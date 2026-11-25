Wie stark wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal? Um 4,3 Prozent annualisiert, laut zweiter Schätzung (erste: 3,4 Prozent).

Wie reagierten die Märkte? Laut dpa-AFX (16:55 Uhr MEZ) lag der S&P 500 bei 6.999 Punkten, minus 2,8 Prozent.

Warum belasten gute Daten die Aktien? Sie könnten wegen der hohen Inflation steigende Leitzinsen begünstigen (dpa-AFX).

Wann hat die US-Börse zu? Am Donnerstag wegen Thanksgiving, am Freitag ist der Handel verkürzt.