Die Zahlen waren stark, die Aktie fiel trotzdem – gleich mehrfach. Am Mittwoch rutschte die Vincorion Aktie nach den Neunmonatszahlen um 8 Prozent ab und landete am Ende des SDAX. Am Freitag folgte der nächste Schlag: Der Kurseinbruch beim tschechischen Rüstungskonzern CSG riss die gesamte europäische Verteidigungsbranche mit, Vincorion verlor 8,63 Prozent und schloss bei 15,25 Euro. Unter dem Strich steht ein Wochenminus von 12,96 Prozent – Platz drei der SDAX-Verlierer. Unsere Vincorion Aktienanalyse zeigt, ob die Analysten mit ihrem Bild vom sicheren Hafen recht haben – und was die Vincorion Aktienprognose bestimmt.
Vincorion Aktie: Umsatz plus 41 Prozent, Kurs minus 13 Prozent – Aktienanalyse: Sicherer Hafen oder Rüstungsfalle?
Minus 12,96 Prozent in einer Woche, allein 8,63 Prozent am Freitag: Die Vincorion Aktie ist einer der größten Verlierer im SDAX. Dabei wächst der Rüstungszulieferer aus Wedel rasant und bestätigt seine erhöhte Prognose. Doch der Absturz des tschechischen Rüstungskonzerns CSG reißt die ganze Branche mit. Unsere Vincorion Aktienanalyse zeigt, wie viel Substanz hinter dem Kurs steckt und was die Vincorion Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vincorion SE
- Sitz
- Wedel bei Hamburg
- Ticker
- V1NC (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- 15,25 Euro
- Börsenwert
- rund 0,76 Milliarden Euro
- Geschäft
- Energie- und Mechatroniksysteme für Verteidigung
- Margenziel 2026
- 18,5 bis 19,5 Prozent
Stand: 13.11.2026, Kurs: Schluss 13.11.2026 laut Börse Express; Börsenwert eigene Rechnung mit 50 Mio. Aktien
Das Geschäft
Strom und Bewegung für das Gefechtsfeld: was Vincorion liefert
Vincorion stellt Energie- und Mechatroniksysteme für militärische Fahrzeuge und Anlagen her: Stromaggregate, Energieversorgung im Feld sowie Antriebs- und Stabilisierungstechnik, etwa für Waffentürme. Das Unternehmen ist damit ein klassischer Zulieferer der Rüstungsindustrie – und profitiert direkt von den steigenden Verteidigungsbudgets in Europa. Der Produktionshochlauf läuft auf Hochtouren, die Nachfrage ist größer als je zuvor.
Die Zahlen
Umsatz plus 41 Prozent, Aufträge fast verdoppelt
Für die Vincorion Aktienanalyse gilt: Am Wachstum liegt der Kursrutsch nicht.
In den ersten neun Monaten steigerte Vincorion den Umsatz um 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 46,4 Millionen Euro. Der Auftragseingang hat sich nahezu verdoppelt, der Auftragsbestand liegt bei 657,5 Millionen Euro – fast das Dreifache des Neunmonatsumsatzes. Vincorion bestätigte die zuvor erhöhte Jahresprognose, darunter eine bereinigte EBIT-Marge von 18,5 bis 19,5 Prozent. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Marge lag nach neun Monaten mit 19,5 Prozent einen Prozentpunkt unter dem Vorjahr. Genau darauf reagierte die Börse am Mittwoch empfindlich.
Vincorion: Bereinigte EBIT-Marge nach neun Monaten
Prozent
Quelle: Vincorion, Neunmonatszahlen vom 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBIT-Marge
|9M 2025
|20,5
|9M 2026
|19,5
Der Branchenschock
Wenn CSG stolpert, fällt die ganze Branche
Am Freitag hatte der Kursrutsch mit Vincorion selbst wenig zu tun. Der tschechische Rüstungskonzern CSG enttäuschte mit seinen Quartalszahlen und kappte seine Gewinnprognose – europäische Verteidigungswerte waren daraufhin der schwächste Sektor. Die Episode zeigt das größte Risiko für die Vincorion Aktie: Sie wird als Teil des Rüstungssektors gehandelt, und wenn die Stimmung dort kippt, hilft auch ein starkes eigenes Geschäft wenig. Hinzu kommt die allgemeine Zurückhaltung gegenüber Rüstungswerten nach der Rally der vergangenen Jahre.
Die Analysten
JPMorgan und Berenberg sehen 27 Euro: ein sicherer Hafen?
Die Analysten sehen den Kursrutsch gelassen. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 27 Euro, Analyst David Perry nannte das dritte Quartal stark und bezeichnete Vincorion im europäischen Branchenumfeld als sicheren Hafen. Berenberg lobte die Marge und bleibt bei „Buy“ mit ebenfalls 27 Euro, auch die Deutsche Bank rät zum Kauf. Das entspricht einem Abstand von mehr als 75 Prozent zum aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Vincorion Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Sektor erholt sich
Die Stimmung im Rüstungssektor dreht, neue Aufträge folgen. Dann könnte die Aktie Richtung ihrer früheren Niveaus um 20 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Bodenbildung
Starke Zahlen stützen, der Sektor bremst. Die Aktie pendelt zwischen 15 und 18 Euro.
Szenario 3: Der Ausverkauf geht weiter
Weitere Enttäuschungen im Sektor oder geopolitische Entspannung belasten. Dann droht ein Rückfall unter 15 Euro.
Häufige Fragen zur Vincorion Aktienanalyse
Warum ist die Vincorion Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Die leicht gesunkene Marge belastete am Mittwoch, am Freitag zog der Kurseinbruch des Rüstungskonzerns CSG die Branche nach unten. Die Aktie verlor in der Woche 12,96 Prozent.
Was macht Vincorion?
Vincorion liefert Energie- und Mechatroniksysteme für militärische Fahrzeuge und Anlagen.
Welche Kursziele haben Analysten?
JPMorgan und Berenberg sehen jeweils 27 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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