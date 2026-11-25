Trotz des heutigen Anstiegs liegt die Aktie seit Jahresbeginn im Minus, zuletzt waren es knapp 10 Prozent. Belastet haben ein schwächeres Geschäft mit schadenabhängigen Umsätzen in Jahren mit wenigen Unwettern und höhere Schulden, die laut Trefis zur Jahresmitte bei rund 4,5 Milliarden Dollar lagen. Das dritte Quartal zeigte eine Beschleunigung. Ob sie anhält, entscheidet über die Richtung der Aktie, nicht ein einzelner Börsentag.