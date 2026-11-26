Zwei Minuten nach Börsenschluss kam die Meldung, die den Abend für Aktionäre von Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Nasdaq-Symbol: VRTX) verdarb. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über das Nierenmedikament Povetacicept. Statt am 30. November 2026 soll sie nun spätestens am 28. Februar 2027 fallen. Die Vertex Pharmaceuticals Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um 6,95 Prozent auf 524,94 Dollar, ein Minus von 39,18 Dollar je Aktie. Damit ist Vertex Pharmaceuticals der größte nachbörsliche Verlierer des Abends.
Vertex Pharmaceuticals Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach FDA-Verzögerung – 39 Dollar weg in einer Stunde
Die Vertex Pharmaceuticals Aktie ist der größte nachbörsliche Verlierer des Abends. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über das Nierenmedikament Povetacicept um drei Monate auf Ende Februar 2027. Was hinter der Verzögerung steckt, warum ein Konkurrent zweistellig zulegt und was das für Anleger bedeutet.
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Der Auslöser
Drei Monate Aufschub: Die FDA will mehr Zeit
Die Verzögerung trifft Vertex wenige Tage vor dem Ziel. Die Entscheidung über Povetacicept war für den kommenden Montag erwartet worden.
Nach Angaben des Unternehmens hat die FDA gegen Ende des Prüfverfahrens zusätzliche Informationen angefordert. Vertex hat geantwortet, doch die Behörde stuft die Antwort als wesentliche Ergänzung des Zulassungsantrags ein. In solchen Fällen verlängert sich die Prüffrist üblicherweise um drei Monate. Eine Ablehnung ist das nicht. Die Behörde hat lediglich mehr Zeit, die neuen Unterlagen zu prüfen.
Povetacicept soll bei IgA-Nephropathie eingesetzt werden, einer chronischen Nierenerkrankung, die bis zum Nierenversagen führen kann. Das Mittel wäre das erste Produkt, mit dem Vertex in die Nierenheilkunde vorstößt. In der Zulassungsstudie RAINIER sank die Eiweißausscheidung im Urin, ein zentraler Marker für das Fortschreiten der Krankheit, nach 36 Wochen um 52,0 Prozent. Gegenüber Placebo lag der Vorteil bei 49,8 Prozent. Patienten sollen sich das Mittel alle vier Wochen selbst zu Hause spritzen.
Die Kursreaktion
Warum die Vertex Pharmaceuticals Aktie so heftig reagiert
Drei Monate klingen nach wenig. An der Börse zählt aber, was eingepreist war. Anleger hatten fest mit einer Zulassung noch in diesem Jahr und einem Marktstart Anfang 2027 gerechnet. Nun verschiebt sich der Start mindestens ins Frühjahr.
Dazu kommt der Wettbewerb. Die Aktie von Vera Therapeutics (Nasdaq-Symbol: VERA), die an einem konkurrierenden Wirkstoff für dieselbe Krankheit arbeitet, sprang nachbörslich um mehr als 18 Prozent. Der Markt rechnet offenbar damit, dass Vera von dem Zeitfenster profitiert. In einem Markt, in dem Ärzte ihre Patienten selten von einer funktionierenden Therapie umstellen, kann ein Vorsprung von wenigen Monaten viel wert sein.
Für Vertex ist das Nierengeschäft strategisch wichtig. Der Konzern verdient sein Geld bisher fast ausschließlich mit Medikamenten gegen Mukoviszidose. Povetacicept soll zeigen, dass Vertex auch außerhalb dieses Kerngeschäfts wachsen kann.
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