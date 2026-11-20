Mexiko und Kanada unterstützen die Verlängerung, die USA verhandeln getrennt mit beiden Ländern. Mit Mexiko gab es laut Mexikos Wirtschaftsminister und Chefunterhändler Marcelo Ebrard 56 bilaterale technische Treffen; die Beziehung der Präsidenten nannte er „warm“ und „respectful“. Sheinbaum erklärte laut Reuters, es gebe Fortschritte bei den Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium, ohne Details zu nennen. Beim nächsten Treffen – dem G20-Gipfel im Dezember in Florida (Mexico News Daily nennt Mar-a-Lago, Reuters Miami) – wolle sie einen Abschluss erreichen. Einen Termin nennt keine der gelesenen Quellen.

Wie zuversichtlich Washington ist, bleibt offen: In den gelesenen November-Quellen äußert sich Trump nicht. Im Oktober hatte er laut EFE gesagt, die USA seien „very close“ an einer Einigung mit Mexiko. Im November drohte er laut Mexico News Daily mit einer Verdopplung der Zölle auf mexikanische Waren, falls Mexiko eine Migrantenkarawane in Chiapas nicht stoppe; ob das bei den Gesprächen eine Rolle spielt, ist unklar.