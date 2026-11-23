Die US-Staatsanleihen stehen in der Thanksgiving-Woche unter Angebotsdruck: Laut dem Newsletter The Vito Report versteigert das US-Finanzministerium am Montag zweijährige Notes über 69 Milliarden Dollar, am Dienstag fünfjährige über 70 Milliarden und am Mittwoch siebenjährige über 44 Milliarden Dollar, zusammen 183 Milliarden Dollar. Die Rendite der zehnjährigen Treasury schloss am Freitag, 20. November 2026, laut US-Finanzministerium bei 4,92 Prozent, nach 5,15 Prozent eine Woche zuvor.
US-Staatsanleihen: Auktionen über 183 Milliarden Dollar in drei Tagen, Zweijährige bei 4,63 Prozent, Thanksgiving-Pause – wer kauft die Treasuries in dieser Woche?
Das US-Finanzministerium bietet diese Woche Zwei-, Fünf- und Siebenjährige im Gesamtvolumen von rund 183 Milliarden Dollar an. Die Renditen sind in der Vorwoche um bis zu 27 Basispunkte gefallen, die Zehnjährige schloss laut US-Finanzministerium bei 4,92 Prozent. Wir ordnen Auktionen, Zinskurve und Termine ein.
Die Lage
Wie stark sind die Renditen gefallen?
Die Vorwoche brachte den stärksten Rückgang der Renditen seit Längerem: Zwischen dem 13. und dem 20. November sanken die Zinsen über alle Laufzeiten, am stärksten bei den Fünfjährigen.
Die Daten stammen aus der täglichen Zinsstrukturkurve des US-Finanzministeriums. Das Ministerium nennt dazu keine Uhrzeit; die Werte sind Schlussstände des Handels in New York. Die Zweijährige fiel binnen einer Woche um 25 Basispunkte auf 4,63 Prozent, die Fünfjährige um 27 auf 4,71 Prozent, die Siebenjährige um 25 auf 4,80 Prozent, die Zehnjährige um 23 auf 4,92 Prozent und die Dreißigjährige um 16 auf 5,31 Prozent. Allein am Freitag sanken die Renditen der Zweijährigen um 13 und der Zehnjährigen um 12 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Laufzeit
|13.11.2026
|20.11.2026
|Veränderung
|2 Jahre
|4,88 %
|4,63 %
|-25 Bp
|5 Jahre
|4,98 %
|4,71 %
|-27 Bp
|7 Jahre
|5,05 %
|4,80 %
|-25 Bp
|10 Jahre
|5,15 %
|4,92 %
|-23 Bp
|30 Jahre
|5,47 %
|5,31 %
|-16 Bp
Veränderung in Basispunkten; Schlusskurse laut Daily Par Yield Curve.
Quelle: US-Finanzministerium
Die Kurve hat sich damit leicht versteift: Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger (die sogenannte 2s10s-Kurve) stieg von 27 auf 29 Basispunkte, eigene Rechnung. Hinweis: Andere Quellen wie Trading Economics wiesen für die Zehnjährige zuletzt 4,94 bis 4,95 Prozent aus; Unterschiede ergeben sich aus Stichtag und Berechnungsmethode.
Warum ist die Auktionswoche ein Test?
Bei einer Auktion geben Banken und Investoren Gebote ab, das Ministerium teilt zu. Zwei Kennzahlen zeigen, wie die Nachfrage ausfällt: das Verhältnis von Geboten zu Angebot (Bid-to-Cover) und der sogenannte Tail, also der Abstand zwischen der erwarteten und der tatsächlich erzielten Rendite. Ergebnisse früherer Auktionen konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht belegen. Klar ist die Größenordnung: Mit 183 Milliarden Dollar in drei Tagen muss der Markt viel Papier aufnehmen, bevor am Donnerstag der Anleihemarkt wegen Thanksgiving schließt. Zusätzlich sind laut Vito Report am Dienstag variabel verzinste Zweijahresanleihen über 28 Milliarden Dollar im Angebot.
Hinzu kommt der Hintergrund: Der KI-getriebene Ausverkauf an der Wall Street hat Anleger in Staatsanleihen getrieben, die Renditen sinken lassen und den S&P 500 laut Vito Report zuletzt mehr als 10 Prozent unter sein Rekordhoch vom 6. Oktober gedrückt. Brent kostet 92,57 Dollar je Barrel. Beides sind Sekundärangaben; Ölpreis und Aktienstand wurden nicht bei der Primärquelle geprüft.
Was preisen die Märkte für die Fed ein?
Die Fed trifft sich am 8. und 9. Dezember. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird laut Marktpreisen mit 90 bis 97 Prozent erwartet; die Quellen schwanken (Trading Economics nannte am 17. November, 17:39 Uhr, mehr als 90 Prozent auf Basis von Zinsfutures). Diese Zahlen sind Marktpreise Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Am Mittwoch folgen laut Wochenvorschau der PCE-Preisindex für Oktober und die zweite BIP-Schätzung, jeweils um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ).
Angebot nach Rutsch der Renditen
Das Ministerium bietet nach einer Woche mit bis zu 27 Basispunkten Rendite-Rückgang viel Papier an; der Markt zeigt, ob Käufer bei 4,6 bis 4,8 Prozent zugreifen.
Fed-Erhöhung im Dezember im Preis
Je nach Quelle sind 90 bis 97 Prozent einer Erhöhung eingepreist; Überraschungen bei den Daten wirken daher stark.
Thanksgiving verkürzt den Handel
Laut SIFMA ist der Anleihemarkt am Donnerstag, 26. November, ganztägig geschlossen, am Freitag gilt eine Empfehlung für den Schluss um 14:00 Uhr Eastern Time.
FAQ: Rendite der US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut US-Finanzministerium schloss sie am Freitag, 20. November 2026, bei 4,92 Prozent.
Welche Auktionen stehen diese Woche an? Laut Vito Report am Montag Zweijährige (69 Mrd. $), am Dienstag Fünfjährige (70 Mrd. $) und am Mittwoch Siebenjährige (44 Mrd. $).
Wann ist der US-Anleihemarkt zu? Laut SIFMA am Donnerstag, 26. November, ganztägig; am Freitag wird ein früherer Schluss um 14:00 Uhr Eastern Time empfohlen.
Was ist die 2s10s-Kurve? Der Abstand zwischen der Rendite der Zwei- und der Zehnjährigen; sie lag zuletzt bei rund 29 Basispunkten.
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