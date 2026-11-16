Rekordumsatz, höhere Prognose und ein neues Geschäftsfeld: Venture Global hat im dritten Quartal kräftig geliefert. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Venture-Global-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 21 US-Dollar. Zum Kurs von 12,61 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 67 Prozent.
Venture-Global-Aktie: Rekordquartal und KI-Pläne – UBS sieht zwei Drittel Luft nach oben
Der LNG-Exporteur Venture Global hat die Erwartungen deutlich übertroffen und die Prognose angehoben. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt bei „Buy“ für die Venture-Global-Aktie – mit einem Kursziel weit über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Venture Global, Inc.
- Handelssymbol
- VG (NYSE)
- Analyst
- Manav Gupta
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 21 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
UBS zur Venture-Global-Aktie
Mehr Ladungen, mehr Gewinn
Manav Gupta bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Flüssiggasexporteur aus Louisiana wächst kräftig.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 43 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 69 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu.
Venture Global exportierte 124 LNG-Ladungen nach 100 ein Jahr zuvor. Für 2026 erhöhte das Unternehmen die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 10,0 bis 10,3 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Manav Gupta zu lesen ist:
Plaquemines läuft
Die erste Ausbaustufe des Werks Plaquemines ging am 31. Oktober in den kommerziellen Betrieb.
CP2 früher
Die Produktion im dritten Werk CP2 soll bereits Mitte 2027 starten.
Neue Verträge
Venture Global schloss neue 20-Jahres-Lieferverträge über 2,0 Millionen Tonnen pro Jahr, unter anderem mit ConocoPhillips.
Neues Geschäft
Künftig will das Unternehmen auch Strom für KI-Rechenzentren erzeugen.
Hohe Schulden, Sondereffekte
Mehr als die Hälfte des Quartalsgewinns stammte aus einem Buchgewinn bei Zinsabsicherungen von 1,4 Milliarden US-Dollar. Zudem ist Venture Global stark verschuldet.
Die großen Bauprojekte müssen pünktlich fertig werden.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Manav Gupta. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 21 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Venture Global, Inc. (VG): Kaufen, Kursziel 21,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.