Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Rheinmetall zieht die Branche mit, der Zulieferer legt 3,4 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Vincorion Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,38 Prozent auf 15,455 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Rüstungswerte gehören zu den Favoriten des Tages. Der Abstand zu den Analystenzielen bleibt groß.

Die Branche gibt den Takt vor: Die Vincorion Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,38 Prozent auf 15,455 Euro und ist neuntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Im Dax gehört Rheinmetall mit rund 4,6 Prozent Plus zu den stärksten Werten. Kurs der Vincorion Aktie am Morgen 15,455 € Tagesgewinn, Platz 9 der SDAX Gewinner +3,38 % Umsatz nach neun Monaten (+41,4 %) 237,7 Mio. € Kursziel Berenberg („Buy“) 27 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Vincorion, Neunmonatszahlen vom 11. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Vincorion Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Vincorion Aktie bewegt sich mit ihrem Sektor. Am Donnerstag kaufen Anleger nach der Kehrtwende an der Wall Street breit zurück, und Rüstungswerte stehen dabei weit oben auf der Liste. Für einen Zulieferer von Energie- und Antriebssystemen für Panzer und Luftabwehr ist das Rückenwind. Der SDAX Gewinner holt damit nur einen Teil der jüngsten Verluste auf. Am Mittwoch war der Titel unter 15 Euro gefallen. Die Spanne zwischen 15 und gut 16 Euro, in der die Aktie seit Mitte November pendelt, hat sie noch nicht nach oben verlassen. Der Hintergrund Wachstum ohne Kursbelohnung Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT erreichte 46,4 Millionen Euro, der Auftragseingang verdoppelte sich nahezu. Berenberg rät mit einem Kursziel von 27 Euro zum Kauf, Deutsche Bank Research mit 26 Euro. Beide Ziele liegen rund 70 Prozent über dem aktuellen Kurs. Was für die Vincorion Aktie spricht Rüstungswerte am Markt gefragt

Umsatz 41,4 Prozent über Vorjahr

Kursziele von 26 und 27 Euro Was Anleger bedenken sollten Kurs steckt seit Wochen in enger Spanne

Gute Zahlen wurden zuletzt zum Verkauf genutzt

Branche reagiert stark auf politische Nachrichten Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Vincorion Aktie Warum ist die Vincorion Aktie SDAX Gewinner?

Rüstungswerte steigen mit der Markterholung, Rheinmetall führt den Dax an. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wie hoch sind die Kursziele?

Berenberg nennt 27 Euro, Deutsche Bank Research 26 Euro. Vincorion Aktie: ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Börsenkürzel V1NC. Fazit zur Vincorion Aktie Die Vincorion Aktie hat die Zahlen und die Analysten hinter sich, nur der Kurs fehlt noch. Erst ein Ausbruch über 16 Euro würde das Bild ändern. Heute reicht es für einen Platz unter den SDAX Gewinnern.

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