Venture Global steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 43 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs um 69 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,96 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.

Das Unternehmen hob die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 10,0 bis 10,3 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 8,7 bis 9,1 Milliarden US-Dollar.