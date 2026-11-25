Das Unternehmen hat den Start der Produktion in Panuco um ein Jahr nach hinten geschoben. Das erste Silber wird nun für das zweite Halbjahr 2028 erwartet. Für Anleger bedeutet das: länger keine Einnahmen und mehr Zeit, in der Finanzierung und Genehmigungen gesichert werden müssen. Die Kurserholung vom Mittwoch ändert an diesem Bild nichts. Sie zeigt aber, wie stark die Aktie auf den Silberpreis reagiert.