Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist zum Wochenschluss am Freitag, dem 20. November 2026, auf 4,93 Prozent gefallen, ein Rückgang von rund 12 Basispunkten gegenüber dem Vortag. Die Zweijährige gab um etwa 14 Basispunkte auf 4,64 Prozent nach, die Dreißigjährige um etwa 9 Basispunkte auf 5,32 Prozent. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt: 12 Basispunkte entsprechen 0,12 Prozentpunkten. Fallende Renditen bedeuten steigende Kurse: Anleger kaufen Staatsanleihen und verdrängen damit Zinsen.
US-Staatsanleihen: Zehnjährige fällt zum Wochenschluss auf 4,93 Prozent, Zweijährige auf 4,64, Dreißigjährige auf 5,32 – wie lange hält die Flucht in Sicherheit?
Zum Wochenschluss sinken die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich: Die zehnjährige Treasury rentiert mit 4,93 Prozent und damit unter der Marke von 5 Prozent. Hinter dem Rückgang stehen der Ausverkauf bei Technologiewerten und nachgebende Energiepreise. Die Zinskurve, die Fed und die Termine der kommenden Woche.
Der Auslöser
Warum fallen die Renditen trotz Zinserhöhungsangst?
Nach Marktberichten stehen zwei Faktoren im Vordergrund. Erstens der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten, der Anleger in sichere Staatsanleihen treibt. Zweitens geben die Energiepreise nach, was die Inflationssorgen etwas dämpft. Wir haben keinen einzelnen, belegten Auslöser für den heutigen Rückgang gefunden; beide Erklärungen sind Marktdeutungen, keine Fakten. Das Bild ist für die Zinsentwicklung typisch: In Phasen fallender Aktienkurse steigt die Nachfrage nach Staatsanleihen, selbst wenn die Notenbank noch Zinserhöhungen erwägt.
Der Rückgang kommt, nachdem die Zehnjährige in den vergangenen Tagen zeitweise über 5 Prozent gelegen hatte. Die Marke von 5 Prozent ist eine psychologische Schwelle: Sie macht Staatsanleihen im Vergleich zu Aktien mit ihren Gewinnrenditen attraktiver und verteuert zugleich Hypotheken und Unternehmenskredite.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|4,64 %
|rund −14 Bp
|10 Jahre
|4,93 %
|rund −12 Bp
|30 Jahre
|5,32 %
|rund −9 Bp
Veränderung gegenüber dem Vortag, gerundet in Basispunkten. Stand: Handelsende 20.11.2026.
Quelle: Marktdaten, Stand 20. November 2026
Die Zinskurve
Was sagt die flache Zinskurve?
Zwischen Zwei- und Zehnjährigen liegen nur 29 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen 68. Eine Zinskurve zeigt die Renditen über verschiedene Laufzeiten. Eine flache Kurve bedeutet, dass Anleger für längere Bindung kaum Aufschlag verlangen. Sie wird oft als Zeichen gedeutet, dass der Markt mit höheren kurzfristigen Zinsen rechnet, die später wieder fallen könnten. Auffällig ist, dass die kurzen Laufzeiten stärker fallen als die langen: Das spricht dafür, dass die Anleger derzeit weniger weitere Zinserhöhungen einpreisen als noch vor einer Woche. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die aus den Tagesbewegungen abgeleitet ist.
Die Fed
Was ist für den Fed-Entscheid am 9. Dezember eingepreist?
Die US-Notenbank Federal Reserve tagt am 9. Dezember. Nach Marktberichten der vergangenen Tage rechnen die meisten Marktteilnehmer mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte; einzelne Notenbanker hatten eine größere Anhebung nicht ausgeschlossen. Wir geben keine Prognose zu Zinsentscheidungen ab. Für Anleiheanleger gilt: Die Renditen kurzer Laufzeiten folgen dem erwarteten Leitzins, die langen zusätzlich der Inflationserwartung und dem Angebot an Staatsanleihen.
Ausblick
Welche Termine stehen in der nächsten Woche an?
In der Woche bis Thanksgiving stehen laut Terminübersicht US-Auktionen vom 23. bis 25. November an. Am Donnerstag, dem 26. November, ruht der US-Markt wegen Thanksgiving. Bei Auktionen zählen die Gebotsquote (Bid-to-Cover: Gebote im Verhältnis zum Angebot) und der Zuschlagssatz: Eine schwache Nachfrage treibt die Renditen, eine starke senkt sie. Daneben beobachten Anleger neue Wirtschaftsdaten, Reden von Fed-Mitgliedern und die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten.
FAQ
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Sie lag zum Wochenschluss am 20. November 2026 bei 4,93 Prozent.
Warum fallen Renditen, wenn Anleihen gekauft werden? Der Kurs steigt, der feste Kupon bleibt gleich; die Rendite, also Zins im Verhältnis zum Kurs, sinkt.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs.
Wie wirken sich US-Renditen auf Euro-Anleger aus? Sie beeinflussen die Zinsen weltweit, auch die der Bundesanleihen. Wer US-Anleihen hält, trägt zusätzlich ein Währungsrisiko.
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