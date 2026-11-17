Aktien des Tages VIK aktien neutral Unternehmen

Viking Holdings Aktie: Doppeltes Upgrade! 46% höheres Kursziel! Kommt jetzt die große Aufholjagd?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:58 1 Min. Mizuho Securities USA

Viking Holdings-Aktie vor einer kräftigen Aufholjagd? Mizuho stuft den Kreuzfahrtkonzern gleich um zwei Stufen von "underperform" auf "outperform" hoch und hebt das Kursziel deutlich von 82 auf 120 USD an. Trotz kurzfristiger Belastungen durch niedrige Flusspegel in Europa sieht die Bank ab 2029 erhebliches Wachstumspotenzial. Steht die Viking-Aktie vor einer Trendwende?

Bild: Viking Holdings Ltd.

Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Viking Holdings Ltd. (ISIN: BMG93A5A1010, WKN: A40ANH, FSE: ZG8, NYSE: VIK) vor der Veröffentlichung der Q3-Quartalszahlen von "underperform" auf "outperform" doppelt hoch und erhöhen das Kursziel von 82 auf 120 USD. Die Viking-Aktie habe sich in den vergangenen sechs Monaten aufgrund niedriger Wasserstände auf europäischen Flüssen schwächer entwickelt als die Aktien der Wettbewerber Royal Caribbean (RCL) und Carnival (CCL), so Mizuho in einer aktuellen Studie vom 16. November. Mizuho betrachte diese Belastung als vorübergehend. Die Wasserstände dürften zwar erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsjahre 2027 und 2028 von Viking haben. Sobald diese Belastungen jedoch verarbeitet seien, dürfte sich der Fokus auf das Jahr 2029 verlagern, für das Mizuho ein "erhebliches Aufwärtspotenzial bei den Prognosen" sehe. Laut TipRanks werde Viking Holdings bei Mizuho von einem Analysten mit einer Vier-Sterne-Bewertung betreut. zuvor: 82 USD ⬆️ Ziel 120 USD zuvor: underperform ⬆️ outperform 16.11.2026 🏛️ Mizuho Securities US Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.