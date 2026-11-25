Ein Silberprojekt ohne Produktion, aber mit viel Hebel: Die Vizsla Silver Aktie (Handelssymbol Toronto: VZLA, deutsches Handelssymbol: 0G31, US-Handelssymbol: VZLA) gehört mit einem Plus von 4,92 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 0,19 Dollar auf 4,05 kanadische Dollar.
Vizsla Silver Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Silberentwickler erholt sich, doch der Zeitplan bleibt die offene Flanke
Die Vizsla Silver Aktie steigt in Toronto um 4,92 Prozent auf 4,05 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Der Entwickler des Silberprojekts Panuco in Mexiko profitiert von der Wende beim Silberpreis. Die Verschiebung des Produktionsstarts lastet aber weiter auf der Aktie.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber fängt sich: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Den Kurs bewegte der Silbermarkt: Das Metall fiel am Morgen auf rund 38 US-Dollar je Unze und erholte sich bis zum späten Nachmittag auf etwa 41 Dollar. Aktien von Projektentwicklern schwanken bei solchen Bewegungen besonders stark, weil ihr gesamter Wert auf künftigen Silberverkäufen beruht. In Toronto führte der Materialsektor die Markterholung an.
Hebel auf den Silberpreis
Ohne laufende Produktion ist der Projektwert direkt an die Preiserwartung gekoppelt.
Erholung nach Ausverkauf
Silberaktien hatten in den Tagen zuvor deutlich verloren. Am Mittwoch setzte eine Gegenbewegung ein.
Großes Vorkommen
Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa zählt zu den größeren Silberentwicklungsprojekten.
Einordnung
Der Zeitplan hat sich verschoben
Das Unternehmen hat den Start der Produktion in Panuco um ein Jahr nach hinten geschoben. Das erste Silber wird nun für das zweite Halbjahr 2028 erwartet. Für Anleger bedeutet das: länger keine Einnahmen und mehr Zeit, in der Finanzierung und Genehmigungen gesichert werden müssen. Die Kurserholung vom Mittwoch ändert an diesem Bild nichts. Sie zeigt aber, wie stark die Aktie auf den Silberpreis reagiert.
Häufige Fragen zur Vizsla Silver Aktie
Warum ist die Vizsla Silver Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,92 Prozent auf 4,05 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Silberpreises im Tagesverlauf.
Wann soll Panuco Silber liefern?
Das Unternehmen erwartet das erste Silber nun im zweiten Halbjahr 2028.
Produziert Vizsla Silver bereits?
Nein, das Unternehmen entwickelt sein Projekt noch.
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