Wer im Supermarkt, im Onlineshop oder im Hotel mit Karte bezahlt, verdient bei Visa mit. Und selten hat der weltgrößte Zahlungsnetzbetreiber so gut verdient wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, so stark wie seit mehr als 15 Jahren nicht – Sondereffekte nach der Pandemie und Übernahmen herausgerechnet. Nach den Zahlen vom 27. Oktober rutschte die Visa-Aktie zunächst ab, inzwischen notiert sie bei 425,76 Dollar und war zuletzt der wichtigste Stützpfeiler des Dow Jones. Diese Visa Aktienanalyse zeigt, wo das Wachstum herkommt, was die Anleger kurz verunsicherte und was das für die Visa Aktienprognose bedeutet.
Visa Aktienanalyse: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren – warum Analysten jetzt bis zu 500 Dollar sehen
46 Milliarden Dollar Umsatz, plus 15 Prozent, Gewinn je Aktie plus 16 Prozent: Visa hat ein Rekordjahr hinter sich. Doch steigende Rabatte für Banken und ein vorsichtiger Ausblick auf 2027 bremsten die Aktie kurzzeitig. Unsere Visa Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026: Zahlungsvolumen, Mehrwertdienste, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Visa Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Visa Inc.
- Sitz
- San Francisco
- Ticker
- V (NYSE)
- Kurs
- 425,76 Dollar
- Börsenwert
- rund 800 Milliarden Dollar
- KGV 2027 (Schätzung)
- rund 28
- Dividendenrendite
- unter 1 Prozent
- Vorstandschef
- Ryan McInerney
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Geschäftsjahr endet am 30. September; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Rekordhoch, Rücksetzer, Erholung: die Visa-Aktie im Herbst
Die Visa Aktie ging mit großen Erwartungen in die Zahlen – und das war ein Teil des Problems.
Allein in der ersten Oktoberhälfte war die Visa-Aktie um rund 11 Prozent gestiegen und hatte kurz vor den Zahlen ein Rekordhoch erreicht. Die Gewinnschätzungen der Analysten waren in dieser Zeit aber kaum gestiegen. Die Aktie war also vor allem teurer geworden. Entsprechend genau schauten Anleger auf die Details. Und da fiel ein Posten auf: Die Rabatte und Anreize, die Visa an Banken und Händler zahlt, um sie ans eigene Netz zu binden, stiegen im vierten Quartal um 21 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Die Aktie gab vorbörslich um 1,5 Prozent nach. Inzwischen hat sie sich wieder erholt.
Die Zahlen
46 Milliarden Dollar Umsatz: ein Meilenstein-Jahr für Visa
Für jede Visa Aktienanalyse gilt: Das Geschäftsmodell ist so einfach wie profitabel – Visa kassiert eine Gebühr für jede Zahlung, ohne selbst Kreditrisiken zu tragen.
Im vierten Geschäftsquartal (Juli bis September) stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar und lag leicht über den Erwartungen von 12,08 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 3,48 Dollar, erwartet worden waren 3,43 Dollar. Geholfen hat laut Finanzchef Chris Suh vor allem eine niedrigere Steuerquote. Für das gesamte Geschäftsjahr steht ein Umsatz von 45,9 Milliarden Dollar zu Buche, ein Plus von 15 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 13,27 Dollar. Visa gab 25,6 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an seine Aktionäre zurück und erhöhte die Quartalsdividende um 16 Prozent.
Visa: Umsatz je Geschäftsjahr
Mrd. Dollar
Geschäftsjahr jeweils bis 30. September. 2025 aus der gemeldeten Wachstumsrate errechnet.
Quelle: Visa Inc., Geschäftsberichte; Mitteilung vom 27. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2024
|35,9
|2025
|39,9
|2026
|45,9
Die Wachstumstreiber
Mehrwertdienste plus 31 Prozent: Visa ist mehr als ein Kartennetz
Das klassische Kartengeschäft wächst solide. Die eigentliche Dynamik kommt aus neuen Feldern.
Die Mehrwertdienste – etwa Betrugserkennung, Datenanalysen, Beratung und Tokenisierung – wuchsen im vierten Quartal währungsbereinigt um 31 Prozent auf 4 Milliarden Dollar, im Gesamtjahr um 30 Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Zusammen mit dem Firmenkunden- und Überweisungsgeschäft macht dieser Bereich inzwischen mehr als 40 Prozent des Umsatzes aus. Der Sofortüberweisungsdienst Visa Direct verzeichnete 23 Prozent mehr Transaktionen. Auch das lukrative grenzüberschreitende Geschäft lief stark: Ohne Zahlungen innerhalb Europas stieg das Volumen um 14 Prozent, nach 12 Prozent im Vorquartal. Für die Betrugserkennung kauft Visa zudem den Spezialisten BioCatch für 2,4 Milliarden Dollar.
Visa: Wachstum wichtiger Kennzahlen im vierten Geschäftsquartal 2026
Prozent
Veränderung zum Vorjahresquartal, Mehrwertdienste währungsbereinigt. Grenzüberschreitendes Volumen ohne Zahlungen innerhalb Europas.
Quelle: Visa Inc., Mitteilung und Telefonkonferenz vom 27. Oktober 2026; finsee
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wachstum
|Mehrwertdienste
|31
|Visa-Direct-Transaktionen
|23
|Anreize für Banken und Händler
|21
|Grenzüberschreitendes Volumen
|14
|Verarbeitete Transaktionen
|10
Die Grundlage für das Wachstum des US-Zahlungsvolumens ist vor allem die Beschäftigung.
Der Ausblick
Niedrig zweistellig: Visa tritt 2027 etwas auf die Bremse
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Visa ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um rund 10 bis 13 Prozent zulegen. Das ist weniger als 2026, auch weil die Steuerquote auf rund 19 Prozent steigen dürfte. Im ersten Geschäftsquartal soll der Gewinn je Aktie noch um rund 15 Prozent wachsen. Das zweite Quartal dürfte laut Management den Tiefpunkt des Umsatzwachstums markieren, weil die Sondereffekte großer Sportereignisse wegfallen. Die Prognose setzt voraus, dass Konjunktur und Konsum ungefähr auf dem heutigen Niveau bleiben.
Die Bewertung
KGV um 28: Qualität hat ihren Preis
Gemessen am erwarteten Gewinn für das Geschäftsjahr 2027 von rund 15 Dollar je Aktie kommt die Visa-Aktie auf ein KGV von rund 28. Das liegt etwas über dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre von rund 26,5. Günstig ist die Aktie damit nicht. Anleger zahlen aber für ein Geschäftsmodell mit Nettomargen von rund 50 Prozent, kaum Kreditrisiken und hohen Rückflüssen an die Aktionäre. Die Dividendenrendite liegt unter einem Prozent, der größere Teil der Ausschüttung läuft über Aktienrückkäufe. Für die Visa Aktienprognose heißt das: Kursgewinne müssen vor allem aus Gewinnwachstum kommen.
Die Analysten
Kursziele von 440 bis 500 Dollar: die Wall Street bleibt Fan
Die Analysten ließen sich von der kurzen Kursdelle nicht beirren. Cantor Fitzgerald hob das Kursziel von 445 auf 500 Dollar an. Morgan Stanley erhöhte von 416 auf 471 Dollar, TD Cowen von 420 auf 450 Dollar, Oppenheimer von 403 auf 440 Dollar. Vor den Zahlen hatten 36 von 40 Analysten die Aktie zum Kauf empfohlen. Die Schätzung für den Gewinn im Geschäftsjahr 2027 blieb nach den Zahlen unverändert. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Visa-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 425,76 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, Benzinga; Stand Ende Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Cantor Fitzgerald
|500
|Morgan Stanley
|471
|TD Cowen
|450
|Oppenheimer
|440
|Schlusskurs 13. November
|425,76
Die Szenarien
Visa Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Neue Geschäfte zünden
Mehrwertdienste und Visa Direct wachsen weiter um 20 bis 30 Prozent, die Konsumausgaben bleiben robust. Visa übertrifft die vorsichtige Prognose, und die Aktie läuft in Richtung der Analystenziele zwischen 450 und 500 Dollar.
Szenario 2: Solides, aber langsameres Wachstum
Visa liefert genau die angekündigten niedrig zweistelligen Raten. Die hohe Bewertung begrenzt das Kurspotenzial, die Aktie entwickelt sich ungefähr im Gleichschritt mit den Gewinnen.
Szenario 3: Konsumflaute und Regulierung
Steigende Arbeitslosigkeit, neue Gebührenregeln oder weiter kletternde Anreize drücken auf das Wachstum. Dann könnte die Visa-Aktie auf das Niveau vor der Oktober-Rally um 360 Dollar zurückfallen.
Häufige Fragen zur Visa Aktienanalyse
Wie waren die Zahlen von Visa?
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 16 Prozent auf 13,27 Dollar. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar.
Was erwartet Visa für 2027?
Ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und ein ähnliches Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie.
Warum gab die Visa-Aktie nach den Zahlen zunächst nach?
Vor allem wegen der um 21 Prozent gestiegenen Anreize für Banken und Händler sowie der vorangegangenen starken Kursrally.
Was sind Mehrwertdienste?
Zusatzleistungen wie Betrugserkennung, Datenanalysen, Beratung und Tokenisierung. Sie brachten 2026 rund 14 Milliarden Dollar Umsatz.
Welche Kursziele haben Analysten?
Nach den Zahlen nannten Cantor Fitzgerald 500, Morgan Stanley 471, TD Cowen 450 und Oppenheimer 440 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.