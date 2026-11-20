Nach Marktberichten stehen zwei Faktoren im Vordergrund. Erstens der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten, der Anleger in sichere Staatsanleihen treibt. Zweitens geben die Energiepreise nach, was die Inflationssorgen etwas dämpft. Wir haben keinen einzelnen, belegten Auslöser für den heutigen Rückgang gefunden; beide Erklärungen sind Marktdeutungen, keine Fakten. Das Bild ist für die Zinsentwicklung typisch: In Phasen fallender Aktienkurse steigt die Nachfrage nach Staatsanleihen, selbst wenn die Notenbank noch Zinserhöhungen erwägt.

Der Rückgang kommt, nachdem die Zehnjährige in den vergangenen Tagen zeitweise über 5 Prozent gelegen hatte. Die Marke von 5 Prozent ist eine psychologische Schwelle: Sie macht Staatsanleihen im Vergleich zu Aktien mit ihren Gewinnrenditen attraktiver und verteuert zugleich Hypotheken und Unternehmenskredite.