag – die DZ Bank bleibt vorsichtig. Am Tag des DAX-Rekords büßte die Volkswagen-Aktie 1,96 Prozent ein. DZ-Bank-Analyst Michael Punzet bestätigte sein Votum „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro. Er verwies auf die Abschreibungen bei Porsche, die Schwäche in China und den Margendruck bei Elektroautos.

Lichtblick ohne Kurswirkung. Positive Nachrichten wie der Serienstart des ID. Tiguan im Werk Emden gingen im Abwärtstrend unter.