Besonders Railway Systems in der Division Metal Engineering entwickle sich dabei zu einem strukturellen Wachstumspfeiler. Rund 85% der Umsätze stünden im Zusammenhang mit Ersatz- und Wartungsbedarf. Somit schaffe jedes neu installierte System zusätzliches langfristiges Service- und Lifecycle-Potenzial. Railway Systems erwirtschafte bereits heute eine EBITDA-Marge von rund 10%, liege damit leicht oberhalb der Metal Engineering Division und zeichne sich gleichzeitig durch einen durchschnittlichen ROCE von rund 20% aus. Die Attraktivität des Geschäfts resultiere weniger aus einer außergewöhnlich hohen EBITDA-Marge als aus der Kombination aus stabiler Marge, geringer Zyklik und hoher Kapitaleffizienz. Bis 2030+ solle der Umsatz von zuletzt rund EUR 2,2 Mrd. auf EUR 3,0 Mrd. steigen. Wachstumstreiber seien der Modernisierungsbedarf der Schienennetze in Europa, Indien und Zentralasien, insbesondere bei Weichensystemen, Signaltechnik und digitalen Überwachungssystemen. Zusammen mit den Bereichen Aerospace und Warehouse & Rack Solutions erhöhe dies aus Koppensteiners Sicht die Ergebnisstabilität und reduziere die Abhängigkeit von einer breiten Erholung des europäischen Stahl- und Industriezyklus.