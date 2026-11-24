Vertex verdient sein Geld vor allem mit Medikamenten gegen Mukoviszidose, eine angeborene Stoffwechselkrankheit. In diesem Markt hat der Konzern kaum Konkurrenz. Mit den Einnahmen baut Vertex neue Felder auf: ein Schmerzmittel ohne Suchtgefahr, Mittel gegen Nierenerkrankungen und seit der Übernahme von Crinetics im Sommer auch Hormontherapien.

Für den Nasdaq100 Gewinner gilt trotzdem dasselbe wie für die anderen Biotech-Werte des Tages. Der Kursanstieg ist die Folge einer Stimmung, nicht einer Unternehmensmeldung. Dreht die Stimmung bei Technologie-Aktien wieder ins Positive, kann das Geld ebenso schnell zurückwandern.