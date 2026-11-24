Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist am Dienstag unter die Marke von 4,9 Prozent gefallen und markiert damit den tiefsten Stand seit rund zwei Wochen. Hinter der Bewegung stehen nachgebende Ölpreise, sinkende Inflationserwartungen und ein schwächer als zuvor ausgefallener Einkaufsmanagerindex, wie Trading Economics berichtet. Gleichzeitig rechnet der Markt fest mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.
US-Staatsanleihen: Zehnjährige rutscht unter 4,9 Prozent, Fed-Erhöhung im Dezember zu 97 Prozent eingepreist – Wie viele Zinsschritte stecken im Markt?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt am Dienstag unter 4,9 Prozent, den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Der Markt preist die Fed-Erhöhung im Dezember zu rund 97 Prozent ein, für Januar zu etwa 59 Prozent. Was hinter der Bewegung steckt und welche Termine jetzt zählen.
Stand der Angaben ist Dienstag, 24. November 2026, Redaktionsschluss gegen 16 Uhr MEZ (10 Uhr New Yorker Zeit). Die Quelle für den Tagesstand nennt keine genaue Uhrzeit; wir weisen das deshalb ausdrücklich aus. Für US-Staatsanleihen gilt: Fällt die Rendite, steigen die Kurse der bereits ausgegebenen Papiere. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon, also der feste Zins, den die Anleihe zahlt, sondern die Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Der Rückgang unter 4,9 Prozent ist deshalb eine Kursbewegung nach oben, nicht ein Rückgang der Zinsen, die der Staat auf neue Schulden zahlt.
US-Treasuries im Überblick
Warum fällt die Rendite der zehnjährigen Treasuries unter 4,9 Prozent?
Trading Economics nennt für den Dienstag drei Treiber: fallende Ölpreise, sinkende Inflationserwartungen und eine schwächere Konjunkturstimmung. Der US-Flash-Einkaufsmanagerindex für den Gesamtbereich fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Vier-Monats-Tief; Werte über 50 deuten weiterhin auf Wachstum hin. Dazu kommt die Aktienseite: Die Erholung vom Montag, die nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eingesetzt hatte, verpuffte laut derselben Quelle wegen anhaltender Sorgen um die Investitionen in Künstliche Intelligenz. Das Muster ist bekannt: Wenn Aktien schwanken, fließt Geld in Staatsanleihen, und die Renditen sinken.
Im größeren Bild bleibt das Renditeniveau hoch. Die Zehnjährige lag laut Morningstar und Dow Jones am 10. November um 15 Uhr New Yorker Zeit bei 4,982 Prozent, am 19. November um 15 Uhr bei 5,051 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 5,310 Prozent (5. Oktober 2026), das Tief bei 3,961 Prozent (27. Februar 2026). Reuters beschrieb die Woche bis zum 20. November als größte Wochenbewegung der Zehnjährigen seit April 2025: minus 17 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Anleihen erholen sich also von einem Hoch, aber auf hohem Niveau.
|Datum
|Rendite 10 Jahre
|Anlass
|05.10.2026
|5,310 %
|52-Wochen-Hoch
|10.11.2026
|4,982 %
|Oktober-Inflationsdaten
|19.11.2026
|5,051 %
|vierter Rückgang in Folge
|23.11.2026
|ca. 4,95 %
|Aktienerholung, nachlassende Safe-Haven-Nachfrage
|24.11.2026
|unter 4,90 %
|Ölpreis, PMI, Williams-Rede
Die Tagesangaben für den 23. und 24.11. nennt die Quelle ohne Uhrzeit; es sind Handelsverlaufswerte, keine Schlusskurse.
Quelle: Trading Economics (23./24.11.2026); Morningstar/Dow Jones (10. und 19.11.2026, jeweils 15 Uhr New Yorker Zeit)
Fed und Zinsen
Wie sicher ist die Fed-Erhöhung im Dezember – und was steckt für Januar im Markt?
Der Markt preist nach Angaben von Trading Economics am Dienstag eine Erhöhung der US-Leitzinsen im Dezember zu rund 97 Prozent ein, für Januar zu etwa 59 Prozent. Die Notenbank unter Fed-Chef Warsh hatte im September erstmals seit drei Jahren erhöht und im Oktober stillgehalten; Cook und Hammack stimmten laut dem Bericht von Admiral Markets für einen weiteren Schritt. Der Leitzins liegt nach dieser Quelle bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Das am 18. November veröffentlichte Sitzungsprotokoll zeigt laut ADN, dass fast alle Mitglieder im Dezember ein Plus von 25 Basispunkten erwarten; Waller wäre für 50.
Am Dienstag kam ein weiterer Baustein hinzu: John Williams, Präsident der New Yorker Fed, sagte laut Trading Economics, die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation zeitnah auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen. Die Inflationsdaten geben dem Gewicht: Die Oktober-Verbraucherpreise stiegen laut stockanalysis.com um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet worden waren 0,3 Prozent, die Kernrate lag bei 0,3 statt 0,2 Prozent. Für September wurde eine Jahresrate von 3,7 Prozent ausgewiesen. Der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, erscheint am Mittwoch, 25. November 2026.
Auswirkungen
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für Anleiheinvestoren in Euro ist die Dollar-Seite wichtig: Das Währungsrisiko kann Renditevorteile aufzehren oder verstärken. Reuters meldete am 20. November einen Dollar-Index auf einem 19-Monats-Hoch, rund 7 Prozent im Plus zum Euro seit Jahresbeginn. Unternehmen mit Dollar-Schulden profitieren von sinkenden Renditen bei Refinanzierungen, müssen aber weiter höhere Zinsen als vor einem Jahr zahlen: Die Zehnjährige lag laut Morningstar am 19. November rund 0,9 Prozentpunkte über dem Jahresanfangsstand. Für Immobilienfinanzierungen in den USA und die Bewertung von Wachstumsaktien ist das Zinsniveau ein zentraler Faktor, weil höhere Renditen künftige Gewinne stärker abwerten.
Termine
Welche Termine bewegen die Treasuries jetzt?
Dienstag, 24. November: Auktion von 70 Milliarden Dollar Fünfjähriger, 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ). Wichtig ist die Gebotsquote, also das Verhältnis von Geboten zu Angebot.
Mittwoch, 25. November: PCE-Preisindex sowie Auktion von 44 Milliarden Dollar Siebenjähriger. Die Abrechnung aller Auktionen der Woche erfolgt am 30. November.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving in den USA, die Handelszeiten für den Anleihemarkt richten sich nach dem SIFMA-Kalender.
Dezember: Zinsentscheid der Fed mit neuen Projektionen.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was ist die Rendite einer US-Staatsanleihe? Sie ist die jährliche Verzinsung, die sich aus Kupon, aktuellem Kurs und Restlaufzeit ergibt. Sie steigt, wenn der Kurs fällt.
Warum sinkt die Rendite, wenn Anleger Sicherheit suchen? Die Nachfrage nach Staatsanleihen treibt den Kurs nach oben; bei höherem Kurs sinkt die Rendite für Neukäufer.
Was bedeutet 97 Prozent Wahrscheinlichkeit? Es ist die aus Terminmarktpreisen abgeleitete Erwartung des Marktes für eine Erhöhung im Dezember, keine Zusage und keine Prognose der Fed.
Was ist die Zinskurve? Die Zinskurve zeigt die Renditen verschiedener Laufzeiten. Der Abstand zwischen kurz- und langlaufenden Anleihen wird als Steilheit bezeichnet.
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