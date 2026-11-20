Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will das Handelsabkommen mit den USA beim nächsten Treffen mit Donald Trump unter Dach und Fach bringen. Nach ihrem rund 20-minütigen Gespräch mit Trump am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen (Mittwoch, 18.11.2026) sagte sie, man sei „very far along“. Bloomberg titelte am Freitag (20.11.2026), Trump sehe die USA nahe an einem Deal mit Mexiko, bei Kanada weniger. Für Anleger geht es um die Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium und damit um die Lieferketten der nordamerikanischen Autoindustrie – ein Thema für die GM Aktie, Ford, Stellantis und die deutschen Autowerte im DAX.
USMCA: Sheinbaum will Zolldeal mit Trump im Dezember – was steht für GM Aktie und Autowerte auf dem Spiel?
Mexiko und die USA verhandeln über niedrigere Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium, Kanada bleibt außen vor. Nach dem Treffen in Shenzhen peilt Präsidentin Sheinbaum einen Abschluss im Dezember an. Was das für die USMCA-Lieferketten und Autoaktien bedeutet.
USMCA
Wie weit sind die Verhandlungen?
Der Handelspakt USMCA gilt weiter, ist aber seit Juli ein Provisorium: Die USA lehnten damals die Verlängerung um 16 Jahre bis 2042 ab, seither wird jährlich überprüft.
Mexiko und Kanada unterstützen die Verlängerung, die USA verhandeln getrennt mit beiden Ländern. Mit Mexiko gab es laut Mexikos Wirtschaftsminister und Chefunterhändler Marcelo Ebrard 56 bilaterale technische Treffen; die Beziehung der Präsidenten nannte er „warm“ und „respectful“. Sheinbaum erklärte laut Reuters, es gebe Fortschritte bei den Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium, ohne Details zu nennen. Beim nächsten Treffen – dem G20-Gipfel im Dezember in Florida (Mexico News Daily nennt Mar-a-Lago, Reuters Miami) – wolle sie einen Abschluss erreichen. Einen Termin nennt keine der gelesenen Quellen.
Wie zuversichtlich Washington ist, bleibt offen: In den gelesenen November-Quellen äußert sich Trump nicht. Im Oktober hatte er laut EFE gesagt, die USA seien „very close“ an einer Einigung mit Mexiko. Im November drohte er laut Mexico News Daily mit einer Verdopplung der Zölle auf mexikanische Waren, falls Mexiko eine Migrantenkarawane in Chiapas nicht stoppe; ob das bei den Gesprächen eine Rolle spielt, ist unklar.
|Frage
|Stand
|USMCA
|gilt weiter; USA lehnten am 1. Juli Verlängerung bis 2042 ab, jährliche Überprüfung
|Mexiko
|56 technische Treffen; Ziel: weniger Zölle auf Autos, Stahl, Aluminium
|Kanada
|getrennte Gespräche; Premier Carney will nur Deal mit tragfähigem Autosektor (CBC, über Rio Times)
|Nächster Termin
|G20-Gipfel in Florida im Dezember, Datum offen
Zollsätze nennen die gelesenen November-Quellen nicht; ein Oktober-Artikel nannte 50 % auf Stahl/Aluminium und 25 % auf Autos ohne Quelle – nicht bestätigt.
Quelle: Reuters, Mexico News Daily, Rio Times, Latin Times
Börse
Was bedeutet das für GM Aktie, Autowerte und den Peso?
Die Quellen nennen keine Unternehmen und keine Kursreaktionen; Peso-Kurse waren nicht belastbar belegt. Die Autoindustrie ist dennoch der größte Hebel: Fahrzeuge und Teile überqueren die Grenzen mehrfach, jede Zollstufe verteuert die Lieferkette. Eine Einigung mit Mexiko könnte die Kosten für US-Hersteller wie die GM Aktie und für Importeure verringern; eine Eskalation oder ein Scheitern würde sie belasten. Auch Stahl- und Aluminiumwerte hängen am Ergebnis. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Häufige Fragen zu USMCA und Mexiko-Zöllen
Ist ein Handelsdeal mit Mexiko beschlossen? Nein. Sheinbaum sagt, man sei weit, will aber erst beim nächsten Treffen mit Trump abschließen.
Wann ist das nächste Treffen? Im Dezember beim G20-Gipfel in Florida; ein genaues Datum nennen die Quellen nicht.
Gilt der USMCA noch? Ja. Die USA haben im Juli die Verlängerung abgelehnt, der Pakt läuft mit jährlichen Überprüfungen weiter.
Welche Aktien sind betroffen? Mittelbar Autowerte wie die GM Aktie, Ford, Stellantis und deutsche Hersteller sowie Stahl- und Aluminiumwerte – Einschätzung der Redaktion.
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