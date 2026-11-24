Die US-Staatsanleihen sind am Dienstag, dem 24. November, gleich doppelt gefordert: Um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, 19:00 Uhr MEZ, versteigert das US-Finanzministerium fünfjährige Treasury Notes (Investing.com). Die Rendite der Fünfjährigen lag am Montag um 14:30 Uhr New Yorker Zeit bei 4,742 Prozent. Bei der Oktober-Auktion waren es laut Option Beast 4,845 Prozent bei einer Gebotsquote von 2,33. Die Auktionen von Zweijährigen (Montag), Fünfjährigen (heute) und Siebenjährigen (Mittwoch) gelten als Test, ob der Markt das Angebot zu diesen Renditen aufnimmt.
US-Staatsanleihen: Auktion der Fünfjährigen heute um 19 Uhr MEZ, Rendite bei 4,742 Prozent – wie hungrig ist der Markt nach 4,845 im Oktober?
Das US-Finanzministerium versteigert heute fünfjährige Treasury Notes. Im Oktober lag die Auktionsrendite bei 4,845 Prozent, die Gebotsquote bei 2,33. Was die Kennzahlen verraten und welche Marken Marktbeobachter im Blick haben.
Was zeigt eine Treasury-Auktion über den Markt?
Auktionen sind die Momente, in denen Käufer zu Preisen bieten und der Staat seine Schulden am Markt platziert. Das macht sie zum Stimmungstest.
Drei Kennzahlen prägen die Bewertung. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) zeigt, wie viel Gebote auf jedes angebotene Volumen entfallen; je höher, desto größer die Nachfrage. Die Rendite der Auktion wird mit dem Marktstand kurz vor der Auktion verglichen: Liegt sie darüber, sprechen Händler von einem „Tail“, ein Zeichen schwächerer Nachfrage. Die Beteiligung indirekter Bieter, zu denen ausländische Zentralbanken zählen, gilt als Maß für internationales Interesse.
|Laufzeit
|Rendite
|Gebotsquote
|Indirekte Bieter
|2 Jahre
|4,708 %
|2,59
|45,7 %
|5 Jahre
|4,845 %
|2,33
|60,0 %
|7 Jahre
|4,894 %
|2,46
|57,8 %
Werte laut Option Beast (22.11.2026); Volumen der aktuellen Auktionen im Beitrag nicht genannt.
Quelle: Option Beast
Welche Marken beobachten Marktteilnehmer bei der Fünfjährigen?
Option Beast nennt als Orientierung für die heutige Auktion eine Rendite über 4,85 Prozent oder eine Gebotsquote unter 2,20 als Zeichen schwacher Nachfrage; für die Siebenjährigen am Mittwoch liegen die Marken bei 5,00 Prozent und 2,30. Diese Schwellen sind die Einschätzung des Autors und keine Prognose von aktiencheck.de. Die Fünfjährige rentierte am Montag mit 4,742 Prozent rund 10 Basispunkte unter dem Oktober-Ergebnis. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Die Zweijährigen-Auktion am Montag endete laut Rio Times bei 4,70 Prozent. Die Gebotsquote lag nach der eigenen Meldung der Redaktion vom Montagabend bei 2,65, über den 2,59 vom Oktober.
Die Marktreaktion hängt auch vom Umfeld ab: Mit dem PCE-Bericht um 8:30 Uhr New Yorker Zeit am Mittwoch, der zweiten BIP-Schätzung und der Siebenjährigen-Auktion um 13:00 Uhr kumulieren sich die Ereignisse. Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving.
Was bedeutet das für Anleger in Deutschland?
Treasuries sind der Referenzwert für Dollar-Renditen weltweit. Die Fünfjährige beeinflusst Zinsen auf Unternehmenskredite und Hypotheken in den USA. Für Anleger in Europa kommt das Währungsrisiko hinzu: Wer US-Anleihen in Euro hält, trägt Schwankungen des EUR/USD-Kurses. Der Dollarindex lag laut Rio Times zuletzt bei 104,27.
Was Anleger jetzt beobachten
Heute, 19:00 Uhr MEZ: Auktionsergebnis der fünfjährigen Note.
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE und BIP, danach um 19:00 Uhr die Siebenjährigen-Auktion.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung.
Häufige Fragen zu Treasury-Auktionen
Wie hoch ist die Rendite der fünfjährigen US-Staatsanleihe? Am 23. November 2026 um 14:30 Uhr New Yorker Zeit lag sie bei 4,742 Prozent.
Was ist die Gebotsquote? Das Verhältnis der abgegebenen Gebote zum angebotenen Volumen.
Wann ist die nächste Auktion? Mittwoch, 25. November, siebenjährige Notes.
Wer kauft Treasuries? Dealer, Fonds, Zentralbanken und andere Anleger.
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