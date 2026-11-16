Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 43 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 69 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu.

Venture Global exportierte 124 LNG-Ladungen nach 100 ein Jahr zuvor. Für 2026 erhöhte das Unternehmen die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 10,0 bis 10,3 Milliarden US-Dollar.