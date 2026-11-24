Einordnung der Redaktion: Die Volkswagen Aktie ist ein Fall, in dem Markt und Analysten zwei verschiedene Unternehmen zu sehen scheinen. Kursziele um 99 Euro setzen voraus, dass die Sanierung gelingt und die Sonderlasten einmalig bleiben. Der Kurs unterstellt das Gegenteil. Dass die Aktie selbst an einem Tag mit 2,2 Prozent Indexplus kaum vorankam und am Morgen danach wieder nachgibt, zeigt, welcher Sicht die Anleger derzeit folgen.