Das Verbrenner-Aus in der EU wird aufgeweicht: Der Umweltausschuss des Europaparlaments hat am 4. November 2026 mit 48 zu 30 Stimmen bei 2 Enthaltungen einen Kompromiss gebilligt, der die CO2-Minderung für Neuwagen bis 2035 auf 95 Prozent statt 100 Prozent senkt, mit grünem Stahl sogar auf bis zu 87,5 Prozent (electrive.net, 5. November 2026). Das Plenum soll im Dezember entscheiden, parallel soll der Rat seine Position festlegen. Für die BMW Aktie (Ticker BMW, ISIN DE0005190003), die Volkswagen Aktie, die Mercedes-Benz Aktie und Autoaktien insgesamt entscheidet sich damit, wie lange Verbrennermotoren und Plug-in-Hybride nach 2035 noch eine Rolle spielen dürfen.
Verbrenner-Aus: EU-Umweltausschuss stimmt für 87,5 Prozent statt 100 Prozent, Plenum im Dezember – wie viel Spielraum bekommen BMW, VW und Mercedes?
Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat die Lockerung des Verbrenner-Aus mit 48 zu 30 Stimmen gebilligt. Bis 2035 sollen 95 Prozent CO2-Minderung gelten, mit grünem Stahl bis zu 87,5 Prozent. Im Dezember folgen Plenum und Rat. Was das für die BMW Aktie, Volkswagen, Mercedes und die Autoaktien bedeutet.
Der Beschluss
Was hat der EU-Umweltausschuss beschlossen?
Der Ausschuss folgte der Mitte-Plattform aus EVP, S&D und Renew, die sich im Oktober auf einen Kompromiss geeinigt hatte (ZDFheute, electrive). Die Basis liegt bei 95 Prozent CO2-Minderung bis 2035 gegenüber 2021; wer grünen Stahl einsetzt, kann bis zu 7,5 Prozentpunkte gutgeschrieben bekommen, sodass 87,5 Prozent genügen. Bei Transportern sollen 35 Prozent bis 2030 gelten (Kommission: 40 Prozent, bisher 50 Prozent) und 80 Prozent bis 2035. Zuvor hatten der Industrieausschuss (49 zu 27 zu 5) und der Verkehrsausschuss (27 zu 18 zu 1) am 22. Oktober zugestimmt (electrive, nach Parlamentsangaben).
|Vorschlag
|CO2-Minderung bis 2035
|Bisherige Regel
|100 %
|Kommission (Entwurf Dezember 2025)
|90 %
|Merz/Macron (vorläufiger Ratskompromiss)
|90 %
|Umweltausschuss (Basis)
|95 %
|Umweltausschuss (mit grünem Stahl)
|bis zu 87,5 %
Alle Werte bis 2035 gegenüber 2021.
Quelle: electrive.net, 05.11.2026; ZDFheute, 04.11.2026
Der Fahrplan
Wie geht es mit dem Verbrenner-Aus weiter?
Nach ZDFheute und electrive soll das Plenum im Dezember abstimmen; finanzen.net nennt Mitte Dezember. Der Rat will ebenfalls im Dezember Position beziehen, für eine Mehrheit sind mindestens 15 Staaten mit 65 Prozent der EU-Bevölkerung nötig. Danach müssen Parlament und Rat einen gemeinsamen Kompromiss aushandeln; ohne Einigung beider Seiten ändert sich nichts (finanzen.net). Einen genauen Plenartermin nennen die gelesenen Quellen nicht.
Die Stimmen
Was sagen Industrie und Politik?
VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnte laut finanzen.net: „Wir drohen eine Technologie in Europa zu verlieren, die weltweit nachgefragt wird.“ Sie verwies auf rund 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Der EVP-Abgeordnete Massimiliano Salini sprach von einem Wendepunkt für die europäische Automobilindustrie (electrive). Stellungnahmen von VW, Mercedes, BMW, Renault, Stellantis, dem Herstellerverband ACEA oder den Grünen enthalten die gelesenen Quellen nicht.
Das große Bild
Was bedeutet die Lockerung für Autoaktien und den DAX?
Die deutschen Hersteller kämpfen zugleich mit Zöllen, einem schwächeren China-Geschäft und Tarifkonflikten; allein bei Volkswagen fordert das Management Nullrunden bis 2028. Mehr Spielraum bei den Flottengrenzwerten könnte den Umbau strecken, Investitionen und Modellplanung bleiben aber teuer. Ob die Lockerung Gewinne stützt, hängt davon ab, wie schnell Kunden Elektroautos kaufen und welche Strafzahlungen entfallen; das lässt sich aus den Quellen nicht beziffern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Eine Marktreaktion der Autowerte auf den Ausschussbeschluss ist in den gelesenen Quellen nicht verlässlich belegt.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Dezember: Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments (laut finanzen.net Mitte Dezember).
Dezember: Position des Rates der EU-Staaten.
Danach: Verhandlungen zwischen Parlament und Rat über den endgültigen Text.
FAQ
Häufige Fragen zum Verbrenner-Aus
Was hat der EU-Umweltausschuss beschlossen? Am 4. November 2026 stimmte er mit 48 zu 30 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Lockerung des Verbrenner-Aus.
Wie hoch ist das neue CO2-Ziel für 2035? 95 Prozent Minderung, mit grünem Stahl bis zu 87,5 Prozent; bisher galten 100 Prozent.
Wann gilt die Änderung? Erst wenn Parlament und Rat zustimmen; das Plenum stimmt im Dezember ab.
Welche Aktien sind betroffen? Unter anderem die BMW Aktie, die Volkswagen Aktie und die Mercedes-Benz Aktie sowie Zulieferer; Kursreaktionen sind nicht belegt.
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