Nominal hätten sich die privaten Konsumausgaben in den USA im Oktober ebenfalls um 0,3% M/M erhöht. Die persönlichen Einkommen hätten mit diesem Zuwachs mehr als Schritt halten können und seien um sehr beachtliche 0,7% M/M gestiegen. Real habe sich beim Konsum damit lediglich eine Veränderungsrate von 0,0% M/M gezeigt. Die privaten Haushalte würden folglich weiterhin mit den steigenden Preisen kämpfen, was der Konsumentenstimmung in der Summe natürlich nicht zuträglich sei. Die Angaben im jüngsten US-Arbeitsmarktbericht würden für Oktober einen Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 3,1% Y/Y offenbaren. In diesem Umfeld hätten sich viele Verbraucher zur Finanzierung ihrer Konsumwünsche sicherlich auch auf Gewinne am Aktienmarkt verlassen. Angesichts der zuletzt recht turbulenten Bewegungen auf dem globalen Börsenparkett dürfte an dieser Stelle aber doch zumindest die Unsicherheit bezüglich der Zukunft gestiegen sein, was sicherlich nicht hilfreich sei.