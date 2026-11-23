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VanEck-Kommentar zum IEA-Weltenergieausblick 2026: Hormus-Schock könnte Elektrifizierung beschleunigen

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 09:56 2 Min. VanEck

Der Hormus-Schock rückt die Elektrifizierung in den Fokus – dafür braucht die Welt mindestens 25 Millionen Kilometer neue Stromleitungen.

Bild: Alessandro Valentino, Produktmanager bei VanEck

Die Internationale Energieagentur (IEA) bezeichnet die Störung in der Straße von Hormus in ihrem World Energy Outlook 2026 als beispiellosen Schock für die Energieversorgung, so Alessandro Valentino, Produktmanager bei VanEck. Schätzungsweise 2,8 Milliarden Barrel Öl und 60 Milliarden Kubikmeter Gas seien als Angebot ausgefallen. Auf dem Höhepunkt habe das weltweite Ölangebot um 16,1 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau von vor dem Konflikt gelegen. Die Dieselpreise hätten Rekordwerte von mehr als 200 US-Dollar je Barrel erreicht. Bis zum Ende des Jahres 2026 dürften die Ausgaben für Öl- und Gasimporte auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen. Im Vergleich zum Jahr 2025 entspreche dies einer Steigerung um 25%. Der Schock verdeutliche die Risiken der Abhängigkeit von importierten Brennstoffen und könnte die Elektrifizierung beschleunigen. Die Stromnachfrage solle im kommenden Jahrzehnt um mehr als 10.000 TWh steigen. Dafür seien mindestens 25 Millionen Kilometer neuer Stromleitungen nötig. Weitere 15 Millionen Kilometer bestehender Leitungen müssten ersetzt oder modernisiert werden. Seit Februar 2026 hätten 25 Länder neue Maßnahmen zur Elektrifizierung angekündigt. Zudem werde erwartet, dass im Jahr 2026 rund 28% der weltweiten Pkw-Verkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen würden, wobei sie in diesem Jahr etwa 2,3 Millionen Barrel Öl pro Tag einsparten. Der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch werde von 23% im Jahr 2025 auf voraussichtlich knapp 30% im Jahr 2035 steigen. Auch die Kernenergie rücke wieder stärker in den Fokus, weil viele Länder nach verlässlichen und emissionsarmen Stromquellen suchten. Zur Jahresmitte seien in 17 Ländern fast 90 GW neuer Kernkraftkapazität im Bau gewesen. Das sei der höchste Stand seit mehr als 35 Jahren. Über 50 Länder würden Pläne oder Ziele für den Ausbau der Kernenergie verfolgen. Im Stated Policies Scenario (STEPS) der IEA steige die weltweite Kernkraftkapazität von 421 GW im Jahr 2025 auf 592 GW im Jahr 2035, womit sich ihr Anteil an der Stromerzeugung leicht von 9% auf 10% erhöhe. Beim Öl sei das Bild weniger eindeutig. Im STEPS-Szenario erreiche die Öl-Nachfrage bis 2030 ein Plateau bei rund 103 Millionen Barrel pro Tag und gehe danach langsam zurück. Im Straßenverkehr sinke der Verbrauch bis 2035 um 5%, da die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen steigen würden. Die Nachfrage aus der Luftfahrt und petrochemischen Industrie steige dagegen um 25% beziehungsweise 17%. Sollten die Versorgungsrisiken anhalten und die Länder entschlossener reagieren, könnte der Ölverbrauch bis zum Jahr 2035 um mehr als 4 Millionen Barrel pro Tag unter dem Wert dieses Szenarios liegen. Zusammen würden diese Zahlen zeigen, dass der Energieschock von 2026 die Kapitalallokation zwischen Ölförderung, Elektrifizierung und Kernenergie neu ordnen könnte. (Ausgabe vom 20.11.2026)

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