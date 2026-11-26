Die US-Zölle bleiben ein Dauerthema für den DAX: Die US-Regierung hat sich laut Dow Jones Newswires vom 26.11.2026 zu geplanten neuen Zöllen geäußert, die die früheren ersetzen, nicht ergänzen sollen. Sie sollen „frühestens im Januar“ in Kraft treten, nach Ablauf einer Stellungnahmefrist für die betroffenen Branchen. Sätze, Rechtsgrundlage und genaues Datum nennt die Meldung nicht. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag um 10:40 Uhr bei 25.237,57 Punkten, ein Plus von 2,2 Prozent – getrieben von der Erholung der Techwerte, nicht von Zollnachrichten.
US-Zölle: Neue Zölle frühestens im Januar – wie viel Zollrisiko steckt noch im DAX?
Die US-Regierung will neue Zölle einführen, die die früheren ersetzen sollen – frühestens im Januar. Was nach dem Supreme-Court-Urteil gilt, was offen ist und welche Autoaktien und Industriewerte Anleger beobachten.
Stand der US-Zollpolitik
Was gilt bei den US-Zöllen nach dem Supreme-Court-Urteil?
Der Supreme Court hat am 20.02.2026 entschieden, dass das Notstandsgesetz IEEPA keine weitreichenden Einfuhrzölle erlaubt. Zölle auf anderer Rechtsgrundlage hat das Gericht laut Haufe nicht entschieden. Weiter gelten laut Börsen-Zeitung vom 23.02.2026 die Zölle nach Section 232 – darunter Aluminium, Stahl, Autos und Autoteile, Kupfer, Halbleiter, Nutzfahrzeuge und Holz. Trump kündigte nach dem Urteil einen weltweiten Zoll zunächst von 10, kurz darauf von 15 Prozent an; laut Haufe darf dieser nur 150 Tage gelten, außer der Kongress stimmt zu.
Die Börsen-Zeitung zitiert den Anwalt Tobias Zuber (Noerr): „Die Rechtsgrundlage IEEPA ist weggefallen, die konfrontative US-Zollpolitik bleibt.“ Die neuen Pläne vom 26.11.2026 passen zu diesem Befund: Washington baut das Zollregime auf eine neue Grundlage um.
|Punkt
|Stand laut Quellen
|Neue Zölle
|ersetzen frühere Zölle, frühestens ab Januar nach Stellungnahmefrist (Dow Jones, 26.11.2026)
|IEEPA-Zölle
|Supreme Court am 20.02.2026: keine Grundlage für weitreichende Einfuhrzölle
|Section-232-Zölle
|gelten weiter, u. a. Stahl, Aluminium, Autos, Kupfer, Halbleiter
|EU-Importe
|laut EU-Kommissionssprecherin im August 2026 meist 10 % erhoben; Turnberry-Deal sieht Obergrenze von 15 % vor
|Stahl und Aluminium
|laut BDI 50 % ohne Lösung (ZDF, 21.08.2026)
Quelle: Börsen-Zeitung 23.02.2026, ZDF 21.08.2026, Dow Jones 26.11.2026
Betroffene Branchen
Welche Aktien sind von den US-Zöllen betroffen?
Am stärksten im Fokus stehen exportabhängige Branchen. Bei Autoaktien nannte der Branchenverband VDA 15 Prozent für Pkw und Teile eine „spürbare Herausforderung“ (ZDF, 21.08.2026); vor der Amtszeit Trumps lag der Satz bei 2,5 Prozent. Für Nutzfahrzeuge gelten laut VDA sehr hohe zusätzliche Zölle, für Lkw 25 Prozent. Stahl- und Aluminiumhersteller sind mit 50 Prozent betroffen, Maschinenbauer über Vorprodukte. Pharma-Generika und Wirkstoffe sind laut ZDF ausgenommen.
Am Vormittag des 26.11.2026 gewannen Autoaktien nach Dow Jones im europäischen Branchenindex 2,8 Prozent, Rüstungswerte 3,5 Prozent. Die Kommentatoren führen die Erholung auf Technologiewerte zurück; Commerzbank-Experten nannten laut Dow Jones und Ariva neue Zollrisiken als einen von mehreren Gründen für die Verkäufe der Vortage – neben Zweifeln an der Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms und steigenden Finanzierungskosten. Einzelne Autowerte nennen die Meldungen nicht.
Rückerstattung
Gibt es Geld zurück für gezahlte US-Zölle?
Das Gericht machte laut Börsen-Zeitung keine Vorgaben zum Erstattungsverfahren. Möglich ist demnach, dass Erstattungen mit künftigen Zöllen verrechnet werden. Der Anwalt Christoph Seibt (Freshfields) rechnet mit einem „möglicherweise langwierigen Erstattungsprozess“ und Gerichtsstreitigkeiten. Für Unternehmen wie Autohersteller und Zulieferer könnten Rückzahlungen die Bilanz entlasten; ob und wann das geschieht, ist offen.
Termine
Worauf sollten Anleger bei den US-Zöllen jetzt achten?
Beobachtenswert sind die Veröffentlichung der Details durch die US-Regierung, die Länge der Stellungnahmefrist und die Reaktion der EU. Hinzu kommt der Handelsplatz: Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln am Freitag verkürzt; US-Reaktionen auf Zollmeldungen zeigen sich also erst später. Einschätzung der Redaktion: Solange Sätze und Termine fehlen, bleibt das Zollrisiko für Exportwerte ein Unsicherheitsfaktor, aber kein berechenbarer Kurstreiber.
Häufige Fragen
FAQ zu den US-Zöllen
Wann treten die neuen US-Zölle in Kraft? Frühestens im Januar, nach Ablauf einer Stellungnahmefrist für die betroffenen Branchen (Dow Jones, 26.11.2026). Ein genaues Datum nennt die Meldung nicht.
Gelten noch die alten Trump-Zölle? Die IEEPA-Zölle hat der Supreme Court am 20.02.2026 für unzulässig erklärt; Section-232-Zölle gelten weiter.
Welche Aktien trifft es besonders? Genannt werden Autohersteller und Zulieferer, Stahl- und Aluminiumproduzenten sowie Maschinenbauer; genaue Betroffenheit hängt von den neuen Sätzen ab.
Wie reagiert der DAX? Am 26.11.2026 stieg er um 10:40 Uhr um 2,2 Prozent auf 25.237,57 Punkte, laut Berichten wegen der Techwerte.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.