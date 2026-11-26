Die 20 ist zurück: Die Verbio Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,02 Prozent auf 20,20 Euro (Stand 09:09 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch war der Biokraftstoffhersteller aus Zörbig um 4,62 Prozent auf 19,80 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
Verbio Aktie: TecDAX Gewinner – zurück über 20 Euro, doch der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen
Die Verbio Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,02 Prozent auf 20,20 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach dem Rutsch auf ein Sechsmonatstief erobert der Biokraftstoffhersteller die runde Marke zurück. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Warum steigt die Verbio Aktie heute?
Verbio hat nichts Neues gemeldet. Die Aktie steigt, weil sich der Gesamtmarkt erholt. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, nachdem die US-Börsen am Mittwochabend eine Kehrtwende hingelegt hatten. Der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent.
In solchen Phasen werden zuerst die Verlierer der Vortage zurückgekauft. Verbio gehört dazu, auch wenn das Plus kleiner ausfällt als bei den Chipwerten. Am Morgen wurden auf Xetra erst knapp 40.000 Euro umgesetzt. Die Bewegung steht also auf dünnem Fundament.
Gute Zahlen, schlechter Kurs
Der Kursverlauf der vergangenen zwei Wochen passt nicht zur Nachrichtenlage. Am 12. November hatte Verbio einen starken Auftakt ins neue Geschäftsjahr gemeldet, mit besseren Ergebnissen und einem positiven freien Mittelzufluss. Der Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr optimistischer. An der Börse folgte trotzdem ein Kurssturz. Vom Xetra-Schluss am 13. November bei 23,86 Euro bis Mittwochabend verlor die Aktie rund 17 Prozent.
Als Gründe gelten der Abwärtstrend seit Mitte November, den Chartanalysten als Verkaufssignal werten, und die Schwäche des Gesamtmarkts. Zyklische Nebenwerte geraten besonders unter Druck, wenn der DAX fällt. Am Mittwoch war der Leitindex auf den tiefsten Stand seit Juli gerutscht.
Was jetzt für die Verbio Aktie zählt
Schlusskurs über 20 Euro
Die runde Marke war am Mittwoch gefallen. Hält sie heute zum Handelsschluss, wäre das ein erstes Zeichen der Stabilisierung.
Die Marke von 20,26 Euro
Das war das frühere Tief vom 23. November. Erst darüber ist der Bruch vom Mittwoch repariert.
Der Abstand zum Hoch
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 47,26 Euro. Der aktuelle Kurs notiert rund 57 Prozent darunter.
Stammdaten
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
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