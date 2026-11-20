Eine Bill ist eine Staatsanleihe mit Laufzeit bis zu einem Jahr, die ohne Kupon mit Abschlag ausgegeben wird. Ihre Rendite spiegelt die erwartete Entwicklung des Leitzinses über die Restlaufzeit. Liegt sie über dem heutigen Satz, rechnet der Markt im Durchschnitt mit höheren Zinsen. Schon die einmonatige Bill liegt 32 Basispunkte über dem Fed-Satz, weil die Dezember-Sitzung am 9. Dezember in ihre Laufzeit fällt.

Die Terminmärkte stützen das. Das CME-Barometer FedWatch sah nach den Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller 92,7 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember und 7,3 Prozent für 50 Basispunkte (FINA, 20.11.2026). Faircurve beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung am 9. Dezember anhand der Fed-Funds-Futures auf 100 Prozent und leitet aus dem Januar-2027-Kontrakt einen impliziten Satz von 4,16 Prozent ab. Die Quellen unterscheiden sich in der Methode, die Richtung ist gleich.

Das Protokoll der Oktober-Sitzung, das am 18. November erschien, zeigt laut Berichten, dass fast alle Teilnehmer weitere Erhöhungen für nötig halten. Waller nannte im Fernsehen eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember als Möglichkeit, um Menschen zu „schocken“ (FINA, 18.11.2026). Das sind Aussagen der Notenbanker und keine Prognose von aktiencheck.de.