Viking-Aktie: Mizuho-Analyst Ben Chaiken stuft doppelt auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 120 Dollar

Bislang war Mizuho einer der wenigen Skeptiker bei dem Kreuzfahrtanbieter. Das „Underperform“-Rating hatte Analyst Ben Chaiken nach Angaben von Investing.com mit drei Punkten begründet: einer einseitig optimistischen Marktstimmung, begrenztem Spielraum für höhere Schätzungen und einer ambitionierten Bewertung. Alle drei Argumente haben sich aus Sicht von Mizuho inzwischen normalisiert.

Ausschlaggebend ist der Rückschlag der Viking-Aktie in den vergangenen Monaten. Nach Investing.com hat das Papier auf Dreimonatssicht rund 16 Prozent verloren, während die Konkurrenten Royal Caribbean und Carnival zulegten. Laut AskTraders liegt die Viking-Aktie zudem rund 18 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 110,09 Dollar aus dem August. Aus dem überhitzten Favoriten ist damit aus Sicht des Mizuho-Analysten eine Einstiegsgelegenheit geworden.