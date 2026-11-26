Nach Angaben des Unternehmens hat die FDA gegen Ende des Prüfverfahrens zusätzliche Informationen angefordert. Vertex hat geantwortet, doch die Behörde stuft die Antwort als wesentliche Ergänzung des Zulassungsantrags ein. In solchen Fällen verlängert sich die Prüffrist üblicherweise um drei Monate. Eine Ablehnung ist das nicht. Die Behörde hat lediglich mehr Zeit, die neuen Unterlagen zu prüfen.

Povetacicept soll bei IgA-Nephropathie eingesetzt werden, einer chronischen Nierenerkrankung, die bis zum Nierenversagen führen kann. Das Mittel wäre das erste Produkt, mit dem Vertex in die Nierenheilkunde vorstößt. In der Zulassungsstudie RAINIER sank die Eiweißausscheidung im Urin, ein zentraler Marker für das Fortschreiten der Krankheit, nach 36 Wochen um 52,0 Prozent. Gegenüber Placebo lag der Vorteil bei 49,8 Prozent. Patienten sollen sich das Mittel alle vier Wochen selbst zu Hause spritzen.