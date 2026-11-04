BMO Capital habe das Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) von 600 auf 620 USD angehoben und die Einstufung „outperform“ bestätigt. Im Mittelpunkt der optimistischen Einschätzung stehe der vielversprechende Medikamentenkandidat Povetacicept, für den das Management des Biotech-Unternehmens zuversichtlich sei, eine behördliche Zulassung mit einer vorteilhaften Produktkennzeichnung bzw. einem günstigen zugelassenen Anwendungsprofil zu erhalten. Diese Zuversicht basiere nach Angaben des Unternehmens auf dem laufenden Austausch mit den zuständigen Zulassungsbehörden sowie einem überzeugenden Datenpaket. Dieses umfasse insbesondere die Sicherheit und Wirksamkeit des Wirkstoffs sowie die Anforderungen an Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle (CMC). Damit sehe Vertex Pharmaceuticals gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche regulatorische Entscheidung. Eine Zulassung mit einer günstigen Produktkennzeichnung könnte die kommerziellen Perspektiven von Povetacicept erheblich verbessern. Darüber hinaus verweise BMO Capital auf zusätzliche Chancen im vierten Quartal. Sowohl das bestehende kommerzielle Medikamentenportfolio als auch die gut gefüllte Entwicklungspipeline von Vertex Pharmaceuticals könnten weitere positive Impulse liefern.
Vertex Pharmaceuticals Aktie: Hoffnung auf Medikamentenzulassung beflügelt die Fantasie!
BMO Capital erhöht Kursziel
BMO Capital bleibe für Vertex Pharmaceuticals ausgesprochen optimistisch. Mit dem erhöhten Kursziel und dem bestätigten Rating "outperform" setze die Investmentbank auf zusätzliche Wertsteigerungschancen. Besonders die erwartete Zulassung von Povetacicept, ein möglicherweise günstiges Anwendungsprofil und weitere Fortschritte bei der Medikamentenentwicklung könnten der Vertex-Aktie neue Kursfantasie verleihen. Eine behördliche Zulassung sei allerdings noch nicht garantiert, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)
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