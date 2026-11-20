Am kurzen Ende der US-Zinskurve zeigt sich, wie stark der Markt auf höhere Leitzinsen setzt: Die einjährige Treasury Bill rentierte nach dem Handel am Donnerstag, 19. November 2026, mit 4,62 Prozent, die dreimonatige mit 4,34 Prozent. Der effektive Leitzins der Fed, der Zinssatz, zu dem sich Banken über Nacht Geld leihen, lag am 18. November bei 3,88 Prozent (alle Werte Faircurve). Die Zweijährige brachte 4,76 Prozent, 129 Basispunkte mehr als zu Jahresbeginn. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Warum rentieren Treasury Bills und kurzlaufende US-Staatsanleihen über dem Leitzins? Und was heißt das für Anleger, die kurzfristig Geld parken? Diese Analyse ordnet die Zahlen ein.