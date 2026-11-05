Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker: OEWA) unter die Lupe.
VERBUND 9M-Zahlen: Historisch schwache Wasserführung belastet
Historisch niedrige Wasserführung und gesunkene Absatzpreise drücken das Konzernergebnis von Verbund um 43,5%.
VERBUND habe in den ersten neun Monaten 2026 deutliche Rückgänge bei EBITDA, Konzernergebnis und Gewinn je Aktie verzeichnet. Hauptursachen seien die niedrigste Wasserführung seit rund 100 Jahren, eine geringere Wasserkrafterzeugung und niedrigere Absatzpreise gewesen.
VERBUND habe in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatzrückgang von 5,4% auf EUR 5,56 Mrd. erzielt. Das EBITDA habe sich um 29,0% auf EUR 1,50 Mrd. verringert, während das operative Ergebnis um 39,4% auf EUR 1,01 Mrd. zurückgegangen sei. Das Konzernergebnis sei um 43,5% auf EUR 684,8 Mio. gesunken und der Gewinn je Aktie habe sich entsprechend von EUR 3,49 auf EUR 1,97 verringert. Das bereinigte Konzernergebnis habe mit EUR 725,0 Mio. um 37,3% unter dem Vorjahreswert gelegen.
Maßgeblich für den Ergebnisrückgang sei das Segment Wasserkraft gewesen. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke habe mit 0,61 deutlich unter dem Vorjahreswert von 0,79 gelegen. Die Wasserführung habe damit den niedrigsten Stand seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren erreicht. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft sei um 20,2% auf 15.984 GWh gesunken. Gleichzeitig sei der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für die Eigenerzeugung aus Wasserkraft von EUR 113,5 je MWh auf EUR 79,7 je MWh zurückgegangen. Belastend hätten dabei auch notwendige Stromrückkäufe zu stark gestiegenen Marktpreisen gewirkt.
Ausblick: VERBUND habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert und erwarte nun ein EBITDA von rund EUR 2,12 Mrd., ein berichtetes Konzernergebnis von rund EUR 1,01 Mrd. sowie ein bereinigtes Konzernergebnis von rund EUR 1,05 Mrd.
Die Prognose berücksichtige eine unterdurchschnittliche Wasserführung im Oktober. Für November und Dezember werde eine durchschnittliche Erzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik unterstellt. Die geplante Ausschüttungsquote bleibe bei 45% bis 55% des bereinigten Konzernergebnisses.
Die letzte Empfehlung zur Aktie von VERBUND lautete HALTEN, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.11.2026)
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