Vincorion Aktie: Umsatz plus 41 Prozent, Kurs minus 13 Prozent – Aktienanalyse: Sicherer Hafen oder Rüstungsfalle?

Die Zahlen waren stark, die Aktie fiel trotzdem – gleich mehrfach. Am Mittwoch rutschte die Vincorion Aktie nach den Neunmonatszahlen um 8 Prozent ab und landete am Ende des SDAX. Am Freitag folgte der nächste Schlag: Der Kurseinbruch beim tschechischen Rüstungskonzern CSG riss die gesamte europäische Verteidigungsbranche mit, Vincorion verlor 8,63 Prozent und schloss bei 15,25 Euro. Unter dem Strich steht ein Wochenminus von 12,96 Prozent – Platz drei der SDAX-Verlierer. Unsere Vincorion Aktienanalyse zeigt, ob die Analysten mit ihrem Bild vom sicheren Hafen recht haben – und was die Vincorion Aktienprognose bestimmt.