Kehrtwende bei einem langjährigen Skeptiker: US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker stuft die Venture-Global-Aktie auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 18 US-Dollar. Beim Kurs von 12,61 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 43 Prozent.
Venture-Global-Aktie: US Capital Advisors stuft hoch – LNG-Exporteur mit KI-Strom-Plänen
US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker hebt die Venture-Global-Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 18 US-Dollar. Der LNG-Exporteur hat seine Prognose deutlich erhöht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Venture Global, Inc.
- Handelssymbol
- VG (NYSE)
- Analyst
- James Carreker
- Bank
- US Capital Advisors
- Rating
- Buy (hochgestuft)
- Kursziel
- 18 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
US Capital Advisors zur Venture-Global-Aktie
Rekordquartal – Carreker wird positiv
James Carreker hatte die Aktie lange zurückhaltend eingestuft.
Venture Global steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 43 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs um 69 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,96 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.
Das Unternehmen hob die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 10,0 bis 10,3 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 8,7 bis 9,1 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker zu lesen ist:
Mehr Ladungen
Im Quartal verließen 124 LNG-Ladungen die Terminals, 24 mehr als vor einem Jahr.
Plaquemines läuft
Die erste Phase des Projekts Plaquemines ging am 31. Oktober in den kommerziellen Betrieb.
Neue Verträge
Venture Global schloss 2 Millionen Tonnen pro Jahr an neuen 20-Jahres-Lieferverträgen ab.
Strom für KI
Das Unternehmen plant Strom und Infrastruktur für Rechenzentren abseits des öffentlichen Netzes.
Nächstes Projekt in Sicht
Das dritte Großprojekt CP2 soll Mitte 2027 erstes Flüssiggas liefern. Die Pläne für Rechenzentrums-Strom mit bis zu rund 5 Gigawatt bis 2031 hängen noch von Verträgen und Investitionsentscheidungen ab.
Die konkrete Begründung der Hochstufung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC), Analyst James Carreker. Die Hochstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert (Aktion „Upgraded“). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.uscallc.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Venture Global, Inc. (VG): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Carreker, Aktienanalyst, U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Carreker, Aktienanalyst, U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.