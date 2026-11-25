Der PCE-Preisdeflator in den Vereinigten Staaten legte im Oktober um 0,3% M/M zu, so die NORD LB.
USA: Die Daten zum Konsum der privaten Haushalte bleiben im Fokus
Hohe Inflation bleibt h ein Problem
Die für die US-Geldpolitiker besonders wichtige Kernrate dieses Preisindexes sei – sozusagen im Gleichschritt – ebenfalls um 0,3% M/M angestiegen. Damit würden die Jahresraten der zwei Zeitreihen nun bei 3,8% bzw. 3,3% notieren. Inflation sei in den USA also noch ein Problem. Dieses insgesamt schwierige Preisumfeld sollte sich frühestens im November etwas entspannter präsentieren können.
Nominal hätten sich die privaten Konsumausgaben in den USA im Oktober ebenfalls um 0,3% M/M erhöht. Die persönlichen Einkommen hätten mit diesem Zuwachs mehr als Schritt halten können und seien um sehr beachtliche 0,7% M/M gestiegen. Real habe sich beim Konsum damit lediglich eine Veränderungsrate von 0,0% M/M gezeigt. Die privaten Haushalte würden folglich weiterhin mit den steigenden Preisen kämpfen, was der Konsumentenstimmung in der Summe natürlich nicht zuträglich sei. Die Angaben im jüngsten US-Arbeitsmarktbericht würden für Oktober einen Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 3,1% Y/Y offenbaren. In diesem Umfeld hätten sich viele Verbraucher zur Finanzierung ihrer Konsumwünsche sicherlich auch auf Gewinne am Aktienmarkt verlassen. Angesichts der zuletzt recht turbulenten Bewegungen auf dem globalen Börsenparkett dürfte an dieser Stelle aber doch zumindest die Unsicherheit bezüglich der Zukunft gestiegen sein, was sicherlich nicht hilfreich sei.
Neben dem Boom der Investitionen durch KI sei der private Konsum der US-Bürger bisher eine tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft gewesen. Im neuen Jahr werde von den internationalen Finanzmärkten sehr genau zu beobachten sein, ob Claude & Co. zunehmend Beschäftigte aus ihren Jobs drängen würden. Dies wäre natürlich eine für die Konsumentenstimmung im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten belastende Entwicklung.
Die sich inzwischen recht klar abzeichnenden Entwicklungen bei den Energiepreisen würden ab November immerhin zu Entlastungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront in den USA führen. Die Notenbank in Washington habe sich derzeit aber klar der Aufgabe der Inflationsbekämpfung verschrieben. Insofern dürfte die Fed das Jahr 2026 wohl mit einer weiteren Leitzinsanhebung beenden wollen. Angesichts der jüngsten Turbulenzen an den Börsen sollte man sich im FOMC eher auf einen kleinen Zinsschritt einigen können. Im Jahr 2027 würden die Karten dann neu gemischt.
Fazit: Der PCE-Deflator habe im Berichtsmonat Oktober um 0,3% M/M zugelegt. Die Kernrate dieser Zeitreihe sei am aktuellen Rand ebenfalls um 0,3% M/M gestiegen. Die hohe Inflation bleibe also noch ein Problem und stelle die privaten Haushalte im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten mit Blick auf ihre Konsumpläne vor gewisse Herausforderungen. Ab November sollten sich aber erste Entspannungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront in den USA zeigen.
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