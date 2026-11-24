Trading Economics nennt für den Dienstag drei Treiber: fallende Ölpreise, sinkende Inflationserwartungen und eine schwächere Konjunkturstimmung. Der US-Flash-Einkaufsmanagerindex für den Gesamtbereich fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Vier-Monats-Tief; Werte über 50 deuten weiterhin auf Wachstum hin. Dazu kommt die Aktienseite: Die Erholung vom Montag, die nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eingesetzt hatte, verpuffte laut derselben Quelle wegen anhaltender Sorgen um die Investitionen in Künstliche Intelligenz. Das Muster ist bekannt: Wenn Aktien schwanken, fließt Geld in Staatsanleihen, und die Renditen sinken.

Im größeren Bild bleibt das Renditeniveau hoch. Die Zehnjährige lag laut Morningstar und Dow Jones am 10. November um 15 Uhr New Yorker Zeit bei 4,982 Prozent, am 19. November um 15 Uhr bei 5,051 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 5,310 Prozent (5. Oktober 2026), das Tief bei 3,961 Prozent (27. Februar 2026). Reuters beschrieb die Woche bis zum 20. November als größte Wochenbewegung der Zehnjährigen seit April 2025: minus 17 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Anleihen erholen sich also von einem Hoch, aber auf hohem Niveau.