Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 mit einer annualisierten Rate von 4,3 Prozent gewachsen – deutlich stärker als in der ersten Schätzung (3,4 Prozent) und als von Volkswirten erwartet (3,5 Prozent). Das meldete das Handelsministerium am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ (dpa-AFX). Die Börse feierte das nicht: Der S&P 500 lag laut dpa-AFX-Roundup (16:55 Uhr MEZ, 10:55 Uhr New Yorker Zeit) bei 6.999 Punkten, minus 2,8 Prozent; der Nasdaq 100 verlor 4,3 Prozent auf 25.088 Punkte, der Dow Jones 1,8 Prozent auf 49.139 Punkte. Der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX, 17:53 Uhr).
US-Wirtschaft: BIP wächst im dritten Quartal mit 4,3 Prozent – warum stützen gute Daten den S&P 500 nicht?
Die zweite BIP-Schätzung liegt deutlich über der ersten, Arbeitsmarkt und Einkommen überraschen positiv – doch die Wall Street fällt. Zahlen, Einordnung und was Anleger bis zur Fed-Sitzung beobachten.
US-Konjunktur
Wie stark wächst die US-Wirtschaft wirklich?
Die Aufwärtsrevision geht laut dpa-AFX vor allem auf höhere Investitionen und Konsumausgaben zurück. Im zweiten Quartal waren es 2,2 Prozent. Weitere Daten vom Mittwoch (dpa-AFX): Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf 189.000, 13.000 weniger als in der Vorwoche und unter den erwarteten 200.000. Die persönlichen Einkommen stiegen im Oktober um 0,7 Prozent (Prognose 0,4 Prozent). Nur die Aufträge für langlebige Güter enttäuschten: plus 0,2 Prozent im Oktober statt der erwarteten 0,7 Prozent, bei einer Vormonatszahl von plus 2,0 Prozent.
|Kennzahl
|Ergebnis
|Prognose
|BIP Q3 (zweite Schätzung, annualisiert)
|+4,3 %
|+3,5 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe
|189.000
|200.000
|Persönliche Einkommen Oktober
|+0,7 %
|+0,4 %
|Langlebige Güter Oktober
|+0,2 %
|+0,7 %
Alle Angaben laut dpa-AFX-Konjunkturüberblick (17:00 Uhr) und dpa-AFX 13:46 Uhr; Prognosen laut Volkswirten.
Quelle: dpa-AFX, 25.11.2026
Warum fällt der S&P 500 trotz guter US-Konjunkturdaten?
Nach dem dpa-AFX-Roundup liegt der Grund in der Mischung aus KI-Zweifeln und Zinssorgen: Viele offene Fragen zur Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades ließen Anleger in als sicher geltende Staatsanleihen flüchten, der Dollar legte zu. Die meisten US-Konjunkturdaten fielen besser aus als erwartet; wegen der hohen Inflation könnten sie steigende Leitzinsen begünstigen, was für Unsicherheit sorgte. Nvidia fiel um 7,7 Prozent auf 143,40 Dollar, auch Intel, Micron und Sandisk gaben deutlich nach. Einschätzung der Redaktion: Starke Daten sind für Aktien derzeit nur dann gute Nachrichten, wenn sie keine höheren Zinsen nach sich ziehen; eine Aussage der Fed dazu liegt in den gelesenen Quellen nicht vor.
FAQ: Fragen zum US-Wachstum im dritten Quartal
Wie stark wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal? Um 4,3 Prozent annualisiert, laut zweiter Schätzung (erste: 3,4 Prozent).
Wie reagierten die Märkte? Laut dpa-AFX (16:55 Uhr MEZ) lag der S&P 500 bei 6.999 Punkten, minus 2,8 Prozent.
Warum belasten gute Daten die Aktien? Sie könnten wegen der hohen Inflation steigende Leitzinsen begünstigen (dpa-AFX).
Wann hat die US-Börse zu? Am Donnerstag wegen Thanksgiving, am Freitag ist der Handel verkürzt.
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