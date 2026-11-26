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Visa Aktie: Wie Betrugsschutz und Identitätsprüfung das Wachstum antreiben

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:22 1 Min. Wedbush Securities

Wedbush setzt für Visa ein Kursziel von 487 US-Dollar und sieht in Zusatzdiensten den wichtigsten Wachstumstreiber der Zahlungsbranche.

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Der Analyst von Wedbush, Moshe Katri, nimmt die Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker: V) mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 487 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Auftakt seiner Berichterstattung über den Fintech-Sektor hebt Moshe Katri hervor, der wichtigste Wachstumstreiber der Branche habe sich verändert. Früher hätten die Analysten an der Wall Street vor allem darauf verwiesen, dass immer mehr Verbraucher elektronisch bezahlt hätten und Händler in Einkaufszentren dazu übergegangen seien, elektronische Zahlungen zu akzeptieren. Inzwischen gehe der stärkere Wachstumsimpuls von Zusatzdiensten aus. Da die Gebühren je Transaktion weiter sinken würden, verlagere sich der Schwerpunkt der Zahlungsdienstleister auf Angebote zur Betrugsprävention, zur Cybersicherheit und zur Datenanalyse. Auch Lösungen für Bonusprogramme und zur Identitätsprüfung würden an Bedeutung gewinnen. Der Analyst von Wedbush, Moshe Katri, stuft die Visa-Aktie mit "outperform" ein und setzt das Kursziel auf 487 US-Dollar. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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