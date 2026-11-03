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USA: ISM PMI - Die US-Industrie dürfte die Wahl kaum beeinflussen

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:37 3 Min. NORD LB

Die zweite Hälfte der zweiten Amtszeit von Donald Trump wird nicht langweilig!

Die aktuelle Berichterstattung rund um die zeitnah anstehenden Zwischenwahlen in den USA scheint den dortigen Einkaufsmanagern eher wenig anzuhaben, so die NORD LB. Egal, wie der Wahlausgang ausfalle, so sei dies doch immerhin ein nicht unerheblicher Faktor für Unsicherheit in Bezug auf das eigene wirtschaftliche Handeln. Die Befragung der produzierenden Unternehmen für den Oktober zeige jedenfalls einen Anstieg auf 55,5 Punkte und signalisiere folglich eine verbesserte Stimmung. Die Unterkomponenten dieser Befragung würden auch nicht auf ein baldiges Nachlassen dieser positiven Dynamik hindeuten. So dürfte besonders erfreulich sein, dass die leicht in die Zukunft schauenden Auftragskomponenten sogar noch hätten zulegen können. Die „New Orders“ seien demnach ebenfalls auf 55,5 Punkte und die Auslandsaufträge auf 51,2 gestiegen. Auch die Auslastung der Betriebe habe im letzten Monat weiter angezogen, der tatsächlich erzielte Output habe nämlich sogar noch um 2,8 Punkte auf 59,0 ansteigen können. In der Industrie scheine es auf hoher Flugebene jedenfalls zu brummen. Die verbalen Rückmeldungen würden allerdings ein differenzierteres Bild liefern. Wo quantitative Daten nur die halbe Wahrheit erzählen würden, würden die qualitativen verbalen Rückmeldungen helfen, wo der Schuh drücke. Die Gestaltung der Wirtschaftspolitik laste in vielen Unternehmen auf dem Geschäft, Kunden würden oft nur noch sehr kurzfristig planen. Gestiegene Dieselpreise und der Fachkräftemangel bei Berufskraftfahrern würden mittlerweile auch in hohem Maße das Branchencluster der Nahrungs-, Getränke- und Tabakunternehmen beeinflussen. Daran würden offenkundig die Prices Paid wenig ändern, welche nur marginal auf 75,2 Punkte zurückgefallen seien. Die Maschinenbauer würden sich derweil die Finger wund arbeiten und hätten Mühe, den Ansturm an Aufträgen zu bewältigen. Dies verlängere mancherorts deutlich die Lieferzeiten und treibe letztlich auch die Preise. Zwei Buchstaben seien für Letzteres ganz besonders relevant: KI. Unter der Headline-Rate komme also ein etwas anderes Bild zum Vorschein. Würden die Daten helfen, den Wahlkampf in den USA zu beeinflussen? Dass es den produzierenden Unternehmen in Summe gut gehe, dürfte auf der Haben-Seite stehen. Wie bereits angedeutet, helfe der Boom in wenigen Wirtschaftszweigen allerdings nicht der breiten Masse an Unternehmen. Der wichtige Bausektor, welcher erst am kommenden Mittwoch in der Dienstleistungsbefragung zu erwarten sei, bilde dieses Dilemma derzeit besonders gut ab. Während die Konstruktion von Rechenzentren ein lukratives Geschäft darstelle, sehe es bei der Nachfrage nach Wohnraum aufgrund der Zinsentwicklung eher mau aus. Die Lebenshaltungskosten, Ursprung des hohen Zinsniveaus, seien wohl auch das drängendste Thema in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten und könnten morgen das Pendel sogar zum Umschwingen bringen. Fazit: Die gemeldeten Daten zur Befragung der US-Industrie würden mit 55,5 Punkten robust und deutlich positiver als im Vormonat ausfallen. Ins Auge würden hierbei die bessere Auslastung der Unternehmen, die dickeren Auftragsbücher und die leicht rückläufigen Preise fallen. Dass sich die in Summe positiven Rückmeldungen der Einkaufsmanager auch günstig auf die morgigen Zwischenwahlen auswirken würden, dürfe an dieser Stelle allerdings bezweifelt werden. Viele Unternehmen würden nämlich unter anderem zu hohe Kraftstoffpreise beklagen - ein Hinweis auf das drängende Problem der Inflation und dem damit verbundenen Zinsanstieg. Gut möglich also, dass die Wähler ihrem Ärger an der Wahlurne Luft machen könnten und sich die Mehrheitsverhältnisse auf dem Capitol Hill ändern. So oder so werde die zweite Hälfte der zweiten Amtszeit von Donald Trump sicherlich nicht langweilig!

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