Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) startet mit Schwung in den Mittwoch. Am Morgen notiert das Papier des Wolfsburger Autokonzerns bei 64,34 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Damit ist Volkswagen der größte DAX Gewinner am Morgen. Die Erholung kommt aus einer schwachen Position: Zuletzt kostete die VW-Aktie nur gut 62,80 Euro und lag damit knapp über dem Jahrestief von 61,64 Euro. Auch BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck gehören zu den Gewinnern.
Volkswagen Aktie: DAX Gewinner am Morgen – plus 3,7 Prozent knapp über dem Jahrestief, beginnt jetzt das Comeback des Autoriesen?
Die Volkswagen Vorzugsaktie ist am Mittwochmorgen der größte DAX Gewinner: Plus 3,74 Prozent auf 64,34 Euro. Nur wenige Tage nach dem Fall in die Nähe des Jahrestiefs kaufen Anleger den Wolfsburger Konzern, die gesamte Autobranche ist gefragt. Dabei läuft gerade eine harte Tarifrunde. Was hinter dem Anstieg der Volkswagen Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte gefragt: warum die Volkswagen Aktie steigt
Eine einzelne Unternehmensnachricht gibt es nicht. Doch nach dem langen Ausverkauf greifen Anleger bei den deutschen Autobauern zu.
Rückenwind kommt vom großen Branchenausblick der US-Bank JPMorgan für 2027. Analyst Jose Asumendi bestätigte für Volkswagen die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 85 Euro – rund 32 Prozent über dem aktuellen Kurs. Für BMW und Mercedes-Benz blieb er bei „Overweight“. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Einbruch der KI-Werte suchen Anleger nach günstig bewerteten Titeln abseits der Technologie. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen sie bei der Volkswagen Aktie die Nähe zum Jahrestief für Käufe. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Erholung vom Jahrestief
Die Aktie notierte zuletzt nur knapp über dem Tief von 61,64 Euro.
Branchenausblick von JPMorgan
Die Bank bestätigt ihre Einschätzungen für die deutschen Autobauer.
Rotation aus Tech-Werten
Anleger suchen günstig bewertete Titel abseits der KI-Aktien.
Harter Sparkurs
VW fordert in der Tarifrunde Nullrunden und Einschnitte.
Die Baustellen
Tarifstreit, Dieselprozess, Milliardenverlust: die Lage bleibt schwierig
Die Probleme sind damit nicht gelöst. In Emden hat die Tarifrunde mit der IG Metall begonnen: Volkswagen fordert unter anderem Nullrunden für 2027 und 2028 sowie Einschnitte bei Zulagen, die Gewerkschaft verlangt dagegen 5 Prozent mehr Geld. Der Auftakt endete ohne Annäherung, am 15. Dezember geht es in Zwickau weiter. Parallel startet in Braunschweig ein weiterer Prozess zur Dieselaffäre. Im dritten Quartal hatte der Konzern einen Verlust von 5,82 Milliarden Euro verbucht.
Die Marken
Volkswagen Aktie: 65 Euro als erste Hürde
Charttechnisch hat sich die Volkswagen Aktie vom Jahrestief bei 61,64 Euro gelöst. Die nächste Hürde ist die runde Marke von 65 Euro. Nach unten bleibt das Jahrestief die entscheidende Unterstützung. Der Abwärtstrend seit Dezember 2025 ist noch intakt.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger kaufen die Aktie nach dem Fall in die Nähe des Jahrestiefs. Autowerte sind insgesamt gefragt, JPMorgan hat seine Einschätzung bestätigt.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Vorzugsaktie?
Die ISIN lautet DE0007664039, die WKN 766403, das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.
Wann gehen die VW-Tarifverhandlungen weiter?
Am 15. Dezember 2026 in Zwickau.
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