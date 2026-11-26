Verbio hat nichts Neues gemeldet. Die Aktie steigt, weil sich der Gesamtmarkt erholt. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, nachdem die US-Börsen am Mittwochabend eine Kehrtwende hingelegt hatten. Der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent.

In solchen Phasen werden zuerst die Verlierer der Vortage zurückgekauft. Verbio gehört dazu, auch wenn das Plus kleiner ausfällt als bei den Chipwerten. Am Morgen wurden auf Xetra erst knapp 40.000 Euro umgesetzt. Die Bewegung steht also auf dünnem Fundament.