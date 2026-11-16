Selten fällt ein Analystenurteil so radikal aus: Mizuho-Analyst Ben Chaiken überspringt bei der Viking-Aktie gleich eine ganze Stufe und hebt das Votum direkt von „Underperform“ auf „Outperform“. Gleichzeitig steigt das Kursziel für die Viking-Aktie von 82 auf 120 Dollar. Die Studie wurde am Wochenende bekannt – unmittelbar vor den Quartalszahlen, die Viking Holdings (Handelssymbol VIK, ISIN BMG93A5A1010) am Dienstag, 17. November, vor US-Börsenstart vorlegen will.
Viking-Aktie: Mizuho-Analyst Ben Chaiken stuft doppelt auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 120 Dollar
Kehrtwende bei Mizuho: Analyst Ben Chaiken hebt die Viking-Aktie direkt von „Underperform“ auf „Outperform“ und das Kursziel von 82 auf 120 Dollar. Gemessen am Freitagsschluss von 89,87 Dollar signalisiert das rund 34 Prozent Kurspotenzial – einen Tag vor den Quartalszahlen des Kreuzfahrtanbieters.
Steckbrief
- Unternehmen
- Viking Holdings Ltd.
- Handelssymbol
- VIK (NYSE)
- ISIN
- BMG93A5A1010
- Analyst
- Ben Chaiken
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (zuvor Underperform)
- Kursziel
- 120 USD (zuvor 82 USD)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026
Doppelte Hochstufung
Vom Skeptiker zum Befürworter – was Mizuho umdenken lässt
Bislang war Mizuho einer der wenigen Skeptiker bei dem Kreuzfahrtanbieter. Das „Underperform“-Rating hatte Analyst Ben Chaiken nach Angaben von Investing.com mit drei Punkten begründet: einer einseitig optimistischen Marktstimmung, begrenztem Spielraum für höhere Schätzungen und einer ambitionierten Bewertung. Alle drei Argumente haben sich aus Sicht von Mizuho inzwischen normalisiert.
Ausschlaggebend ist der Rückschlag der Viking-Aktie in den vergangenen Monaten. Nach Investing.com hat das Papier auf Dreimonatssicht rund 16 Prozent verloren, während die Konkurrenten Royal Caribbean und Carnival zulegten. Laut AskTraders liegt die Viking-Aktie zudem rund 18 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 110,09 Dollar aus dem August. Aus dem überhitzten Favoriten ist damit aus Sicht des Mizuho-Analysten eine Einstiegsgelegenheit geworden.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Underperform
|Outperform
|Kursziel
|82 USD
|120 USD
|Abstand zum Schlusskurs (89,87 USD)
|−8,8 %
|+33,5 %
Quelle: Mizuho laut Investing.com und AskTraders
Die Argumente des Mizuho-Analysten
Bewertung hat sich normalisiert
Nach dem Kursrückgang sieht Ben Chaiken Stimmung, Bewertung und Schätzungen bei der Viking-Aktie nicht mehr als überdehnt an – die Hauptgründe für das frühere „Underperform“ sind laut Mizuho entfallen.
Niedrigwasser als vorübergehendes Problem
Die historisch niedrigen Pegelstände europäischer Flüsse, die 2026 Fahrten störten, hält Mizuho laut Investing.com für temporär. Den Rückstand der Viking-Aktie gegenüber Royal Caribbean und Carnival wertet der Analyst als vorübergehend.
Blick auf 2029
Mizuho rechnet zwar mit spürbaren Belastungen für die Jahre 2027 und 2028, der Fokus richtet sich aber auf 2029. Dort sieht der Analyst laut AskTraders „significant upside to numbers“ (deutlichen Spielraum nach oben bei den Schätzungen).
Starke Marktstellung
Viking hält nach Angaben von Investing.com rund 27 Prozent des Marktes für Luxus-Hochseekreuzfahrten – fast doppelt so viel wie der nächste Wettbewerber.
Einordnung: Mizuho jetzt über dem Konsens
Mit dem neuen Kursziel von 120 Dollar liegt Mizuho im oberen Bereich der Analystenschätzungen für die Viking-Aktie. Laut Investing.com und AskTraders stufen auch UBS (Kursziel 121 Dollar) und Stifel (115 Dollar) die Aktie mit „Buy“ ein, Barclays hatte bereits im Oktober auf „Overweight“ mit Kursziel 102 Dollar hochgestuft.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt je nach Datenanbieter bei rund 108 bis 110 Dollar. Investing.com beschreibt den Analystenkonsens als „Strong Buy“. Mizuho schließt sich damit nicht nur der Mehrheit an, sondern setzt die Messlatte für die Viking-Aktie sogar etwas höher.
Quartalszahlen am Dienstag als Bewährungsprobe
Spannend wird es für die Viking-Aktie schon am Dienstag, 17. November: Dann legt der Kreuzfahrtanbieter die Zahlen zum dritten Quartal vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie stark das Niedrigwasser auf europäischen Flüssen die Buchungen und Erträge belastet hat und was das Management für 2027 erwartet. UBS-Analystin Robin Farley rechnet laut Investing.com mit einem Effekt von unter 100 Basispunkten auf die Erträge je Passagiertag im Jahr 2027. Mehrere Analysten sehen den Bericht als möglichen Befreiungsschlag für die Viking-Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho (Mizuho Securities USA), Analyst Ben Chaiken. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist ein Bericht von Investing.com vom 15.11.2026, 16:58 Uhr. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 120 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com/americas/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Viking Holdings Ltd. (VIK): Kaufen, Kursziel 120,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities USA (Analyst Ben Chaiken) vom 15.11.2026, 16:58 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities USA (Analyst Ben Chaiken).
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