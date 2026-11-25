Der Auslöser sind die Kredite hinter dem KI-Ausbau. Robert Cohen, Director of Corporate Credit bei DoubleLine Capital, sagte im Bloomberg Intelligence Credit Edge Podcast (Interview vom 20. November, Bericht vom 25. November), die Spreads der Tech-Anleihen seien die weitesten seit über drei Jahren. Die Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft, die er mit AA einstuft, handelten bei Spreads wie BBB-Unternehmen. Der Raumfahrtkonzern SpaceX habe zwar Investment Grade, handle aber wie Junk, CoreWeave lehne er ab, die Papiere handelten zu notleidenden Renditen. Das sind Einschätzungen eines Marktteilnehmers, keine Bewertung von aktiencheck.de.

Der Gesamtmarkt zeigt, wie breit die Verunsicherung reicht. Laut IG lag der Aufschlag für zehnjährige Amazon-Anleihen ohne Besicherung bei rund 86 Basispunkten, für Qualcomm bei rund 94. Zehnjährige Anleihen mit BB-Rating rentierten im Abstand von 133 Basispunkten zu BBB. Unter Experten gilt: Wenn Tech-Konzerne mit hoher Bonität mehr Aufschlag zahlen müssen, verteuert das neue Anleihen für alle, die sich Geld für Rechenzentren leihen wollen.