Die Vertex-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mit rund 564 US-Dollar und einem Börsenwert von gut 143 Milliarden US-Dollar übertrifft der Mukoviszidose-Spezialist aus Boston seine bisherigen Rekorde, nachdem das Papier schon Anfang September mit knapp 556 US-Dollar ein Allzeithoch markiert hatte. Was hinter dem erneuten Alltime High der Vertex Aktie steckt, zeigen die jüngsten Quartalszahlen und die Pipeline.
Vertex-Aktie am Allzeithoch: Crinetics-Deal und Nierenmittel beflügeln den Alltime High
Die Vertex Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Der Biotech-Konzern wächst im dritten Quartal um 12 Prozent, hebt die Prognose an und baut mit der Crinetics-Übernahme neue Standbeine auf.
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Die Auslöser
Zahlen und Prognose tragen den Kursschub
Vertex steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar. In den USA stiegen die Erlöse um 10 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar, außerhalb der USA sogar um 16 Prozent auf 1,27 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn blieb mit 1,2 Milliarden US-Dollar stabil. Auf Basis der Zahlen hob das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 leicht auf 13,15 bis 13,25 Milliarden US-Dollar an.
Der Buchgewinn fiel wegen Übernahmekosten niedriger aus: Der Nettogewinn nach US-GAAP sank auf 654 Millionen US-Dollar nach 1,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Anleger blicken darüber hinweg, weil die Kosten mit dem Zukauf zusammenhängen.
Crinetics macht Vertex zum Mehrprodukt-Konzern
Im September schloss Vertex die Übernahme von Crinetics Pharmaceuticals ab, bewertet mit rund 10 Milliarden US-Dollar Eigenkapitalwert, netto etwa 9 Milliarden US-Dollar. Damit steigt Vertex in die seltenen endokrinen Erkrankungen ein. Das Medikament Palsonify (Paltusotin) gegen Akromegalie setzte im September bereits 10 Millionen US-Dollar um, für 2026 erwartet das Unternehmen 40 bis 50 Millionen US-Dollar.
Die nächste Säule soll die Nephrologie werden. Für Povetacicept bei IgA-Nephropathie läuft ein beschleunigtes Zulassungsverfahren mit Priority Review, der Entscheidungstermin der US-Arzneimittelbehörde FDA ist nach Unternehmensangaben der 30. November 2026.
Wegen der Bedeutung dieses Termins gilt er als nächster Kurstreiber. Fällt die Entscheidung positiv aus, hätte Vertex neben Mukoviszidose, Schmerz und Endokrinologie ein fünftes kommerzielles Standbein.
Bewertung läuft dem Gewinn davon
Seit dem 31. Juli ist die Vertex-Aktie um rund 15 Prozent gestiegen. Nach Berechnungen des Analysedienstes Trefis ging dieser Anstieg überwiegend auf eine höhere Bewertung zurück, das Kurs-Gewinn-Verhältnis legte um etwa 25 Prozent zu. Anleger honorieren also die Pipeline-Fantasie stärker als reine Gewinnsprünge.
Ausblick für den Alltime High
Mit dem FDA-Termin, den Studienergebnissen im ersten Halbjahr 2027 und dem Ausbau der Endokrinologie hat die Vertex Aktie gleich mehrere Katalysatoren. Ob der Alltime High hält, hängt davon ab, ob das Unternehmen sein Wachstum jenseits der Mukoviszidose-Medikamente beweisen kann.
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