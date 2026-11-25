US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefragt: Die Rendite der zehnjährigen Treasury fiel laut Trading Economics auf 4,87 Prozent nach 4,93 Prozent am Vortag, die der Zweijährigen auf 4,64 Prozent, die der Dreißigjährigen auf 5,27 Prozent. Eine Uhrzeit weist die Quelle nicht aus; es handelt sich um den Tagesstand vom 25. November 2026.
US-Zinskurve: Zweijährige bei 4,64, Zehnjährige bei 4,87, Dreißigjährige bei 5,27 Prozent – wie viel Fed-Erhöhung steckt in der Kurve?
Die US-Treasury-Renditen geben am 25. November auf breiter Front um rund 6 Basispunkte nach. Warum die Zinskurve zwischen Zwei- und Zehnjährigen nur 23 Basispunkte misst, was der Markt für den 9. Dezember einpreist und worauf Anleger vor Thanksgiving achten.
Das Besondere an der US-Zinskurve ist ihre Form: Zwischen zwei und zehn Jahren Laufzeit liegen nur 23 Basispunkte, zwischen zehn und dreißig Jahren 40. Die Kurve ist also flach, aber nicht invers – und sie liegt auf hohem Niveau: Die Zehnjährige rentiert 87 Basispunkte höher als vor einem Jahr.
Zahlen im Überblick
Wie sieht die US-Zinskurve heute aus?
Die Zinskurve verbindet die Renditen von Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeit. Normalerweise verlangen Anleger für längere Bindung mehr Rendite. Ist die Kurve flach, wird dieser Aufschlag klein; ist sie invers, liegt die Kurzfrist-Rendite über der Langfrist-Rendite.
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|2 Jahre
|4,64 %
|−5,8 Bp
|−11 Bp
|5 Jahre
|4,67 %
|−6,9 Bp
|−16 Bp
|7 Jahre
|4,75 %
|−6,5 Bp
|–
|10 Jahre
|4,87 %
|−6,4 Bp
|−13 Bp
|30 Jahre
|5,27 %
|−5,7 Bp
|−4 Bp
Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte. Tagesänderungen aus den Prozentpunkt-Angaben der Quelle umgerechnet.
Quelle: Trading Economics, Stand 25.11.2026, keine Uhrzeit ausgewiesen
Auffällig: Die Zweijährige liegt mit 4,64 Prozent 64 Basispunkte über dem aktuellen Leitzins von 4,00 Prozent (Trading Economics, Stand Oktober 2026). Der Markt rechnet also fest mit höheren Leitzinsen. Der Abstand zur zehnjährigen Bundesanleihe (3,23 Prozent) beträgt rund 164 Basispunkte.
Wie viel Fed-Zinserhöhung ist im Markt eingepreist?
Laut Trading Economics preist der Markt für die Sitzung am 9. Dezember mit rund 96 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein; eine halbe Prozentmarke wurde zuletzt ausgepreist. Für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Schritts nach dieser Quelle bei etwa 59 Prozent (Meldung vom 24. November). John Williams, Präsident der New Yorker Fed, sagte am Montag, die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation zügig auf 2 Prozent zu bringen: „There is still work to do to get that done.“
Das erklärt die Zweijährige: Sie ist die Rendite, die am stärksten auf Leitzinserwartungen reagiert. Die Zehn- und Dreißigjährigen spiegeln dagegen zusätzlich Wachstum, Inflation und die Staatsverschuldung. Dass sie nicht stärker steigen, passt zu einem Markt, der weitere Straffungen einpreist, aber nicht mit dauerhaft höherer Inflation rechnet. Diese Lesart ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Das große Bild
Warum fallen die Renditen auf breiter Front?
Alle Laufzeiten gaben heute um rund 6 Basispunkte nach – ein Gleichlauf, der eher auf Nachfrage nach sicheren Anlagen als auf eine neue Zinsfantasie hindeutet. Zuletzt stützten Verluste bei KI-nahen Aktien und eine geringere Risikobereitschaft die Nachfrage nach Treasuries. Der Termin-Druck ist hoch: Heute stehen laut Medienberichten die Inflationsdaten PCE sowie eine Auktion siebenjähriger Treasuries an, bevor am Donnerstag Thanksgiving die Märkte in den USA ruhen lässt.
Flache Kurve auf hohem Niveau
Zwei Jahre 4,64 Prozent, zehn Jahre 4,87 Prozent: Anleger bekommen für den Sprung auf die Zehnjährige nur 23 Basispunkte mehr.
Langer Zins als Preis für Staatsschulden
Die Dreißigjährige bei 5,27 Prozent liegt 40 Basispunkte über der Zehnjährigen – der Preis für lange Laufzeit und hohe Emissionsmengen.
Dollar-Zins gegen Euro-Zins
Wer im Euroraum investiert, vergleicht rund 4,87 Prozent in Dollar mit 3,23 Prozent in Euro – ohne Währungsrisiko ist das nicht zu haben.
Was bedeutet die US-Zinskurve für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für US-Unternehmen und Hausbesitzer ist die Zehnjährige Maßstab für Finanzierungskosten; für Aktienanleger ist ein Treasury-Zins von knapp 5 Prozent eine hohe Messlatte für Bewertungen. Wer in US-Staatsanleihen investiert, trägt als Euro-Anleger zusätzlich das Währungsrisiko. Anleihe-ETFs auf Treasuries schwanken stärker, je länger die Duration ist – das ist die Kennzahl, die angibt, wie stark der Kurs bei einer Renditeänderung reagiert.
Was beobachten Anleger jetzt?
Im Fokus stehen die PCE-Daten, die Auktion siebenjähriger Treasuries, die dünne Liquidität rund um Thanksgiving und dann die Fed am 9. Dezember. Die Angaben zu PCE-Termin und Auktion stammen aus Medienberichten und sollten gegen den offiziellen Kalender geprüft werden; zu den Handelszeiten am Thanksgiving-Wochenende gibt der SIFMA-Kalender Auskunft.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics 4,87 Prozent am 25. November 2026 (Tagesstand ohne Uhrzeit).
Was bedeutet eine flache Zinskurve? Der Abstand zwischen kurz- und langlaufenden Renditen ist klein; Anleger werden für längere Bindung kaum zusätzlich vergütet.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom aktuellen Kurs ab.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen? Zinsänderungs- und Währungsrisiko; das Ausfallrisiko gilt als gering.
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