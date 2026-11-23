Die Verbund AG hat ihren zweiten European Green Bond des Jahres platziert: 600 Millionen Euro, acht Jahre Laufzeit, Kupon 4,125 Prozent. Das Orderbuch lag bei rund 2,5 Milliarden Euro, 4,1-fach überzeichnet und laut Unternehmen das größte in der Emissionsgeschichte des österreichischen Stromkonzerns. Aufgelegt wurde die Verbund-Anleihe am 9. November 2026, die Pressemitteilung folgte am 16. November.
Verbund Anleihe: Green Bond über 600 Millionen Euro mit 4,125 Prozent Kupon, 4,1-fach überzeichnet - Wie viel Aufschlag zahlt Österreichs Stromriese?
Der Verbund hat einen 8-jährigen European Green Bond über 600 Millionen Euro platziert: Kupon 4,125 Prozent, Aufschlag 83 Basispunkte über Mid-Swap, Orderbuch von rund 2,5 Milliarden Euro. Was die Verbund-Anleihe über den Markt für grüne Unternehmensanleihen verrät.
Die Verbund-Anleihe ist ein klassischer Unternehmens-Green-Bond: Der Emittent gibt Schulden aus und verpflichtet sich, den Erlös für klar definierte Klimaprojekte zu verwenden. Für Anleger, die den Markt für Unternehmensanleihen und die Verbund Aktie beobachten, ist der Fall ein Lehrstück darüber, wie wenig Aufschlag ein solider Versorger in einem nervösen Marktumfeld zahlt.
Die Eckdaten
Was sind die Eckdaten der Verbund-Anleihe?
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|Verbund AG
|Volumen
|600 Mio. € (eine Tranche)
|Laufzeit
|8 Jahre
|Kupon
|4,125 % fest
|Preisindikation
|Mid-Swap + 115 bis 120 Bp
|Finaler Aufschlag
|Mid-Swap + 83 Bp
|Orderbuch
|rund 2,5 Mrd. €, 4,1-fach, 129 Investoren
|Anteil Real-Money-Investoren
|93 %
|Neuemissionsprämie
|rund 3 Bp (Vergleichsemittenten im Schnitt rund 12 Bp)
|Standard
|European Green Bond Standard (EU)
Die Pressemitteilung nennt keine ISIN der Anleihe und keine Fälligkeit; acht Jahre ab Emission 2026 ergeben rechnerisch eine Fälligkeit im Jahr 2034.
Quelle: Verbund AG, Pressemitteilung vom 16.11.2026
Mid-Swap ist der Referenzzins am Swapmarkt für die jeweilige Laufzeit. Der Aufschlag von 83 Basispunkten (0,83 Prozentpunkte) ist die Risikoprämie, die der Emittent zusätzlich zahlt. Die Preisindikation wurde im Laufe der Platzierung von 115 bis 120 auf 83 Basispunkte gesenkt, weil die Nachfrage stark war. Die Neuemissionsprämie, also der Aufschlag gegenüber den bereits handelbaren Anleihen des Emittenten, lag bei rund 3 Basispunkten, im Schnitt vergleichbarer Emittenten am selben Tag bei rund 12 Basispunkten.
Wofür verwendet der Verbund den Green Bond?
Der Erlös fließt in Projekte in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien und Rumänien aus dem Green Financing Framework, das im März 2026 aktualisiert wurde. Dazu gehören Hochspannungsnetze, Wasserkraft, Wind, Photovoltaik und Speicher einschließlich Pumpspeicher. ISS Corporate hat in einer Second Party Opinion bestätigt, dass die Anleihe dem EU-Standard für grüne Anleihen, der EU-Taxonomie und den Green Bond Principles 2025 entspricht. Der Verbund war nach eigenen Angaben der erste österreichische Emittent eines European Green Bond.
Was heißt die Platzierung für Unternehmensanleihen insgesamt?
Mit 4,125 Prozent Kupon bei acht Jahren Laufzeit liegt die Verbund-Anleihe klar über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 3,32 Prozent (dpa-AFX, 23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ). Das Niveau zeigt, wie stark die Zinswende am Anleihemarkt inzwischen bei Unternehmen ankommt: Die EZB-Zinserhöhung im Dezember wird laut Marktbericht vom 18. November zu rund 91 Prozent erwartet (Trading Economics). Zugleich meidet der Markt riskante Schuldner. Hochzinsanleihen mit schwacher Bonität haben zuletzt deutlich höhere Aufschläge, während solide Versorger mit grünem Rahmenwerk wenig bezahlen. Diese Zweiteilung ist die eigentliche Botschaft des Verbund-Deals.
Häufige Fragen zur Verbund-Anleihe
Was ist die Verbund-Anleihe? Ein 8-jähriger European Green Bond der Verbund AG über 600 Millionen Euro mit 4,125 Prozent Kupon, platziert am 9. November 2026.
Was ist ein European Green Bond? Ein Anleihetyp nach EU-Standard, bei dem der Erlös nach der EU-Taxonomie für ökologische Projekte verwendet und extern geprüft wird.
Was bedeutet Mid-Swap plus 83 Basispunkte? Der Emittent zahlt 0,83 Prozentpunkte mehr als den Swapsatz für acht Jahre; das ist die Risikoprämie.
Welche Risiken haben Unternehmensanleihen? Zinsänderungs-, Emittenten-, Liquiditäts- und Ausfallrisiko; ein Totalverlust ist möglich.
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