USA: Blaue Welle überrollt Trumps Republikaner

Trump werde zwar voraussichtlich weiterhin gegen Gesetzesinitiativen der Demokraten sein Veto einlegen können. Doch das Ausmaß der Verluste für das MAGA-Lager könnte Trumps Kontrolle über die Republikanische Partei lockern und den Weg für mehr parteiübergreifende Zusammenarbeit ebnen. Eine Schlüsselfrage sei nun, ob sich die Demokraten nach links bewegen oder sich auf die politische Mitte konzentrieren würden, um die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 zu gewinnen.