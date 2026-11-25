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USA und China – die Mauer zwischen den KI-Systemen wächst

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 11:35 2 Min. Julius Bär Holding

Jensen Huang kehrt an die NVIDIA-Spitze zurück, während die USA und China um den Zugang zu KI-Chips ringen.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang präsentiert Spectrum-X Ethernet, GTC Berlin 2026

Jensen Huang ist zurück. Er war bislang ein Verfechter des offenen Handels mit KI-Modellen und -Hardware zwischen den USA und China, doch die Mauer zwischen den beiden Ländern wird immer höher, beobachtet Enrico Chinello, Next Generation Research Analyst bei Julius Bär: Jede Geschichte brauche einen guten Plot Twist, und die Welt der KI bilde da keine Ausnahme. Den neuesten Twist habe am Montag NVIDIA geliefert, dessen Vorstand Jensen Huang am 23. November einstimmig wieder als CEO eingesetzt habe – elf Tage, nachdem er zurückgetreten sei. Bemerkenswert sei vor allem, dass die Entscheidung zur Wiedereinsetzung von Huang laut Medienberichten auf Eingaben des Weißen Hauses und der US-Regierung zurückgegangen sei. Nach Chinellos Ansicht bestätige dieses Vorgehen, dass Washington NVIDIA eher als strategischen Aktivposten denn als bloßes börsennotiertes Unternehmen betrachte und dass sich die KI-Rivalität zwischen den USA und China immer mehr zu einem Wettstreit um den Zugang zu Rechenleistung entwickle. Auf US-Seite habe das Handelsministerium am 16. November eine Verordnung erlassen, wonach der Zugang zu amerikanischen Chips einer Lizenzpflicht unterliege, wodurch chinesischen Unternehmen die Nutzung dieser Technologie – sei es direkt oder über Mietverträge mit Dritten – im Wesentlichen verwehrt werde. Auf chinesischer Seite scheine es Bestrebungen zu geben, die heimischen Chiphersteller anzuspornen, ihre Anstrengungen zu verstärken und zu versuchen, die Lücke zu ihren US-Konkurrenten so schnell wie möglich zu schließen. Diese Dynamik – Washingtons Bestreben, amerikanische Technologie zu schützen, und Pekings Wunsch, eigene Chip-Fertigungskapazitäten aufzubauen – habe sich besonders deutlich bei der jüngsten Aufhebung eines 7-Milliarden-US-Dollar-Deals zwischen Tencent Holdings und Oracle gezeigt. Presseberichten zufolge scheine die US-Regierung Druck auf Oracle ausgeübt zu haben, von dem Geschäft zurückzutreten, um den Zugang ausländischer Unternehmen zu hochmodernen Chips einzuschränken. Die chinesische Regierung wiederum habe Tencent offenbar dazu gedrängt, sich an einheimische Rechenleistungsanbieter zu wenden, um die eigenen Kapazitäten im Land zu stärken. Vor dem Hintergrund dieser sich entwickelnden Dynamik und angesichts der Tatsache, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen sei, sei das wahrscheinliche Ergebnis, dass beide Länder ihre heimischen KI-Ökosysteme weiter vorantreiben würden, wobei es nur begrenzte Wechselwirkungen geben werde. Inmitten dieser Entwicklung könnten Rechenzentrumsentwickler in Südostasien das Nachsehen haben. Aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet glaube Chinello jedoch nicht, dass die Aussichten für die Nachfrage nach KI-Lösungen oder die Höhe der Investitionen in das Ökosystem durch das US-China-Duopol wesentlich beeinträchtigt werden könnten. Daher bleibe Chinello gegenüber Cloud Computing und KI konstruktiv eingestellt, sehe jedoch ein steigendes geopolitisches Risiko für jene Teile der Nachfrage und Kapazität, die auf grenzüberschreitenden Zugang zu Rechenleistung angewiesen seien.

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