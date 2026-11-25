Laut Trading Economics preist der Markt für die Sitzung am 9. Dezember mit rund 96 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein; eine halbe Prozentmarke wurde zuletzt ausgepreist. Für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Schritts nach dieser Quelle bei etwa 59 Prozent (Meldung vom 24. November). John Williams, Präsident der New Yorker Fed, sagte am Montag, die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation zügig auf 2 Prozent zu bringen: „There is still work to do to get that done.“

Das erklärt die Zweijährige: Sie ist die Rendite, die am stärksten auf Leitzinserwartungen reagiert. Die Zehn- und Dreißigjährigen spiegeln dagegen zusätzlich Wachstum, Inflation und die Staatsverschuldung. Dass sie nicht stärker steigen, passt zu einem Markt, der weitere Straffungen einpreist, aber nicht mit dauerhaft höherer Inflation rechnet. Diese Lesart ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.