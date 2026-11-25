Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) startet mit Schwung in den Mittwoch. Am Morgen notiert das Papier des Wolfsburger Autokonzerns bei 64,34 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Damit ist Volkswagen der größte DAX Gewinner am Morgen. Die Erholung kommt aus einer schwachen Position: Zuletzt kostete die VW-Aktie nur gut 62,80 Euro und lag damit knapp über dem Jahrestief von 61,64 Euro. Auch BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck gehören zu den Gewinnern.