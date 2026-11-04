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Vertex Pharmaceuticals Aktie: Pove-Zulassung und Pipeline könnten neue Impulse liefern

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 20:00 1 Min. RBC Capital Markets

RBC Capital hebt das Kursziel für Vertex Pharmaceuticals auf 600 USD und setzt auf starken Cashflow sowie neue Zulassungs- und Pipelineimpulse.

Die Analysten von RBC Capital erhöhen nach den Ergebnissen für das dritte Quartal ihr Kursziel für die Vertex Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker: VRTX) von 576 auf 600 USD und bestätigen ihr Rating "outperform". VRTX VRTX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Die solide Cashflow-Entwicklung unterstreiche die Stärke eines der beständigsten, margenstarken und vermutlich auch langfristig widerstandsfähigsten Kerngeschäfte unter den großen Biopharmaunternehmen. Die Aktie habe bereits einen erfreulichen Kursanstieg verzeichnet. Dennoch sehe RBC Capital weiteres Kurspotenzial im Vorfeld der erwarteten Pove-Zulassung sowie durch bevorstehende Impulse aus der Entwicklungspipeline. Die Analysten von RBC Capital stufen die Vertex Pharmaceuticals-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und heben ihr Kursziel von 576 auf 600 USD an. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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