Mit 4,125 Prozent Kupon bei acht Jahren Laufzeit liegt die Verbund-Anleihe klar über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 3,32 Prozent (dpa-AFX, 23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ). Das Niveau zeigt, wie stark die Zinswende am Anleihemarkt inzwischen bei Unternehmen ankommt: Die EZB-Zinserhöhung im Dezember wird laut Marktbericht vom 18. November zu rund 91 Prozent erwartet (Trading Economics). Zugleich meidet der Markt riskante Schuldner. Hochzinsanleihen mit schwacher Bonität haben zuletzt deutlich höhere Aufschläge, während solide Versorger mit grünem Rahmenwerk wenig bezahlen. Diese Zweiteilung ist die eigentliche Botschaft des Verbund-Deals.