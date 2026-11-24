Option Beast nennt als Orientierung für die heutige Auktion eine Rendite über 4,85 Prozent oder eine Gebotsquote unter 2,20 als Zeichen schwacher Nachfrage; für die Siebenjährigen am Mittwoch liegen die Marken bei 5,00 Prozent und 2,30. Diese Schwellen sind die Einschätzung des Autors und keine Prognose von aktiencheck.de. Die Fünfjährige rentierte am Montag mit 4,742 Prozent rund 10 Basispunkte unter dem Oktober-Ergebnis. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.

Die Zweijährigen-Auktion am Montag endete laut Rio Times bei 4,70 Prozent. Die Gebotsquote lag nach der eigenen Meldung der Redaktion vom Montagabend bei 2,65, über den 2,59 vom Oktober.