Die Verisk-Aktie (ISIN: US92345Y1064, WKN: A0YA2M, Handelssymbol: VRSK an der Nasdaq) legt am Mittwoch um rund 1,4 Prozent auf etwa 206,88 US-Dollar zu. An einem Tag, an dem der Index rund 3 Prozent verliert, reicht das für einen Platz unter den zehn größten S&P 500 Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Verisk Analytics Aktie wird als stabiler Wert gekauft.
Verisk-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 1 Prozent – der Datenlieferant der Versicherer hält sich im Crash
Die Verisk-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 1,4 Prozent auf 206,88 US-Dollar und schafft es damit unter die zehn größten S&P 500 Gewinner. Der Datenanbieter für die Versicherungsbranche gilt als schwankungsarm und ist gefragt, während KI-Aktien einbrechen.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Daten, die immer gebraucht werden
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig. Anleger suchen Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen und geringer Schwankung.
Abonnements statt Zyklus
Verisk liefert Versicherern Daten und Modelle zur Risikobewertung und Schadenabwicklung. Ein großer Teil der Erlöse stammt aus laufenden Verträgen.
Solides Quartal im Rücken
Am 5. November meldete Verisk für das dritte Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 7,4 Prozent auf 809 Millionen Dollar, nach 5,8 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte operative Marge stieg auf 56,7 Prozent.
Einordnung
Stabil, aber kein Börsenliebling
Trotz des heutigen Anstiegs liegt die Aktie seit Jahresbeginn im Minus, zuletzt waren es knapp 10 Prozent. Belastet haben ein schwächeres Geschäft mit schadenabhängigen Umsätzen in Jahren mit wenigen Unwettern und höhere Schulden, die laut Trefis zur Jahresmitte bei rund 4,5 Milliarden Dollar lagen. Das dritte Quartal zeigte eine Beschleunigung. Ob sie anhält, entscheidet über die Richtung der Aktie, nicht ein einzelner Börsentag.
Häufige Fragen zur Verisk-Aktie
Warum ist die Verisk-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten an einem schwachen Börsentag aus KI-Aktien in stabile Werte mit wiederkehrenden Einnahmen um. Eine eigene Meldung von Verisk gibt es nicht.
Wie stark steigt die Verisk Analytics Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,4 Prozent auf etwa 206,88 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Verisk-Aktie?
Die ISIN lautet US92345Y1064, die WKN A0YA2M. An der Nasdaq wird die Aktie unter VRSK gehandelt.
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