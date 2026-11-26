Der Supreme Court hat am 20.02.2026 entschieden, dass das Notstandsgesetz IEEPA keine weitreichenden Einfuhrzölle erlaubt. Zölle auf anderer Rechtsgrundlage hat das Gericht laut Haufe nicht entschieden. Weiter gelten laut Börsen-Zeitung vom 23.02.2026 die Zölle nach Section 232 – darunter Aluminium, Stahl, Autos und Autoteile, Kupfer, Halbleiter, Nutzfahrzeuge und Holz. Trump kündigte nach dem Urteil einen weltweiten Zoll zunächst von 10, kurz darauf von 15 Prozent an; laut Haufe darf dieser nur 150 Tage gelten, außer der Kongress stimmt zu.

Die Börsen-Zeitung zitiert den Anwalt Tobias Zuber (Noerr): „Die Rechtsgrundlage IEEPA ist weggefallen, die konfrontative US-Zollpolitik bleibt.“ Die neuen Pläne vom 26.11.2026 passen zu diesem Befund: Washington baut das Zollregime auf eine neue Grundlage um.