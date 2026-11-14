Visa Aktienanalyse: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren – warum Analysten jetzt bis zu 500 Dollar sehen

Allein in der ersten Oktoberhälfte war die Visa-Aktie um rund 11 Prozent gestiegen und hatte kurz vor den Zahlen ein Rekordhoch erreicht. Die Gewinnschätzungen der Analysten waren in dieser Zeit aber kaum gestiegen. Die Aktie war also vor allem teurer geworden. Entsprechend genau schauten Anleger auf die Details. Und da fiel ein Posten auf: Die Rabatte und Anreize, die Visa an Banken und Händler zahlt, um sie ans eigene Netz zu binden, stiegen im vierten Quartal um 21 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Die Aktie gab vorbörslich um 1,5 Prozent nach. Inzwischen hat sie sich wieder erholt.