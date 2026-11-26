Vertex steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar. In den USA stiegen die Erlöse um 10 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar, außerhalb der USA sogar um 16 Prozent auf 1,27 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn blieb mit 1,2 Milliarden US-Dollar stabil. Auf Basis der Zahlen hob das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 leicht auf 13,15 bis 13,25 Milliarden US-Dollar an.

Der Buchgewinn fiel wegen Übernahmekosten niedriger aus: Der Nettogewinn nach US-GAAP sank auf 654 Millionen US-Dollar nach 1,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Anleger blicken darüber hinweg, weil die Kosten mit dem Zukauf zusammenhängen.