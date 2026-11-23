Bei einer Auktion geben Banken und Investoren Gebote ab, das Ministerium teilt zu. Zwei Kennzahlen zeigen, wie die Nachfrage ausfällt: das Verhältnis von Geboten zu Angebot (Bid-to-Cover) und der sogenannte Tail, also der Abstand zwischen der erwarteten und der tatsächlich erzielten Rendite. Ergebnisse früherer Auktionen konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht belegen. Klar ist die Größenordnung: Mit 183 Milliarden Dollar in drei Tagen muss der Markt viel Papier aufnehmen, bevor am Donnerstag der Anleihemarkt wegen Thanksgiving schließt. Zusätzlich sind laut Vito Report am Dienstag variabel verzinste Zweijahresanleihen über 28 Milliarden Dollar im Angebot.

Hinzu kommt der Hintergrund: Der KI-getriebene Ausverkauf an der Wall Street hat Anleger in Staatsanleihen getrieben, die Renditen sinken lassen und den S&P 500 laut Vito Report zuletzt mehr als 10 Prozent unter sein Rekordhoch vom 6. Oktober gedrückt. Brent kostet 92,57 Dollar je Barrel. Beides sind Sekundärangaben; Ölpreis und Aktienstand wurden nicht bei der Primärquelle geprüft.