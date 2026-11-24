Die einen verkauften Chips, die anderen kauften Medikamente. Die Vertex Pharmaceuticals Aktie (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Handelssymbol: VX1, US-Handelssymbol: VRTX) gewann am Dienstag 4,71 Prozent auf 563,92 Dollar und steht damit auf Platz fünf der Nasdaq100 Gewinner. Am Mittag hatte das Plus noch bei rund 2,6 Prozent gelegen. Im Laufe des Handels nahm die Bewegung Fahrt auf.
Vertex Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 4,7 Prozent – Anleger fliehen aus Chips in Biotech
Die Vertex Pharmaceuticals Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern des Tages: Der Biotech-Konzern steigt um 4,71 Prozent auf 563,92 Dollar, während Chip-Aktien zweistellig verlieren. Die Analyse zeigt, was hinter der Umschichtung steckt und warum Vertex zu den ersten Adressen gehört.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zwei Märkte an einem Tag
Der Dienstag zeigte eine zweigeteilte Börse. Die Erholung der KI-Aktien vom Montag brach in sich zusammen, der Nasdaq Composite verlor knapp 1,5 Prozent. Gleichzeitig stieg der Gesundheitssektor kräftig. Vertex hat dazu keine eigene Nachricht beigesteuert. Die Aktie profitierte von zwei Strömungen.
Umschichtung
Geld, das aus Halbleiter-Aktien abgezogen wurde, floss in Branchen mit Erträgen, die nicht am KI-Ausbau hängen.
Mega-Deal in der Branche
Sanofi kauft das US-Unternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Die Insmed-Aktie sprang um gut 14 Prozent, viele Biotech-Werte zogen ohne eigene Nachricht mit.
Qualität gesucht
Unter den Biotech-Firmen gehört Vertex zu den wenigen mit hohen und verlässlichen Gewinnen.
Einordnung
Fast ein Monopol als Fundament
Vertex verdient sein Geld vor allem mit Medikamenten gegen Mukoviszidose, eine angeborene Stoffwechselkrankheit. In diesem Markt hat der Konzern kaum Konkurrenz. Mit den Einnahmen baut Vertex neue Felder auf: ein Schmerzmittel ohne Suchtgefahr, Mittel gegen Nierenerkrankungen und seit der Übernahme von Crinetics im Sommer auch Hormontherapien.
Für den Nasdaq100 Gewinner gilt trotzdem dasselbe wie für die anderen Biotech-Werte des Tages. Der Kursanstieg ist die Folge einer Stimmung, nicht einer Unternehmensmeldung. Dreht die Stimmung bei Technologie-Aktien wieder ins Positive, kann das Geld ebenso schnell zurückwandern.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie
Warum ist die Vertex Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichteten am 24. November 2026 aus fallenden Chip-Aktien in Gesundheitswerte um. Die Übernahme von Insmed durch Sanofi für 41 Milliarden Dollar trieb Biotech-Aktien zusätzlich. Die Vertex Aktie stieg um 4,71 Prozent.
Gab es eine Nachricht von Vertex?
Nein. Einen unternehmenseigenen Auslöser gab es am Dienstag nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vertex Aktie?
Die ISIN lautet US92532F1003, die WKN 882807. An der Nasdaq wird die Aktie unter VRTX gehandelt, in Deutschland unter VX1.
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