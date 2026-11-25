Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die voestalpine-Aktie (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker: VAS) weiterhin zu kaufen.
voestalpine Aktie: Cashflow auf dem Prüfstand
Nach knapp 23% Kursverlust bestätigt Raiffeisen die Kaufempfehlung für voestalpine mit einem Kursziel von 38 Euro.
Hochwertiger Produktmix reduziert die Abhängigkeit vom klassischen Stahlzyklus: Trotz des weiterhin verhaltenen europäischen Industrieumfelds und vergleichsweise niedriger Stahlpreise präsentiere sich voestalpine deutlich robuster als klassische Stahlproduzenten. So habe die Steel Division im zweiten Quartal 2026/27 trotz rückläufiger Versandmengen und eines ungünstigeren Produktmixes eine EBITDA-Marge von 14% erzielt (im Vorjahr seien es 15% gewesen) und liege damit deutlich über der Marge klassischer europäischer Stahlproduzenten. Neben dem Fokus auf Premium-Flachstahl würden langfristigere Kundenbeziehungen und eine geringere Spotpreisabhängigkeit dazu beitragen, Schwankungen der Stahlpreise abzufedern. Gleichzeitig verschiebe sich der Konzernmix zunehmend in Richtung weniger zyklischer und höherwertiger Geschäftsbereiche.
Besonders Railway Systems in der Division Metal Engineering entwickle sich dabei zu einem strukturellen Wachstumspfeiler. Rund 85% der Umsätze stünden im Zusammenhang mit Ersatz- und Wartungsbedarf. Somit schaffe jedes neu installierte System zusätzliches langfristiges Service- und Lifecycle-Potenzial. Railway Systems erwirtschafte bereits heute eine EBITDA-Marge von rund 10%, liege damit leicht oberhalb der Metal Engineering Division und zeichne sich gleichzeitig durch einen durchschnittlichen ROCE von rund 20% aus. Die Attraktivität des Geschäfts resultiere weniger aus einer außergewöhnlich hohen EBITDA-Marge als aus der Kombination aus stabiler Marge, geringer Zyklik und hoher Kapitaleffizienz. Bis 2030+ solle der Umsatz von zuletzt rund EUR 2,2 Mrd. auf EUR 3,0 Mrd. steigen. Wachstumstreiber seien der Modernisierungsbedarf der Schienennetze in Europa, Indien und Zentralasien, insbesondere bei Weichensystemen, Signaltechnik und digitalen Überwachungssystemen. Zusammen mit den Bereichen Aerospace und Warehouse & Rack Solutions erhöhe dies aus Koppensteiners Sicht die Ergebnisstabilität und reduziere die Abhängigkeit von einer breiten Erholung des europäischen Stahl- und Industriezyklus.
Kostensenkungen kompensieren teilweise die ausbleibende zyklische Erholung: Angesichts der weiterhin schwachen Nachfrage in mehreren Kernmärkten gewinne die Verbesserung der eigenen Kostenstrukturen für voestalpine an Bedeutung. In der High Performance Metals Division (HPM) seien die wesentlichen Reorganisationsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Dadurch habe die Kostenbasis nachhaltig um rund EUR 150 Mio. pro Jahr reduziert werden können. Bereinigt um die im ersten Quartal angefallenen Einmaleffekte habe sich das EBITDA im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht verbessert, obwohl das Marktumfeld weiterhin wenig Unterstützung geboten habe.
Bei Automotive Components (Metal Forming Division) würden die bisherigen Maßnahmen ebenfalls Wirkung zeigen. Die schwächer als erwartete Nachfrage, insbesondere bei deutschen Premiumherstellern, erfordere jedoch eine weitere Anpassung der Kostenbasis. Nach einem bereits realisierten jährlichen Kosteneffekt von rund EUR 70 Mio. und noch ausstehenden 250 Stellenstreichungen sollten bis 2028 schrittweise weitere rund 500 Stellen abgebaut werden. Aus Koppensteiners Sicht zeige HPM damit zunehmend, welches Ergebnispotenzial aus den konzernweiten Selbsthilfemaßnahmen entstehen könne.
Automotive Components bleibt trotz Restrukturierung unter Druck: Das Automobilgeschäft mache rund 30% des Konzernumsatzes aus. Die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern unterscheide sich jedoch deutlich zwischen den Geschäftsbereichen. Die Steel Division verfüge über eine breite Kundenbasis unter den europäischen OEMs, wobei rund 70% der Flachstahl-Lieferungen an nicht-deutsche Hersteller gehen würden. Automotive Components sei dagegen stärker von deutschen Premiumherstellern abhängig und leide entsprechend stärker unter deren schwacher Nachfrage und Marktanteilsverlusten. Nachdem das Management ursprünglich eine EBIT-Marge von 6% in Aussicht gestellt habe, habe es diese zuletzt auf 4 bis 5% korrigiert. Damit bleibe Automotive Components aus Koppensteiners Sicht ein wesentlicher Restrukturierungsfall.
Ausblick und Kapitalallokation als nächster Prüfstein: Im zweiten Halbjahr verschiebe sich der Fokus zunehmend von der operativen Ergebnisentwicklung auf Cashflow und Kapitaldisziplin. Trotz des höheren EBITDA sei der Free Cashflow im H1 2026/27 gegenüber dem Vorjahr um 92% auf EUR 24 Mio. eingebrochen. Ohne den Nettozufluss von EUR 148 Mio. aus dem Verkauf von BÖHLER Profil hätte dieser rechnerisch bei rund EUR -124 Mio. gelegen. Maßgeblich hierfür sei der Vorratsaufbau im Q2 gewesen: Niedrigwasser auf der Donau und Engpässe im Bahnverkehr hätten die Auslieferung bereits produzierter Grobbleche verzögert. Hinzu seien vorsorglich aufgebaute Bestände für die Hochofenwartung in Donawitz gekommen. Das Netto-Working-Capital sei im Quartal um EUR 215 Mio. gestiegen, davon EUR 170 Mio. durch höhere Vorräte.
Gleichzeitig hätten die hohen Investitionen den freien Cashflow belastet. Allein für Greentec Steel rechne das Management im Gesamtjahr mit Aufwendungen von rund EUR 400 Mio. und damit mit dem Investitionshöhepunkt. Vor diesem Hintergrund erscheine das bestätigte Free-Cashflow-Ziel für das Gesamtjahr von rund EUR 250 Mio. ambitioniert. Es enthalte den Verkaufserlös bereits und setze voraus, dass das Management die zusätzliche Kapitalbindung bis Ende März 2027 weitgehend abbaue. Angesichts der noch nicht vollständig gelösten Transportengpässe halte der Konsens es für realistischer, dass sich ein Teil der Bestände erst im Geschäftsjahr 2027/28 abbauen lasse.
Die Bilanz biete mit einem Net-Debt-zu-EBITDA-Verhältnis von 0,9x weiterhin finanziellen Spielraum. Das ändere jedoch nichts daran, dass sich die Ergebnisverbesserung bislang kaum im Free Cashflow niederschlage. Umso wichtiger werde die am Capital Markets Day skizzierte Kapitalallokation: Ein konzernweiter ROCE von über 12% solle als Maßstab für Portfolio- und Investitionsentscheidungen dienen. Das Wachstum solle sich auf organische Projekte und gezielte Ergänzungsakquisitionen konzentrieren. Die Dividendenpolitik sehe eine Zielausschüttungsquote von 30% des Ergebnisses je Aktie vor.
Für die Investmentstory sei somit weniger entscheidend, ob voestalpine kurzfristig neue Wachstumsfelder erschließe, sondern ob der Konzern mit den laufenden Restrukturierungen, einer geringeren Kapitalbindung und einer disziplinierten Investitionspolitik nachhaltig höhere Kapitalrenditen und mehr freien Cashflow ohne Rückgriff auf Verkaufserlöse erziele.
Bewertung nach Kursrückgang wieder attraktiver: Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Senkung des oberen Endes der EBITDA-Jahresprognose Anfang November sei die Aktie deutlich gefallen. Der Rückgang um knapp 23% habe die zuvor etwas heiß gelaufene Bewertung wieder auf ein attraktiveres Niveau zurückgeführt. Gemessen an mehreren zukunftsgerichteten Kennzahlen liege voestalpine nun wieder unter dem eigenen langfristigen Durchschnitt. Gleichzeitig weise das Unternehmen aufgrund des höherwertigen Produktmixes und der starken Position in weniger zyklischen Bereichen eine vergleichsweise robuste Margenqualität auf.
Während sich die Aktien im europäischen Metals-&-Mining-Sektor im Jahresverlauf insgesamt gut entwickelt hätten, sei voestalpine zuletzt merklich zurückgeblieben. Dadurch habe sich gegenüber der engeren Peer Group wieder Kurspotenzial eröffnet. Auch gegenüber dem österreichischen Gesamtmarkt und dem breiteren europäischen Stahlsektor werde die Aktie inzwischen mit einem im historischen Vergleich ungewöhnlichen Abschlag gehandelt. Nach der Reduktion der EBITDA-Guidance auf EUR 1,60 bis 1,70 Mrd. sei der Konsens für 2026/27 entsprechend nach unten angepasst worden. Für die kurzfristige Kursentwicklung dürften damit die beiden verbleibenden Quartale des laufenden Geschäftsjahres entscheidend sein.
Trotz des schwächeren Ausblicks für 2026/27 bleibe die Investmentthese für voestalpine intakt. Höhere Energie- und Logistikkosten, verschobene Projekte sowie vorläufige zusätzliche US-Zölle würden jedoch kurzfristig das Ergebnispotenzial begrenzen. Aus Koppensteiners Sicht seien für eine mittelfristige Ergebnisverbesserung jedoch ein höherwertiger Produktmix und eine niedrigere Kostenbasis wichtiger als eine breite Erholung des Stahlmarkts. Premium-Flachstahl, Aerospace und Warehouse & Rack Solutions würden das Ergebnis stützen. Besonders Railway Systems verbinde planbare Erlöse aus dem Ersatz- und Wartungsgeschäft mit Wachstum und hoher Kapitalrendite.
Auf der Kostenseite würden die Maßnahmen bei High Performance Metals bereits operative Wirkung zeigen, während die anhaltend schwache Nachfrage bei Automotive Components weitere Schritte erfordere. Kurzfristig rücke somit der Free Cashflow in den Fokus. Das bestätigte Jahresziel bleibe aus Koppensteiners Sicht ambitioniert, da voestalpine bis Ende März 2027 einen wesentlichen Teil der in den Vorräten gebundenen Mittel freisetzen müsse. Die niedrige Verschuldung biete dem Konzern am Investitionshöhepunkt von greentec steel finanziellen Spielraum.
Trotz dieser kurzfristigen Risiken erscheine die Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang wieder attraktiver bewertet, zumal die Ziele für das GJ 2027/28 weiterhin gültig seien. Angesichts der vergleichsweise stabilen Margen von voestalpine halte Koppensteiner den aktuellen Bewertungsabschlag gegenüber den direkten Peers, dem europäischen Stahlsektor und dem österreichischen Gesamtmarkt für zu hoch.
Koppensteiner bestätige daher seine KAUF-Empfehlung mit Kursziel EUR 38,00. Dieses basiere auf einem Discounted-Cashflow-Modell und einem relativen Bewertungsansatz gegenüber dem breiten Aktienmarkt und der engeren Peer Group. (Analyse vom 25.11.2026)
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