Der DAX hat am Montag 2,2 Prozent gewonnen und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. An Europas größtem Autobauer ist diese Erholung weitgehend vorbeigegangen. Die Volkswagen Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 63,64 Euro, ein Minus von 0,32 Euro oder 0,50 Prozent. Damit liegt der Kurs unter dem Tief vom Oktober bei 65,92 Euro.
Volkswagen Aktie: Der DAX erholt sich, VW nicht
Die Volkswagen Vorzugsaktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 0,50 Prozent auf 63,64 Euro. Der Kurs liegt unter dem Oktobertief und rund 38 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Analysten nennen im Schnitt trotzdem ein Kursziel von gut 99 Euro.
Die Lage
Ein Milliardenverlust und kaum operativer Gewinn
Die Zahlen des dritten Quartals erklären die Zurückhaltung. Unter dem Strich stand ein Verlust von 5,8 Milliarden Euro, der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Operativ verdiente der Konzern nur noch rund 100 Millionen Euro, belastet von Sondereffekten in Höhe von 7,8 Milliarden Euro. Ende 2025 hatte die Vorzugsaktie bei 103,55 Euro notiert. Seither hat sie rund 38 Prozent verloren (eigene Rechnung).
Die Analysten
Zwischen Kurs und Kursziel liegen mehr als 50 Prozent
Der Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenmeinung ist ungewöhnlich groß. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 99,30 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro. Sechs Analysten raten zum Kauf, fünf zum Halten. Gemessen am aktuellen Kurs entspräche das Durchschnittsziel einem Plus von rund 56 Prozent (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Charttechniker hatten Anfang November gewarnt, unter dem Oktobertief drohe ein Rückgang in Richtung 57,92 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Volkswagen Aktie ist ein Fall, in dem Markt und Analysten zwei verschiedene Unternehmen zu sehen scheinen. Kursziele um 99 Euro setzen voraus, dass die Sanierung gelingt und die Sonderlasten einmalig bleiben. Der Kurs unterstellt das Gegenteil. Dass die Aktie selbst an einem Tag mit 2,2 Prozent Indexplus kaum vorankam und am Morgen danach wieder nachgibt, zeigt, welcher Sicht die Anleger derzeit folgen.
FAQ
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum fällt die Volkswagen Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der Kurs setzt den Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel?
Laut finanzen.net 99,30 Euro, bei einer Spanne von 70 bis 120 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Volkswagen Vorzugsaktie?
ISIN DE0007664039, WKN 766403. Handelssymbol an deutschen Börsen: VOW3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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