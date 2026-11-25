Der Ausverkauf bei KI-Aktien hat den US-Markt für Unternehmensanleihen erreicht: Nach Zahlen, die Fixed Income News Australia am 25. November 2026 veröffentlicht, stieg der Risikoaufschlag für CCC-Anleihen in der Woche bis zum 20. November um 91 Basispunkte auf 1.174 Basispunkte, für B-Anleihen um 63 auf 374 und für Anleihen mit Investment Grade um 10 auf 96 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt; der Aufschlag (Spread) ist die Zusatzrendite, die Anleger gegenüber sicheren Staatsanleihen verlangen.
US-Unternehmensanleihen: CCC-Aufschlag springt um 91 auf 1.174 Basispunkte, Goldman hebt die Spread-Prognosen – reißt der Hochzinsmarkt nach den KI-Aktien jetzt auch am unteren Ende?
Der Kreditmarkt reagiert auf den KI-Ausverkauf: Laut Fixed Income News Australia weiteten sich die Aufschläge für CCC-Anleihen in einer Woche um 91 auf 1.174 Basispunkte, Investment Grade stand bei 96 Basispunkten. DoubleLine-Kreditchef Robert Cohen sagt, Tech-Anleihen seien so billig wie seit über drei Jahren nicht. Was die Spreads über Unternehmensanleihen verraten.
Kreditmarkt am 25. November
Was zeigen die Credit Spreads bei US-Unternehmensanleihen?
Der Spread ist die Preisschild-Zahl für Kreditrisiko. Je höher er ist, desto mehr Risiko sieht der Markt, dass ein Emittent seine Anleihe nicht bedient. Fixed Income News Australia beschreibt die Woche bis zum 20. November als die größte Ausweitung bei Junk Bonds im Jahr 2026, angeführt von CCC-Anleihen, den schwächsten Schuldnern. Seit dem 6. Oktober hat sich der CCC-Aufschlag demnach um 188 Basispunkte ausgeweitet, der Aufschlag für Tech-Unternehmen mit Investment Grade um 30 und der aller Investment-Grade-Anleihen um 16 Basispunkte.
|Ratingklasse
|Aufschlag
|Veränderung in einer Woche
|CCC
|1.174 Bp
|+91 Bp
|B
|374 Bp
|+63 Bp
|BB
|221 Bp
|+39 Bp
|Investment Grade
|96 Bp
|+10 Bp
Basispunkte (Bp), Stand Woche bis 20.11.2026. Die Quelle nennt für den Gesamtindex High Yield widersprüchliche Zahlen (367 Bp bzw. 3,76 Prozent); diese Angabe ist deshalb nicht übernommen.
Quelle: Fixed Income News Australia, 25.11.2026
Andere Quellen zeichnen ein ähnliches, aber nicht identisches Bild. Der Marktanalyst Chris Beauchamp von IG nennt in einem Kommentar vom 25. November für B-Anleihen 367 Basispunkte, ein Plus von 35 und den höchsten Stand seit März, für Investment Grade 93 Basispunkte. Die Abweichungen entstehen vermutlich durch unterschiedliche Stichtage und Indizes; welche Reihe gemeint ist, benennen die Quellen nicht durchgängig. Der IG-Text ist laut eigenem Hinweis eine Marketingmitteilung.
Warum werden Tech-Anleihen am Kreditmarkt billiger?
Der Auslöser sind die Kredite hinter dem KI-Ausbau. Robert Cohen, Director of Corporate Credit bei DoubleLine Capital, sagte im Bloomberg Intelligence Credit Edge Podcast (Interview vom 20. November, Bericht vom 25. November), die Spreads der Tech-Anleihen seien die weitesten seit über drei Jahren. Die Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft, die er mit AA einstuft, handelten bei Spreads wie BBB-Unternehmen. Der Raumfahrtkonzern SpaceX habe zwar Investment Grade, handle aber wie Junk, CoreWeave lehne er ab, die Papiere handelten zu notleidenden Renditen. Das sind Einschätzungen eines Marktteilnehmers, keine Bewertung von aktiencheck.de.
Der Gesamtmarkt zeigt, wie breit die Verunsicherung reicht. Laut IG lag der Aufschlag für zehnjährige Amazon-Anleihen ohne Besicherung bei rund 86 Basispunkten, für Qualcomm bei rund 94. Zehnjährige Anleihen mit BB-Rating rentierten im Abstand von 133 Basispunkten zu BBB. Unter Experten gilt: Wenn Tech-Konzerne mit hoher Bonität mehr Aufschlag zahlen müssen, verteuert das neue Anleihen für alle, die sich Geld für Rechenzentren leihen wollen.
Wie sehen Banken die Spreads bis Ende 2027?
Fixed Income News Australia berichtet, Goldman Sachs habe die Prognosen für Ende 2027 angehoben: für Investment Grade auf 105 Basispunkte nach zuvor 86 und für High Yield auf 410 Basispunkte nach zuvor 316. Das ist die Einschätzung eines Hauses laut zitierter Quelle, ohne Datum der Studie; sie ist keine Prognose von aktiencheck.de und keine Anlageempfehlung. Chris Gunster von Fidelis Capital Partners nennt laut derselben Quelle für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf Fünfjahressicht Werte von 0,65 Prozent für Investment Grade und 3,86 Prozent für High Yield, jeweils über den Durchschnitten von 0,54 und 3,41 Prozent.
Für Anleger heißt das: Höhere Spreads bedeuten höhere Renditechancen, aber auch höhere Ausfallrisiken. Anleihefonds und ETFs, die auf Unternehmensanleihen setzen, können bei weiter steigenden Spreads Kursverluste verbuchen. Wer Anleihen einzelner Emittenten hält, trägt zusätzlich das Risiko, dass der Emittent zahlungsunfähig wird.
Fed-Sitzung im Dezember
Eine geldpolitische Straffung verteuert Kredite; IG nennt eine eingepreiste Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent für eine Erhöhung.
Weitere Spreadbewegung
Ob sich CCC- und B-Aufschläge weiter ausweiten, zeigt, ob der Stress auf schwächere Schuldner übergreift.
Refinanzierung der KI-Schuldner
Neue Anleihen großer Tech-Konzerne gelten als Gradmesser, wie viel Aufschlag der Markt verlangt.
FAQ: Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und Credit Spreads
Was ist ein Credit Spread? Er ist der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe vergleichbarer Laufzeit und wird in Basispunkten angegeben.
Wie hoch ist der CCC-Aufschlag in den USA? Laut Fixed Income News Australia lag er in der Woche bis zum 20. November bei 1.174 Basispunkten, ein Plus von 91 Basispunkten.
Was sind Junk Bonds? So heißen Anleihen unterhalb von Investment Grade (High Yield). Sie zahlen mehr Zinsen, weil das Ausfallrisiko höher ist.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein. Anleger tragen Zinsänderungs-, Emittenten- und Ausfallrisiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
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